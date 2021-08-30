12 актеров и актрис, которые не перестают блистать в кино, несмотря на солидный возраст

Ежегодно известные режиссеры представляют миру новые имена. Создается впечатление, что молодые талантливые актеры и актрисы способны задвинуть на второй план ярчайших, но уже далеко не юных звезд кино. Но не тут-то было. Некоторые из них и после 60 лет способны дать фору своим новым коллегам.

Мы в AdMe.ru за последние пару лет увидели немало проектов, в которых наши любимые актеры блистали. Своим примером они в очередной раз доказали, что возраст — это просто цифра.

Джуди Денч (86 лет)

К Джуди Денч бешеная популярность пришла, когда ей было уже за 60: она сыграла роль босса Джеймса Бонда в ленте «Золотой глаз». Следующие части франшизы уже не обходились без ее участия. Если Денч в кино играет не солидную начальницу агента 007, то чаще всего это благородная дама другой эпохи — еще одно амплуа актрисы. Она исполняла роли как британских королев, так и важных тетушек из классической литературы. Но в 2020 году Джуди Денч предстала перед зрителями совсем уж в неожиданном образе: в роли эльфа в картине «Артемис Фаул» и доказала всем, что еще рано записывать ее в пенсионерки.

Энтони Хопкинс (83 года)

В 2021 году Энтони Хопкинс получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Отец». На сегодняшний день актер является самым взрослым из всех, кто был удостоен заветной статуэтки в этой номинации. Предыдущий «Оскар» сэр Хопкинс получил около 30 лет назад за работу в «Молчании ягнят». Как видим, для актера с большой буквы годы не преграда для того, чтобы восхищать зрителей своим мастерством.

Имельда Стонтон (65 лет)

Имельда Стонтон играла в легендарных фильмах «Влюбленный Шекспир» и «Вера Дрейк», и ее работа была отмечена различными наградами. Но бешеную славу актриса приобрела в нулевые после роли Долорес Амбридж в поттериане: ее героиня-антагонистка по уровню злодейства может посоперничать с Сами-Знаете-Кем. Летом 2021 года компания Netflix представила Имельду Стонтон как новую исполнительницу роли королевы Елизаветы II в сериале «Корона», и мы уже предвкушаем, что она и сейчас покорит зрителей своим образом.

Патрик Стюарт (81 год)

Патрик Стюарт у многих ассоциируется с разного рода фантастическими фильмами: от «Дюны» по роману Фрэнка Герберта до франшизы «Люди Икс» по мотивам комиксов Marvel. Также он сыграл главную роль в сериале «Звездный путь». В данный момент Патрик Стюарт задействован в сиквеле легендарного сериала «Звездный путь: Пикар», и, судя по рейтингу проекта, в свои 81 актер отлично справляется с главной ролью.

Линда Хэмилтон (64 года)

Линда Хэмилтон наиболее известна своими ролями в лентах о прибывших из будущего киборгах. В фильмах «Терминатор» и «Терминатор 2: Судный день» актриса сыграла одну из главных ролей. В 2019 году появилась в новой части франшизы под названием «Терминатор: Темные судьбы» и доказала, что по-прежнему способна задать перцу недругам. Линда не ограничилась ролью Сары Коннор и вернулась на экраны и в 2021 году в образе бравой женщины-генерала в сериале «Засланец из космоса».

Жерар Депардье (72 года)

Жерар Депардье считается одним из самых продуктивных актеров современности: его фильмография включает в себя около 250 лент. Из них можно выделить особенно любимые у зрителей комедии «Папаши», «Между ангелом и бесом», серию фильмов «Астерикс и Обеликс». В 2019 году актер порадовал поклонников драматической ролью в фильме «Шахматист», а в ближайшие 2 года свет увидят еще несколько проектов с участием Жерара.

Харрисон Форд (79 лет)

Харрисон Форд прославился благодаря своим ролям во франшизах «Звездные войны» и «Индиана Джонс». В последние годы он появлялся в успешных проектах, но играл преимущественно персонажей второго плана, например в лентах «Век Адалин» или «Доброе утро». В 2020 году Харрисон решил вновь громко заявить о себе, о чем свидетельствует его главная роль в высокобюджетной картине «Зов предков» по роману Джека Лондона.

Сьюзан Сарандон (74 года)

На протяжении далеко не одного десятилетия Сьюзан Сарандон снималась в фильмах, которые впоследствии становились легендарными. 44 года назад она сыграла в ленте «Другая сторона полуночи», а также в ее фильмографии значатся такие картины, как «Шоу ужасов Рокки Хоррора», «Тельма и Луиза», «Голод», «Мачеха». В 2019 году актриса сыграла главную роль в драме «Черный дрозд», снимаясь бок о бок с Сэмом Ниллом, Кейт Уинслет и Мией Васиковской. А теперь мы ждем выхода новых ее проектов, которые находятся на стадии предпроизводства.

Тимоти Далтон (75 лет)

Тимоти Далтона мы знаем как блестящего исполнителя ролей джентльменов из классической литературы: он снимался в экранизациях романов «Джейн Эйр», «Грозовой перевал», «Скарлетт». А также актер играл и Джеймса Бонда. В настоящее время Тимоти не наслаждается отдыхом на пенсии, а усердно трудится. Он работает в многосерийном проекте «Роковой патруль» по мотивам комиксов DC. В 2021 году ожидается выход нового сезона.

Сигурни Уивер (71 год)

Сигурни Уивер воплотила на экране образ одной из сильнейших женщин мирового кинематографа — Эллен Рипли в фильме «Чужой» и сиквелах к нему. Также снялась в легендарных картинах «Смерть и девушка», «Сердцеедки», «Аватар». В 2020 году Сигурни порадовала поклонников ролью в драматической ленте «Мой год в Нью-Йорке», а на подходе следующая часть франшизы «Аватар» с ее участием.

Кэти Бэйтс (73 года)

Голливудский прорыв Кэти Бэйтс случился, когда ей было уже за 40. Она сыграла главную роль в картине «Мизери» по роману Стивена Кинга. Далее последовали не менее запоминающиеся роли в лентах «Долорес Клэйборн», «Титаник». И сегодня актриса продолжает радовать зрителей своей игрой в кино. В 2019 году вышел фильм «Дело Ричарда Джуэлла», где она исполнила одну из ролей, своего часа ждут еще 2 проекта с участием Кэти Бэйтс.

Билл Мюррей (70 лет)

Билл Мюррей у многих из нас в первую очередь ассоциируется с культовыми фильмами «Охотники за привидениями», «День сурка», «Трудности перевода». Этот выдающийся актер по сей день снимается у легендарных режиссеров. Например, в 2020 году он сыграл в фильме Софии Копполы «Последняя капля». А в 2021-м на большой экран выйдет новая часть «Охотников за привидениями», где Билл также играет.