12 важных персонажей из «Гарри Поттера», которых при создании фильма просто проигнорировали

В серии романов о Гарри Поттере более 700 персонажей. Поэтому совсем неудивительно, что, когда дело дошло до экранизации, многих героев книг пришлось показать либо совсем мельком, либо и вовсе убрать. Пивз, Августа Долгопупс, Чарли Уизли — это лишь часть имен, которые, к превеликому несчастью, так и не засветились в киноверсии романов.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить 12 ярких персонажей из вселенной Джоан Роулинг, обидно не попавших на широкие экраны.

Пивз

В Хогвартсе обитает много привидений, но ни одно из них не обладает такой ярко выраженной индивидуальностью, как Пивз. В серии книг (и даже компьютерных игр!) этот полтергейст доставил уйму проблем не только главной троице, но и всем другим обитателям замка (в особенности Филчу). И несмотря на то, что Пивз не играет ключевую роль в развитии сюжетной линии, отсутствие такого выразительного персонажа в серии фильмов очень ощутимо. Без него Хогвартс совсем не тот.

Создатели экранизаций лишили нас возможности насладиться тем, как Пивз измывается над Долорес Амбридж или бросает плоды цапня на головы пожирателей смерти во время битвы за Хогвартс. Стоит отметить, что британский актер Рик Майял был утвержден на роль полтергейста в 1-м фильме, но сцены с ним были удалены.

Чарли Уизли

«Если бы он не увлекся драконами, то играл бы за сборную Англии по квиддичу», — так охарактеризовал Чарли Уизли Оливер Вуд. И эта фраза лучше чем что-либо еще показывает всю крутость второго сына Артура и Молли Уизли. Однако, что удивительно, в фильме перед нами предстают все Уизли от мала до велика, кроме Чарли (он есть только на семейной фотографии).

А ведь это именно Чарли помог в 1-й книге Гарри, Рону и Гермионе с транспортировкой маленького дракона Норберта из Хогвартса, а в 4-й пытался предупредить Гарри о первом испытании Турнира Трех Волшебников. Кроме того, Чарли был членом Ордена Феникса и принимал участие в битве за Хогвартс.

Марволо, Морфин и Меропа Мракс

В фильме «Гарри Поттер и Принц-полукровка» упущены многие интересные детали из истории Темного Лорда. В книге Джоан Роулинг подробно рассказывается о том, что поспособствовало тому, чтобы мальчик-сирота Том Реддл стал Волан-де-Мортом. В частности, читателя знакомят с историей семьи Мракс: Марволо, Морфина и Меропы, которые приходятся Тому дедушкой, дядей и мамой соответственно.

Кажется, если бы создатели картины прибегли бы в этом случае к тому же приему, который использовали, чтобы рассказать сказку о трех братьях и Дарах Смерти, то все бы остались только в выигрыше. Тем более что трагическая история матери Волан-де-Морта способна растрогать даже самых черствых из нас.

Профессор Бинс

Вы помните, как эффектно Северус Снейп врывается на свой первый урок в «Философском камне»? А теперь представьте профессора, который появляется в классе прямиком из доски. Именно такое зрелище доводилось каждый раз наблюдать ученикам Хогвартса на уроках по истории магии, которую преподавал профессор-призрак Бинс (однажды он просто не заметил собственной смерти и пришел в класс, забыв тело в учительской).

Создатели картин решили не задействовать в них этого занудного профессора, что, кажется, является большим упущением. К слову, во 2-й части романа именно Бинс поведал ученикам о Тайной комнате, в фильме же эту роль поручили Макгонагалл.

Людо Бэгмен

Для многих фанатов поттерианы «Кубок огня» является любимой книгой серии. И немудрено: растянувшийся на более чем 600 страниц, этот роман открывает читателям волшебный мир с новой стороны. К сожалению, фильм был не способен вместить в себя все происходящие в книге события, поэтому многие моменты пришлось опустить. В частности, мы так и не увидели на экранах яркую звезду квиддича в прошлом, а ныне главу Отдела магических игр и спорта Людо Бэгмена.

