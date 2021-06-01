12 мифов о ковбоях, в которые мы продолжаем верить благодаря вестернам

Эпоха ковбоев — главных звезд Дикого Запада — длилась всего 20 с небольшим лет. И за это время бравые всадники с лассо умудрились сделать все, чтобы стать символом американской культуры. Главным героям вестернов подражали во всем мире, шляпы-стетсоны и сапоги со звездами до сих пор вдохновляют дизайнеров одежды.

Мы в AdMe.ru очень любим фильмы про Дикий Запад. А еще, как вы знаете, нам нравится ловить кинематографистов на ляпах. И мы решили развенчать главные мифы о ковбоях, сложившиеся благодаря Голливуду.

Ковбои — это чисто американская фишка

Все мы хорошо знаем этот кинообраз: красавчик с шестизарядником на бедре верхом на лошади едет в закат. Он символизирует стремление Америки к бесконечному движению на Запад. Но на самом деле даже сам термин «ковбой» появился в Старом Свете. Его впервые использовал в печати писатель Джонатан Свифт в 1725 году, чтобы описать мальчиков, которые пасли коров в семье или сельской общине. Непосредственными предшественниками американских ковбоев были мексиканские пастухи вакерос. Именно они начали пасти скот верхом на лошадях. Их ласо (веревка с узлом скольжения) превратилась в лассо, чапарахо — в чапсы, а сомбреро — в знаменитую широкополую шляпу.

Они покорители Дикого Запада

В фильмах ковбои осваивают новые территории и устанавливают на них свои порядки. Отчасти это действительно так. Но лишь отчасти. Расскажем по порядку, как вообще появилась эта профессия. До 1860-х годов большинство владельцев ранчо в основном выращивали коров для себя, а не на продажу. Большинство таких людей жили в Техасе, и по всему штату свободно разгуливали огромные стада буренок, которых мог поймать и забрать себе любой желающий, поэтому спрос на говядину был низкий. Однако в 1865 году в Чикаго открылся мясокомбинат, и спрос на мясо возрос. Вскоре крупный рогатый скот можно было продавать на северные рынки по цене до $ 40 за голову, и стало выгодным переправлять стада с помощью железной дороги. Но в Техасе не было путей, зато они были в Канзасе. Маршрут из одного штата в другой стал известен как тропа Чизхолма. Его длина составляла около 1 000 миль (1 600 км). Работа ковбоя состояла в том, чтобы перегнать стадо по этому пути, а не покорять неизведанные земли.

Ковбои сражались с индейцами

В вестернах мы видим, как ковбои постоянно сражаются с индейцами. У коренного и пришлого населения Дикого Запада действительно были многочисленные конфликты. Вот только погонщики скота здесь ни при чем. Часто им приходилось пересекать земли индейцев, и тогда те взимали плату за скот, проходящий по их территории. Чаще всего пастухи нанимали коллег из коренного населения, чтобы те помогали им переводить стада через реки или искать заблудившихся коров. Так что среди ковбоев было немало индейцев.

Ковбои — взрослые, суровые мужчины

В кино мы видим взрослых мужчин, на лицах которых залегли тревожные морщины, свидетельствующие о суровой жизни на Диком Западе. На самом деле в ковбои шли молодые люди, которым нужны были деньги. Среди них часто встречались подростки 12–13 лет — сыновья фермеров, которые воспринимали перегон скота не только как способ заработать, но и как своего рода посвящение. Попадались среди перегонщиков и девушки. Чаще всего они просто сопровождали мужей и ехали в повозках, но были и исключения: в 1888 году молодая девушка по имени Вилли Мэтьюз переоделась мальчиком и работала, каталась и скакала вместе с остальной командой.

Они не расставались с оружием

В фильмах ковбоев сложно представить без кольта в руках. На самом деле погонщики скота на Диком Западе чаще всего не носили оружие. Многие трейл-боссы, руководившие перегонами, требовали, чтобы их рабочие не держали при себе стволов, опасаясь, что выстрелы вызовут панику среди животных. Кроме того, в некоторых поселениях Техаса и Канзаса оружие было запрещено. Вопреки стереотипам, сложившимся благодаря вестернам, во время перегонов перестрелок не было. По крайней мере свидетельств об этом не обнаружено. Да и вообще уровень преступности на Диком Западе был существенно ниже, чем нам показывают вестерны.



