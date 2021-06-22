12 исторических фильмов, в которых из прошлого взяты разве что костюмы, и то не все

Когда хочешь впечатлить зрителя, нельзя просто так взять и не добавить в сюжет лишнюю романтическую линию, не раскрутить пустяковую драму до шекспировской трагедии или не придумать фантастические детали. Даже если речь идет об исторических картинах, которые, как может показаться, сняты на основе реальных событий.

Мы в AdMe.ru понимаем, что киношникам трудно справиться с соблазном. Но думаем, что зрителям все-таки не помешает узнать правду.

Девушка с жемчужной сережкой (2003)

Трудно говорить о достоверности, когда речь идет о небогатом голландском художнике XVII века. В ленте нам показали самую романтичную и в то же время самую неправдоподобную историю отношений Яна Вермеера и его модели. На самом деле подавляющее число искусствоведов считает, что девушка — дочь художника, а не его служанка. Так что никакой роман они не крутили. Изображенной на полотне девушке примерно 12–15 лет, как и дочерям Вермеера. Да и почти все остальные героини его картин — его родственницы, ведь он не мог позволить себе платить натурщицам. К тому же историки знают художника как любящего отца и мужа, а не любителя интрижек со служанками. Чтобы показать этот роман и не навлечь на себя гнев зрителей, создатели фильма взяли 19-летнюю Скарлетт Йоханссон, а ее персонажу дали 16 лет. Кстати, существует портрет, который считают вариантом либо копией «Девушки с жемчужной сережкой». Он написан в те же годы, но героиня выглядит даже моложе.

Гладиатор (2000)

Фильм заслуженно получил 5 «Оскаров», но создатели изрядно переиначили историческую действительность. Сначала режиссер Ридли Скотт хотел показать события максимально правдиво и даже нанял историков для консультации, но в процессе все-таки отдал предпочтение зрелищности и остроте сюжета. Чувства историков были оскорблены: один уволился, а другой отказался от упоминания своего имени в титрах. Неточности картины можно перечислять долго, поэтому назовем только самые вопиющие. Марк Аврелий умер от чумы, а не от руки Коммода.

Аврелий не пытался сделать Римскую империю республикой и не был идеологическим противником Коммода. Как раз наоборот, он правил вместе с ним.

Коммод пал не на арене, а от руки своего тренера Нарцисса.

Конец правления Коммода вовсе не стал началом счастливого процветания римлян. Он спровоцировал жестокую борьбу за власть.

Еще одна из рода Болейн (2008)

Зрители тепло приняли ленту, но критики и историки остались недовольны. Первым не хватило деталей, вместо которых они увидели лишь мыльную оперу, а вторые отметили недостоверность. Мэри изобразили как застенчивую девицу, хотя в жизни на момент начала романа с Генри она уже давно имела связь с его соперником Франциском I. В то же время Анну сделали расчетливой стервой, а Генри — доверчивым дурачком, хотя в действительности это было не так. Кстати, на самом деле Мэри была старше Анны. Не отличались достоверностью и костюмы. Капюшоны, предназначенные, чтобы скрывать волосы девушек, в фильме не справлялись со своей задачей. Зеленый цвет нарядов Анны — выдумка, потому что в эпоху Тюдоров получить его было не так просто и результат оказывался очень нестабильным. Но основная неточность — силуэт платьев девушек. Он будто скопирован с нарядов XIX века, а не XVI, когда в моде были фартингейлы.

Апокалипсис (2006)

В фильме демонстрируется упадок цивилизации майя до прихода испанских завоевателей. В картине так описываются жестокость и дикарские традиции этого народа, что может показаться, что его действительно пора было завоевать. Однако историки и археологи совсем не согласны с таким изображением майя. Отрицательные черты народа сильно преувеличены, а положительные не упомянуты вовсе. Современные общины майя даже подали жалобу на то, что их предков представили кровожадными дикарями, а испанских конкистадоров — спасителями.

Мария-Антуанетта (2006)

Первое, что бросается в глаза в фильме Софии Копполы, — это чрезвычайно яркие, конфетные цвета нарядов персонажей, в том числе самой Марии. Некоторые французские критики приняли ленту о своей бывшей королеве не очень радостно. В ее времена людям не были доступны такие цвета, да и история исковеркана вольными деталями. Даже характер главной героини показан странно: в реальности она не вела праздный образ жизни вплоть до 33 лет. На эти замечания режиссер ответила, что хотела показать настоящую королеву, а не мифический образ.

