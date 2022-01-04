12 актеров, к которым намертво прикипело амплуа несерьезных персонажей, а они раз — и выдали драму

Случается так, что актер настолько органичен в одной из своих ролей, что в дальнейшем ему предлагают играть лишь аналогичных персонажей. К примеру, герои и героини романтических комедий и мелодрам очень часто застревают в амплуа накачанного красавчика или легкомысленной девчонки, и увидеть их в другой роли — большая редкость.

В сегодняшней статье AdMe.ru собрал актеров, которые неожиданно для всех сыграли героев, совершенно не похожих на тех, кого им приходилось играть раньше.

Райан Рейнольдс

Долгое время Райан Рейнольдс появлялся на экране в романтических комедиях в ролях мускулистых красавцев, в которых невозможно не влюбиться. Но фильм «Пленница» разительно отличается от других работ актера: здесь он играет горюющего отца, который ищет пропавшую дочь.

Мег Райан

Персонажи Мег Райан в кино — это по большей части романтические героини, искренние, хрупкие, но готовые бороться за свое счастье. Прямо как в ленте «Когда Гарри встретил Салли». Подобные роли доставались актрисе очень долго, пока она не решила снять собственный фильм «Итака» и сыграть в нем драматическую роль. Актриса предстает в амплуа женщины, чей муж не вернулся с войны, в результате чего ей приходится остаться одной с маленьким сыном. Роль Мег в этом фильме не главная, но заметная.

Дэвид Швиммер

Слова тут излишни: Росс Геллер из сериала «Друзья» — это, пожалуй, самая известная роль Дэвида Швиммера. У большинства поклонников актер ассоциируется именно с этим героем. Однако на счету актера есть и гораздо более серьезные персонажи, например адвокат в фильме «Прачечная».

Меган Фокс

В большинстве фильмов Меган играет соблазнительную красотку, например в «Трансформерах» или ленте «Тело Дженнифер». Но в 2018 году в картине «Битва за Чансари» актриса сыграла реального исторического персонажа — военную журналистку Маргариту Хиггинс, которая была удостоена Пулитцеровской премии за международный репортаж.

Зоуи Дешанель

Мы привыкли видеть Зоуи на экране в образе очаровательной девушки-чудачки — такой, как в картине «500 дней лета». В фильме «Рок на Востоке» она сыграла лаундж-певицу, которая подставила своего менеджера. Роль второстепенная, но достаточно яркая на фоне похожих друг на друга ролей Зоуи.

Сет Роген

Практически во всех картинах Сет играет этакого раздолбая и любителя развлечений, вроде Бена в ленте «Немножко беременна». Однако в фильме «Американский огурчик» он сыграл роль рабочего, борющегося за жизнь. Несмотря на то что этот фильм тоже можно отнести к комедийным, игра Сета Рогена была высоко оценена критиками, а его персонаж разительно отличается от сыгранных ранее ролей.

Пол Радд

Пол Радд известен своими комедийными ролями, в частности ролью Майка Ханнигана в ситкоме «Друзья». Картина «Немой» показала нам актера совершенно с другой стороны: он сыграл хирурга, от которого однозначно стоит держаться подальше.

Эмма Робертс

Поклонникам актриса запомнилась как стервозная красотка, этакая «самая крутая девчонка в школе». А вот в фильме «Райские холмы» Эмма неожиданно для всех предстала в драматической роли: она сыграла девушку, которую родители готовятся выдать замуж против ее воли.

Мишель Родригес

Поклонникам звезда известна как крутая, дерзкая девчонка из «Форсажа» и многих других фильмов. Однако после съемок в картине «Вдовы» стало понятно, что Мишель умеет играть не только «свою в доску» красотку, но и серьезных персонажей. Она исполнила роль жены преступника, пытающуюся разобраться в том, кто подставил ее супруга.

Зак Галифианакис

Роль в картине «Мальчишник в Вегасе» во многом определила амплуа Зака. Он признавался, что ему хотелось бы хоть разок сыграть адекватного человека, а не чудаковатого рубаху-парня, вечно попадающего в неприятности. И в исторической мелодраме «Тюльпанная лихорадка» ему это удалось. Там актер играет роль ассистента художника, а события фильма разворачиваются в 1630-х годах.

Билл Мюррей

Прекрасного актера Билла Мюррея мы полюбили в основном за комедийные роли: взять того же Фила Коннорса, забавного метеоролога из «Дня сурка», или ученого Питера Венкмана из «Охотников за привидениями». Но Мюррей обладает и недюжинным драматическим талантом. К примеру, в драме Софии Копполы «Последняя капля» он превосходно сыграл престарелого отца, который помогает дочери решить жизненные проблемы, а заодно и собственные взгляды на жизнь пересматривает. Кино ироничное, но вместе с тем глубокое.

Линдси Лохан

Линдси Лохан — настоящая королева комедийных ролей. Ее героини — это почти всегда отвязные девчонки, плюющие на всякие правила, и в этом амплуа она прекрасно смотрится. Но в 2019 году в послужном списке актрисы появился мистический триллер о вампирах «Среди теней», где она играет первую леди.