Их все любили и уважали

Судя по вестернам, быть ковбоем — это очень круто. Их любят девушки, боятся злодеи и уважают все вокруг. А еще у них всегда есть звонкие монеты. Но в жизни, увы, было не так. В XIX веке выпас скота был работой с низким социальным статусом. Газетчики Техаса предостерегали добропорядочных граждан от «этого кочующего класса никчемных персонажей», которые «могут забыть, что существует различие между моим и твоим». Гонорары ковбоев были очень малы: денег хватало только на еду, место для сна и немного оставалось на прочие траты.

Это крутая и очень интересная работа

В кино работа ковбоев полна приключений и пропитана духом настоящей свободы. На самом деле перегон скота — монотонный и изматывающий труд. Там не было места свободомыслию и независимости, зато была жесткая дисциплина и контроль. Один ковбой пожаловался: «Путешествие, которое когда-то было таким захватывающим и полным приключений, стало невыразимо безрадостным и утомительным». Перегон занимал от 3 до 6 месяцев. Часто ковбои проводили в седле без сна 3 дня и более. Рацион перегонщиков был скудным и однообразным: фасоль и печенье. Мяса они почти не ели, ведь тот скот, который они перегоняли, — это прибыль заказчика, его трогать ни в коем случае нельзя.

Ковбои были одиночками

Во время перегона использовали такие походные кухни.

Ковбой-одиночка — классический персонаж вестерна. На самом деле скот всегда сопровождала группа погонщиков, которые сообща сортировали и пересчитывали скот. Чтобы отправить стадо в 2 000–3 000 коров по тропе Чизхолма, требовалось около 12 ковбоев, у каждого из которых минимум 4 лошади.

Они защищали слабых

Ковбой милосерден к дамам, сдержан с незнакомцами, щедр со своими друзьям и жесток к врагам. Он воплощенная справедливость и ради защиты слабых готов даже нарушить закон. По крайней мере именно таким мы видим ковбоя в кино. Существует даже кодекс ковбоя, который предписывает быть честным, добрым по отношению к женщинам, детям, старикам и животным и всегда быть готовым помочь попавшим в беду. Вот только автор этого свода правил не погонщик скота, а кантри-певец Джин Отри. В эпоху тропы Чизхолма никаких кодексов не существовало. Конечно, благородные ковбои существовали, но это не значит, что все они по определению были этакими Робин Гудами Дикого Запада.

Они всегда на коне

Сложно представить главных героев фильмов о Диком Западе без своих верных коней. Но у многих ковбоев не было своих лошадей — обычно верховыми животными их снабжали владельцы ранчо. Кроме того, многие погонщики скота коням предпочитали верблюдов. Еще в 50-х годах XIX века правительство закупило этих животных для продвижения на Запад. Стадо базировалось в Техасе. Со временем верблюды разбрелись и одичали. Их отлавливали и использовали в качестве средства передвижения.

Эпоха ковбоев длилась очень долго

Про ковбоев снято такое огромное количество фильмов, что невольно складывается ощущение, что они существовали лет 100, не меньше. Однако ковбои были продуктом послевоенной демографии и экономики, как таковые они просуществовали очень недолго, примерно с 1865 по 1890 год. К 1890-м годам земельные споры на Диком Западе были урегулированы, а большая часть общих пастбищ приватизирована. Участки огораживались колючей проволокой, которая удерживала коров на месте. Услуги перегонщиков скота на большие расстояния стали не нужны. Зимой 1886–1887 года в некоторых частях Запада температура упала ниже нуля. Многие ученые считают, что это стало началом конца эпохи ковбоев. Погоны крупного рогатого скота продолжались, но в меньшем масштабе, до середины 1900-х годов. Большинство ковбоев отказались от жизни на открытой тропе и были наняты владельцами частных ранчо.

Они носили крутую шляпу и сапоги

Мы привыкли видеть на экране ковбоев в широкополых шляпах-стетсонах, фланелевых рубахах и крутых сапогах со звездочками. Но на самом деле в таком виде эти ребята ходили в салун и фотосалон, чтобы сделать снимок на память. Эти-то снимки и сформировали наше далекое от реальности представление о том, как выглядели «рыцари прерий».