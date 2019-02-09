12 голливудских актеров, предки которых родились в Российской империи

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Звезды Голливуда, которые обрели мировую славу благодаря американской киноиндустрии, чтят свои корни и не забывают, что когда-то их деды и прадеды были эмигрантам. Прабабушка Сталлоне, дедушка Барбры Стрейзанд, отец Хелен Миррен — все они родились и выросли в Российской империи.

Мы в AdMe.ru внимательно изучили генеалогические древа известных актеров и отыскали их далеких предков, а также узнали, действительно ли Скарлетт Йоханссон является родственницей жены Владимира Ленина.

1. Сильвестр Сталлоне

Прабабушка Сильвестра Сталлоне по материнской линии Роза Ламлек была родом из Одессы. Предки знаменитого американского актера являлись состоятельными людьми и жили на Старопортофранковской улице, одной из самых престижных магистралей города. В 1884 году Роза вышла замуж за Чарльза Лабофиша и родила ему 2 сыновей. А в 1888 году они решили иммигрировать всей семьей в США.

2. Хелен Миррен

Имя Хелен Миррен при рождении — Елена Лидия Миронова. Будущая звезда была дочерью Василия Миронова, скрипача Лондонского филармонического оркестра. Когда ее отцу было 2 года, его из деревни Курьяново Смоленской области привезли в Великобританию. Дедушка Миррен, полковник Петр Миронов, служил в царской армии и участвовал в Русско-японской войне. Позже он стал дипломатом в военном представительстве Российской империи в Лондоне и остался в Англии, не приняв революцию 1917 года. Отец Хелен в 1950-х годах изменил свое имя и фамилию на английский манер — Бэзил Миррен, а его дочка из Елены Мироновой превратилась в Хелен Миррен. Актриса несколько раз была в России, посещала деревню своего отца и даже сумела отыскать своих русских родственников.

3. Джейк Джилленхол

Прадедушка Джилленхола (со стороны матери) иммигрировал в США, чтобы избежать службы в российской армии. Он поселился в районе Нижний Ист-Сайд в Нью-Йорке, где стал портным.

4. Барбра Стрейзанд

Дедушка Барбары по линии отца Исаак Стрейзанд переехал в США в 1898 году, когда ему было всего 17 лет. Он эмигрировал из городка Бучач в Тернопольской области (территория современной Украины).

5. Майкл Дуглас

Отец Майкла, легендарная звезда «золотой эры» Голливуда Кирк Дуглас, родился в 1916 году в Амстердаме, штат Нью-Йорк. А 6 годами ранее его родители иммигрировали в Штаты из городка Чаусы, что под Могилевом.

6. Натали Портман

Бабушка и дедушка Натали по отцовской линии, Эдельштейны, приехали в США в начале XX века из Царства Польского, входившего тогда в состав Российской империи. А бабушка и дедушка Портман по материнской линии были родом из Кишинева.

7. Дэвид Духовны

Дедушка Дэвида со стороны отца Мойше Духовный иммигрировал в США в 1916 году. Он был родом из городка Бердичева в Киевской губернии Российской империи. А бабушка Дэвида эмигрировала из Царства Польского.

8. Лиза Кудроу

Бабушка Лизы по отцовской линии Гертруда Фарберман выросла в деревне Илья в Вилейском районе Минской области (территория современной Беларуси). Она переехала в США в 1921 году, где вскоре вышла замуж за Дэвида Кудроу (дедушку Лизы), который иммигрировал в Штаты из Могилева.

9. Шон Пенн

В 1914 году его дедушка Морис Даниил Пенн (настоящая фамилия — Меленков) и его бабушка Елизавета Меленкова иммигрировали в США из Литвы, входившей тогда в состав Российской империи.

10. Скарлетт Йоханссон

К сожалению, а может быть, и к счастью, все разговоры и домыслы о том, что американская актриса является родственницей Надежды Крупской (жены вождя мирового пролетариата В. И. Ленина) оказались мифом. Хотя внешнее сходство между ними прослеживается. Тем не менее Скарлетт действительно имеет связь с Россией, причем не только из-за персонажа Наташи Романовой в фильмах о Мстителях. Бабушку Скарлетт по материнской линии звали Дороти Чодош, и она выросла уже в Нью-Йорке. А незадолго до рождения Дороти ее отец Изадор Чодош и мать Хана Вайнштейн эмигрировали из Минска (в тот момент город в Российской империи) в США.

11. Уэнтуорт Миллер

Прабабушку Уэнтуорта по материнской линии звали Флоренс Бушневич. Она приехала в США из польского города, находившегося в составе бывшей Российской империи.

12. Питер Фальк

Питер Майкл Фальк родился в Нью-Йорке. Он был сыном Майкла Питера Фалька и Мэделин Фальк. Дедушка и бабушка со стороны отца Питера иммигрировали в США из Российской империи в начале 1890-х годов.

Бонус: Макс Фактор

Человек, которого точно знает каждая голливудская звезда, потому что его фамилия стала мировым брендом. Хотя его настоящее имя Максимилиан Факторович, и родился он в 1877 году в городке Здуньска-Воля, который в то время входил в состав Российской империи. В 14 лет он перебрался в Москву и устроился помощником гримера в Большой театр. Позднее он переехал в Санкт-Петербург, где несколько лет работал специалистом по косметике при дворе русского царя и в императорских театрах. В 1904 году иммигрировал вместе с семьей в США. А вскоре в Голливуде основал знаменитую компанию Max Factor.