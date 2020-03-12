11 зарубежных фильмов, которые провалились в мировом прокате, а у нас собрали полные залы

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Бывает так, что фильмы с хорошей идеей, режиссером с мировым именем, огромным бюджетом и узнаваемыми актерами в прокате проходят мимо кассы. Но провал на Западе не означает, что картина не понравится зрителям других стран.

Мы в AdMe.ru решили посмотреть, какие иностранные фильмы стали хитами только у нас.

Осень в Нью-Йорке (2000)

История любви, разыгранная Ричардом Гиром и Вайноной Райдер, не растрогала зрителей на Западе. Фильм окупил только половину потраченных средств, а актеры были номинированы на «Золотую малину» как худшая экранная пара. У нас роман опытного ловеласа и смертельно больной девушки вызвал куда больший интерес. Зрители оценили фильм на 7,4, при этом в зарубежных рейтингах максимальная оценка составляет 5,7.

Нимфоманка (2013)

Обе части драмы Ларса фон Триера не понравились зарубежной публике. Если на первый фильм зрители шли из интереса к необычной истории, то вторая часть совсем провалилась: мировые сборы составили менее $ 5 млн, а кинотеатры в каждой стране посетили не более 35 тыс. человек. Наша страна стала территорией № 1 по кассовым сборам для «Нимфоманки»: фильм заработал $ 2,8 млн. Вторая часть собрала в кинотеатрах и рекордное количество зрителей — 135 тыс. человек.

47 ронинов (2013)

Даже обожаемый всеми Киану Ривз не смог спасти картину от провала. Неуспех связывают с тем, что остальные актеры не были узнаваемыми: для того чтобы сделать историю достоверной, киноделы отдали роли 5 японским актерам. Съемки сначала проходили на японском, а потом уже на английском языке. Фэнтези-боевик получил негативные отзывы критиков и не смог окупить 175-миллионный бюджет. Но нашего зрителя заинтересовала история, основанная на японских народных преданиях. И это мягко сказано: фильм посмотрели в кинотеатрах 3 млн человек, в результате картина собрала более $ 26 млн.

Седьмой сын (2014)

С самого начала производства картины все пошло не так: съемки затягивались; фильм переходил от студии к студии; компания, занимавшаяся спецэффектами, обанкротилась; релиз затянулся на 2 года. В итоге провал в прокате и неокупившиеся расходы на создание и рекламу. У нас фильм собрал даже больше, чем на родине производства. Связано это с тем, что картина снята известным нам режиссером Сергеем Бодровым — старшим. Общая касса в нашей стране составила $ 18,5 млн.

Хороший динозавр (2015)

Мультфильм о динозаврах, которые не вымерли, а стали умными и заселили всю планету, стал самым убыточным из всех картин студии Pixar. В процессе работы основную идею пересматривали, обновляли команду авторов и даже меняли главных героев. Бюджет разрастался, и сборы на Западе не смогли покрыть расходы. В нашей стране история о приключениях разумного динозавра Арло собрала более 1,5 млн зрителей и $ 5 млн, что считается показателем успеха для мультфильма.

Восхождение Юпитер (2015)

Космическая опера от создателей «Матрицы» стала грандиозным провалом на Западе. Мила Кунис и Ченнинг Тейтум не принесли успех картине: бюджет в $ 285 млн не окупился даже наполовину. Фильм получил 6 номинаций на «Золотую малину». Худшим актером второго плана был признан Эдди Редмэйн, который теперь блистает в «Фантастических тварях». Для нашего зрителя рассказ о простой земной уборщице, способной занять межгалактический престол, оказался интересным. Картину посмотрели более 2 млн человек, и фильм собрал внушительную кассу — $ 2,1 млн.

Меч короля Артура (2017)

Гай Ричи попытался возродить интерес к теме рыцарей, в 2017 году уже потерявшей свою актуальность. Это и явилось причиной провала: в мировом прокате фильм не сумел покрыть затраты на производство. В планах было создать 6 картин, которые образуют новую киновселенную, но после такой неудачи компания Warner Bros. от этой идеи отказалась. В нашей стране легенда о короле Артуре и его пути к трону вызвала большой интерес. Фильм в посмотрели кинотеатрах 2,7 млн человек, кассовые сборы составили $ 12,2 млн.

Мумия (2017)

Несмотря на мировые сборы в $ 400 млн, кинолента с Томом Крузом в главной роли осталась в минусе на $ 90 млн. Фильм получил 6 номинаций на «Золотую малину», а Тому Крузу достался приз за худшую мужскую роль. Несмотря на это, прокат картины в нашей стране прошел более чем успешно: 3,7 млн зрителей и кассовые сборы в размере более $ 16 млн.

Валериан и город тысячи планет (2017)

Фильм про космических спецагентов — самая дорогая картина в истории французского кино. Большой бюджет был потрачен на спецэффекты. В интервью режиссер Люк Бессон рассказывал, что 30-секундные сцены потребовали 18 месяцев работы по созданию спецэффектов, над которыми трудились 400 человек. Картина все равно провалилась в зарубежном прокате. В нашей стране фильм оказался довольно успешным: его посмотрели 3,2 млн зрителей, кассовые сборы составили $ 14,7 млн, что удается далеко не каждому фантастическому фильму.

Хроники хищных городов (2018)

Очередная попытка создать новую киновселенную обернулась провалом. Несмотря на то что исполнительный продюсер фильма — Питер Джексон, подаривший миру «Властелина колец» и «Хоббита», картина не окупила затраченных на нее средств. Плохой маркетинг, неизвестные актеры и чересчур необычная идея не заинтересовали иностранного зрителя. В нашей стране, наоборот, постапокалиптический мир перемещающихся и пожирающих друг друга городов оказался зрителям по душе. Кинотеатры посетили почти 2 млн человек, а картина собрала более $ 7 млн.

Дом, который построил Джек (2018)

Творчество Ларса фон Триера редко приходится по вкусу западному зрителю. Вот и последняя работа режиссера провалилась на иностранном рынке. Во время премьерного показа ленты на Каннском кинофестивале многие зрители покинули зал. Этот жест оставил отпечаток и на сборах картины. В нашей стране, напротив, мрачные и порой жуткие фильмы Триера пользуются популярностью. «Дом, который построил Джек», рассказывающий о тонко чувствующем серийном убийце, собрал $ 1,3 млн, что составляет треть кассы мирового проката.

Какие из этих фильмов смотрели вы? Какие из них вам понравились, а какие, напротив, не заслуживают внимания зрителей?