Людо принимал участие в организации финала Чемпионата мира по квиддичу и сыграл важную роль в подготовке первого за 200 лет Турнира Трех Волшебников. Однако в фильме вместо него финал Чемпионата мира комментирует министр магии Корнелиус Фадж, а наставления перед заданиями Турнира чемпионам дают Дамблдор и Крауч.

Премьер-министр маглов

6-й роман о Гарри Поттере начинается с главы под названием «Другой министр». Она повествует о премьер-министре маглов, в кабинете которого висит портрет мужчины в старомодном парике, который невозможно снять со стены никаким способом (он приклеен с помощью заклинания вечного приклеивания). Этот портрет служит для того, чтобы время от времени оповещать премьер-министра о визитах министра магии, который рассказывает о самых важных событиях в волшебном мире, которые могут затронуть маглов. Вот и в этот раз на встречу к премьер-министру маглов явились Корнелиус Фадж и Руфус Скримджер, чтобы рассказать ему о возвращении Темного Лорда.

Джоан Роулинг нашла еще один интересный способ показать, как сосуществуют 2 этих мира — волшебный и магловский. И очень жаль, что в экранизации «Принца-полукровки» этой сцене места не нашлось.

Родольфус Лестрейндж

Если вы не читали серии романов о Гарри Поттере, то вы наверняка даже не догадываетесь, что Беллатриса Лестрейндж все это время была замужем. К слову, ее супруг, Родольфус, тоже был пожирателем смерти и одним из самых верных сторонников Темного Лорда.

В книгах пара совершает совместный побег из Азкабана, сражается с Гарри Поттером и его компанией в Отделе тайн и нападает на Орден Феникса во время операции «Семь Поттеров». В фильмах о муже Беллатрисы не говорится ни слова, что наводит зрителей на мысль о том, что между верной прислужницей Волан-де-Морта и им самим могла быть романтическая связь.

Финеас Найджелус Блэк

Финеас Найджелус Блэк — прапрадед Сириуса Блэка и «один из самых непопулярных директоров Хогвартса», по мнению крестного Гарри. В повествовании Финеас не появляется. Однако его портрет, точнее, портреты, сохранившие характер и знания своего прототипа, играют немаловажную роль.

Один его портрет висит в кабинете Дамблдора (наряду с портретами других директоров), второй же — в доме Блэков, где располагалась штаб-квартира Ордена Феникса. Финеас может свободно перемещаться между этими портретами, что делает его важным связующим звеном многих сюжетных линий. К примеру, в 5-й книге он (хоть и с неохотой) предупредил Сириуса, что на Артура Уизли напала Нагайна. А в «Дарах Смерти» помог Снейпу выследить трех друзей, чтобы передать тем меч Гриффиндора.

Винки

Винки — домашний эльф, преданно служивший семье Крауч и трепетно хранивший даже самые темные секреты этого волшебного рода. В книге она является полной противоположностью Добби: после того как хозяин увольняет ее со службы (якобы за кражу палочки Гарри, на самом деле не за это), горю Винки нет границ. Изгнанная из дома, она начинает неохотно работать на кухне в Хогвартсе, а Добби становится ее другом.

В фильме нам совсем не показали одну из важных и действительно интересных линий в книге — попытку Гермионы освободить от гнета домашних эльфов. В серии романов ее намерение демонстрирует, насколько Грейнджер одержима темой справедливости: она на деле пытается создать лучшую среду для всех магических существ вокруг. А Винки с Добби иллюстрируют, насколько по-разному может трактоваться такая инициатива волшебника.

Августа Долгопупс

«Зеленое платье, лисий палантин, шляпа с чучелом грифа и большая красная сумка», — так Невилл описал профессору Люпину одежду своей бабушки. А уже в следующей сцене мы увидели этот наряд на боггарте, принявшем вид Северуса Снейпа. Эту забавную сцену наверняка помнит всякий. Однако если вам кажется, что это ваше первое знакомство с Августой Долгопупс, то вы ошибаетесь.

В 1-м фильме она мелькает (в буквальном смысле этого слова) среди провожающих на платформе 9 ¾. И на этом, в принципе, все. Больше бойкую бабушку Невилла, которая в одиночку воспитала его, противостояла Министерству магии и сражалась в битве за Хогвартс, в фильме мы не увидели.