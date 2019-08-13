11 знаменитостей, переступивших 80-летний рубеж (Но по-прежнему крутых)

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Настоящие актеры не представляют своей жизни без кино. Поэтому они могут потрясающе сыграть в 70, 80 и даже в 90. Надеемся, что эти звезды будут радовать нас новыми ролями и впредь. А нам остается только восхищаться и вдохновляться их примером жизнелюбия и стойкости.

Мы в AdMe.ru поражены таким трудолюбием и все никак не можем понять, что за секрет знают герои нашей подборки, позволяющий так долго быть в тонусе.

Иэн Маккеллен, 80 лет

Первая роль: «Дэвид Копперфильд» (1966)

«Дэвид Копперфильд» (1966) Недавняя роль: «Кошки» (2019) Несмотря на то что у многих этот британский актер прочно ассоциируется с Гэндальфом, персонажем кинотрилогий «Властелин колец» и «Хоббит», нет такой шекспировской пьесы, в которой он бы не сыграл. Сэр Иэн Маккеллен также участвовал в таких известных проектах, как серия фильмов «Люди Икс», «Код да Винчи», «Красавица и чудовище».

Дерек Джекоби, 80 лет

Первая роль: «BBC: Пьеса воскресного вечера» (1961)

«BBC: Пьеса воскресного вечера» (1961) Недавняя роль: «Tomb Raider: Лара Крофт» (2018) Актер, который блестяще играет как в кино, так и на театральной сцене. Лауреат премии Лоуренса Оливье, а также BAFTA TV Award, «Тони» и «Эмми». Дерек Джекоби также является командором ордена Британской империи, рыцарем-бакалавром и рыцарем I класса датского ордена Данеброг.

Бетти Уайт, 97 лет

Первая роль: «Время убивать» (1945)

«Время убивать» (1945) Недавняя роль: «Кости» (2015) Бетти Уайт можно по праву назвать ветераном американского телевидения. За свою более чем 70-летнюю карьеру она успела попробовать себя в качестве телеведущей, получив награду «Лучший ведущий игрового шоу», и добилась впечатляющих высот в кино, собрав все из имеющихся наград в комедийных номинациях. Также Бетти держит рекорд по самому длительному периоду между номинациями — первая была в 1951 году, а последняя — в 2015 году. А в 2014 году в возрасте 92 лет она стала старейшим в истории номинантом на премию «Эмми».

Шон Коннери, 88 лет

Первая роль: «Саймон» (1954)

«Саймон» (1954) Недавняя роль: «Сэр Билли» (2012) Знаменитый британский актер, снявшийся в более чем 70 фильмах и получивший такие премии, как «Оскар», BAFTA, «Золотой глобус». Его Джеймс Бонд по праву считается одним из лучших и харизматичных персонажей современности.

Мэгги Смит, 84 года

Первая роль: «Седьмая печать» (1957)

«Седьмая печать» (1957) Недавняя роль: «Курск» (2018) Мэгги Смит имеет полный комплект престижных актерских наград, а также звание кавалера ордена Кавалеров Почета, дамы-командора ордена Британской империи. Она потрясающе исполнила роль Минервы Макгонагалл в саге о Гарри Поттере. Кстати, во время съемок звезда перенесла рак груди, но все равно продолжила работу.

Джек Николсон, 82 года

Первая роль: «Плакса-убийца» (1958)

«Плакса-убийца» (1958) Недавняя роль: «Как знать...» (2010) Легендарный американский актер, который успел побывать кинорежиссером, сценаристом и продюсером. Был номинирован на премию «Оскар» 12 раз. И это еще не все: Николсон является одним из двух актеров, которых выдвигают на «Оскар» за лучшую роль каждые 10 лет, начиная с 1960-х годов.

Джоан Коллинз, 86 лет

Первая роль: «Леди Годива снова в седле» (1951)

«Леди Годива снова в седле» (1951) Недавняя роль: «Гавайи 5.0» (2019) Джоан Генриетта Коллинз сыграла одну из самых запоминающихся ролей в знаменитом сериале «Династия», за которую ее номинировали на премию «Золотой глобус». Решив пойти по стопам своей не менее знаменитой сестры, писательницы Джеки Коллинз, она выпустила свою первую книгу, ставшую бестселлером.

Макс фон Сюдов, 90 лет

Первая роль: «Седьмая печать» (1957)

«Седьмая печать» (1957) Недавняя роль: «Курск» (2018) Разноплановый актер, номинант на премии «Оскар», «Золотой глобус» и «Эмми». Сыграв примерно в 140 фильмах, Макс фон Сюдов поработал с такими режиссерами, как Стивен Спилберг, Андрей Кончаловский, Ингмар Бергман и многими другими.

Кристофер Ллойд, 80 лет

Первая роль: «Пролетая над гнездом кукушки» (1975)

«Пролетая над гнездом кукушки» (1975) Недавняя роль: «Тайна седьмой музы» (2017) Наибольшую известность актер получил после съемок в кинотрилогии «Назад в будущее», однако в послужном списке кинозвезды есть и такие киношедевры, как «Пролетая над гнездом кукушки», «Трасса 60», «Кто подставил кролика Роджера» и «Семейка Аддамс».

Анджела Лэнсбери, 93 года

Первая роль: «Газовый свет» (1944)

«Газовый свет» (1944) Недавняя роль: «Мэри Поппинс возвращается» (2018) Звезда за свою долгую актерскую карьеру трижды выдвигалась на премию «Оскар» и получила ее в 2013 году за вклад в развитие кинематографа. 18 раз актриса номинировалась на премию «Эмми», а также 6 раз становилась лауреатом «Золотого глобуса» и 5 раз удостаивалась высшей американской театральной премии «Тони». В 2014 году ей присвоили титул дамы-командора ордена Британской империи за вклад в драматическое искусство и благотворительность.

Дик Ван Дайк, 93 года