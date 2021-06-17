12 наших актеров и актрис, которые могут сыграть кого угодно. И зритель скажет: «Верю»

По долгу службы актерам приходится уметь быть кем-то другим. Вот ты играешь известного сыщика, а потом раз — и ты уже главный негативный персонаж или вообще ребенок. При этом каждый образ должен быть ярким, глубоким и правдоподобным.

Мы в AdMe.ru даже не представляем, каково это — переключаться с одной судьбы на другую. Но герои нашей статьи справляются с такой непростой задачей на пять с плюсом.

Елена Яковлева

За плечами актрисы сотня фильмов и целая коллекция ярких персонажей. Например, майор милиции Анастасия Каменская или мать Родиона Раскольникова в сериале «Преступление и наказание». Интересным получился образ Ванги в биографическом сериале «Вангелия» и, конечно, Баба-яга в серии фильмов «Последний богатырь». Если не прочитать титры, узнать актрису в этих ролях очень сложно.

Александр Петров

Этот актер сыграл множество ролей и, кажется, может воплотить на экране кого угодно. Например, в сериале «Мата Хари» он вжился в образ отрицательного героя Матье Ниво. Да и во «Вторжении» его персонаж весьма неоднозначен. В мрачных и очень атмосферных фильмах о Гоголе, которые затем стали сериалом, он блестяще сыграл самого Николая Васильевича. А в «Напарнике» — серьезного мужчину, застрявшего в теле ребенка. Компьютерная модель персонажа была создана с применением технологии захвата движения. Снимался для этой роли Александр Петров, а мимику и голос малышу подарил Сергей Гармаш.

Марат Башаров

Олег Меньшиков

Персонажи этого актера получаются живыми и колоритными. Взять хотя бы доктора Живаго в экранизации одноименного романа Бориса Пастернака или следователя Гуро в серии фильмов о Гоголе. Еще одна яркая роль — Остап Бендер в экранизации романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок». Этот фильм заслуживает внимания еще и потому, что его финал отличается от литературного первоисточника. Он взят из забракованного самими авторами черновика. В драматическом сериале «Псих» Олег Меньшиков сыграл коллегу главного героя. Эта роль хоть и небольшая, но очень запоминающаяся.

Юлия Высоцкая

Немного вульгарная, не совсем удачливая и довольно комичная девушка, мечтающая о красивой жизни, — такова героиня Юлии Высоцкой в фильме «Глянец». А вот в сказке «Щелкунчик и Крысиный король» актриса сыграла маму главной героини и Снежную фею. Ее партнерами по съемочной площадке стали Ричард Грант и Эль Фэннинг. В фильме «Рай» героиня Юлии проходит через все мыслимые испытания, чтобы понять, что же на самом деле самое ценное в жизни. В «Доме дураков» актриса ярко проживает роль обитательницы психиатрической больницы, персонал которой однажды внезапно исчез.

Данила Козловский

В психологической драме «Духless» Данила Козловский сыграл молодого топ-менеджера банка. Его жизнь полна всевозможных удовольствий, только вот счастья в ней нет. К актеру мог приклеиться образ эталонного красавчика, но Данила никогда не ограничивался одним амплуа. Еще в начале карьеры он сыграл будущего австрийского императора Франца Иосифа в фильме «Сисси — мятежная императрица». Другие его примечательные роли — князь Владимир в исторической картине «Викинг» и альбинос, владеющий техникой телекинеза, в «Хардкоре».

Сергей Безруков

Почти 20 лет назад на экраны вышел сериал «Бригада», главную роль в котором исполнил Сергей Безруков. Открытый и искренний Саша Белый полюбился зрителям, хотя назвать его исключительно положительным героем сложно. Позже Безруков играл знаменитых русских поэтов в сериале «Есенин» и фильме «Пушкин. Последняя дуэль». В ремейке советской комедии под названием «Джентльмены, удачи!» актер исполнил роль аниматора детского центра. Ему волею судьбы пришлось примерить образ пренеприятнейшего типа, на которого он оказался просто очень похож.

Рената Литвинова

В начале 2000-х мы любовались этой яркой и утонченной актрисой в сериале «Граница. Таежный роман». Немного странная, но такая очаровательная девушка тяготилась жизнью в таежном городке с нелюбимым мужем. Недавно же на экраны вышел фильм «Северный ветер», в котором Литвинова сыграла очень могущественную женщину. В драме «Богиня. Как я полюбила» героиня Ренаты погружается в пучину внутренних переживаний, из которой так просто не вынырнуть. Как же отличается от всех этих образов пионервожатая и по совместительству ведьма в картине «Волшебный кубок Роррима Бо 3D».

Максим Матвеев

В сериале «Триггер» Максим сыграл психолога, разработавшего эффективный, но неоднозначный метод решения проблем своих клиентов. В картине «Мосгаз» его герой — артист театра музыкальной комедии, а в «Шерлоке в России» — собственно сам легендарный сыщик. Удалась Матвееву и роль графа Вронского в фильме «Анна Каренина. История Вронского» и его расширенной 8-серийной версии. Главного женского персонажа в этом проекте сыграла супруга актера Елизавета Боярская.

Иван Янковский

Внук талантливого советского актера Олега Янковского Иван совсем недавно появился в сериале «Топи». Там он сыграл молодого и очень перспективного создателя мессенджера, столкнувшегося с тяжелой болезнью. В фильмографии Ивана пока не так много ролей, но, возможно, вы видели другие его работы. Он сыграл лидера подростков с суперспособностями в фильме «Индиго», предводителя восстания в «Союзе спасения», оперного певца в музыкальном триллере «Дама пик».

Дмитрий Нагиев

Обаятельного Дмитрия Нагиева мы знаем прежде всего по комедийным ролям. Например, в сериале «Физрук» он сыграл мужчину, который и не помышлял о карьере учителя, но судьба решила иначе. В картине «Одной левой» Нагиев примерил образ скульптора, которого внезапно перестала слушаться собственная рука. В сериале Владимира Бортко «Мастер и Маргарита» актер сыграл более сложного и неоднозначного персонажа — Иуду из Кириафа. В фильме «Непрощенный», вышедшем на экраны в 2018 году, Дмитрий Нагиев снова доказал, что он сильный драматический актер.

Чулпан Хаматова

Чулпан Хаматова исполнила главную роль в нашумевшем сериале «Зулейха открывает глаза». Ее героиня — несчастная женщина, на чью долю выпадает столько горя и испытаний, что не сломаться кажется почти невозможным. В фильме «Синдром Петрушки» актрисе доверили сразу две роли: матери и ожившей куклы. В биографической драме «Доктор Лиза» Хаматова играет врача и филантропа Елизавету Глинку, а в фильме «Под электрическими облаками» — молчаливого подростка. К слову, когда актриса работала над этой картиной, ей было почти 40 лет.