Храброе сердце (1995)

Кино о похождениях борца за свободу Уильяма Уоллеса даже попадало в список самых исторически неточных картин. Килты и краска на лице — анахронизмы; происхождение главного героя и его роман с Изабеллой, женой короля, — выдумка. На тот момент ей было около трех лет. Мел Гибсон, впрочем, признает все эти огрехи, но считает такую интерпретацию более «кинематографически убедительной». И спорить с ним трудно, ведь зрители от фильма в восторге.

Джейн Остин (2007)

На самом деле у нас нет никаких оснований полагать, что в реальной жизни Джейн Остин и Том Лефрой крутили роман. Вряд ли их связывало что-то кроме знакомства и нескольких бальных вечеров, на которых они танцевали вместе. Вопреки сюжету фильма Джейн начала писать до того, как встретила Тома. А он в последние годы рассказывал племяннику, что это была лишь мальчишеская влюбленность. Однако самой очевидной выдумкой картины является финал, в котором Джейн встречает Тома в 1840-х годах: она до них не дожила.

Невидимая сторона (2009)

В любимой зрителями драме, за которую Сандра Буллок получила «Оскар», тоже значительно переврали реальные события. Майклу Оэру, о котором и снята кинолента, она даже подпортила карьеру. По сюжету именно новая семья вовлекает его в американский футбол, но в реальности он начал играть задолго до встречи с ней. По словам спортсмена, люди теперь видят в нем персонажа кино, а не профессионального игрока, и приуменьшают его спортивные навыки. «Я устал быть героем фильма, я хочу играть в футбол», — говорил Майкл. Также в картине не упоминается, что он успел пожить в нескольких других семьях и с автомехаником Хендерсоном.

Вселенная Стивена Хокинга (2014)

Создателям подобных фильмов свойственно вольно обращаться с фактами, но в этой картине они представили их даже несправедливо по отношению к Стивену и его жене Джейн. Джейн знала о прогрессирующей болезни будущего мужа еще до начала отношений.

Их разные взгляды на мир становились причиной ссор и обид, а не милых споров, как нам показывают в кино.

Джейн боится летать не просто так. В реальности ей было сложно нести ответственность за мужа и ребенка в самолете, что в конце концов переросло в фобию.

Их разрыв показывают нам как спокойный разговор двух понимающих друг друга людей. На самом деле он был долгий и болезненный, закончившийся скандалом.

Золотой век (2007)

Драма заслуженно получила «Оскар» за костюмы, но это не исторический фильм, а просто развлекательный. Помимо множества других неточностей существует одна главная — появление в картине романтической линии. Из-за того, что Елизавета I никогда не была замужем и не имела детей, в культуре возникло множество баек о ее любовных интригах. В том числе история про Уолтера Рэли, который якобы разбил Елизавете сердце. На самом деле это выдумка, и правительница посадила его в тюрьму вовсе не потому, что он полюбил Бесс вместо нее. Дело в том, что в те времена браки и рождение детей дворян королевского дома строго контролировались монархом, и он решал, чей союз будет выгоден, а чей нет. Игнорировать волю королевы, встречаться втайне и уж тем более беременеть считалось преступлением.

Две королевы (2018)

Как и в «Золотом веке», в этом фильме рассказывается о судьбе Елизаветы I, но еще более неточно. Мария и Елизавета в реальности общались только письменно и никогда не виделись. Также здесь снова изрядно пофантазировали, показывая характер королевы. Если создатели «Золотого века» пытались излишне романтизировать образ Елизаветы, то в этой ленте Королева-дева получила свое прозвище из-за нелюбви к мужчинам.

Выживший (2015)

Для тех, кто осознает, насколько страшным соперником в бою является медведь, и не может поверить этому фильму, есть хорошие новости. Свидетельств встречи охотника Хью Гласса с медведем вообще нет. Впервые упоминание об этом появилось в литературном журнале, и вполне вероятно, что было выдумано. Эпизод о попытке согреться в туше лошади, скорее всего, тоже ложь, так как действие началось летом и длилось 6 недель. Каждый новый пересказ истории обрастал все более невероятными деталями, и лента вобрала в себя самые преувеличенные из них: создатели стремились впечатлить зрителя. Например, Гласс прошел 80 миль, а не 200; у него не было сына, за которого он отправился мстить, да и свидетельств о том, что у него была жена — коренная американка, тоже нет. Так что вся история мести придумана, а Гласс простил Фицджеральда и Бриджера, когда все-таки смог догнать.