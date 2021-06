12 мифов о ковбоях, в которые мы продолжаем верить благодаря вестернам

Ковбои — это чисто американская фишка

Они покорители Дикого Запада

Ковбои сражались с индейцами

Ковбои — взрослые, суровые мужчины

Они не расставались с оружием

Их все любили и уважали

Это крутая и очень интересная работа

Ковбои были одиночками

Они защищали слабых

Они всегда на коне

Эпоха ковбоев длилась очень долго

Они носили крутую шляпу и сапоги

Фото на превью The Quick and the Dead / TriStar Pictures