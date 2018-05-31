11 захватывающих фильмов, которые спасут самый скучный выходной

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Нет ничего лучше, чем смотреть, как кто-то отправляется на край света, проигрывает и восстает из пепла, умирает и любит, стреляет и бежит, а ты сидишь такой, завернувшись в одеяло с котом, кружкой чая и конфеткой, и понимаешь, что этот выходной — самый прекрасный день в твоей жизни. Если вам давно не хватало именно такого чувства, выбирайте любое кино из нашего списка и наслаждайтесь.

AdMe.ru собрал увлекательные фильмы с лихо закрученным сюжетом, которые позволят ощутить, насколько уютным и безопасным может быть собственный любимый диван. А это именно то, что нам всем иногда так необходимо.

Любой ценой (Hell or High Water), 2016

В ролях: Крис Пайн, Бен Фостер, Джефф Бриджес

Современный вестерн про грабителей банков. Мать братьев Ховард умерла, оставив им ранчо и кусок земли, которые банк грозит отобрать за долги. На этой земле нашли нефть, и, чтобы выплатить за нее деньги, братья, один из которых — отчаявшийся бедняк, а другой — отсидевший много лет в тюрьме уголовник, начинают грабить банки. За ними охотится пожилой шериф Маркус — если он поймает грабителей, это станет прекрасным завершением его карьеры.

Рейтинг IMDb — 7,6

Тебя никогда здесь не было (You Were Never Really Here), 2017

В ролях: Хаокин Феникс, Екатерина Самсонова

Завораживающий триллер о похищенной девочке и герое-одиночке с непростой судьбой. Джо — бывший морской пехотинец и агент ФБР с сединой в бороде и тяжелым прошлым, которое никак не хочет его отпускать. Он спасает похищенных детей и абсолютно безжалостен к их похитителям. Один из сенаторов нанимает Джо для того, чтобы вызволить из борделя для богатых педофилов дочь-подростка, которую заставляют заниматься проституцией. Жестокие сцены здесь остаются за кадром, зато скорость развития сюжета держит в постоянном напряжении. За гипнотизирующую атмосферу отвечает музыка, написанная Джонни Гринвудом из Radiohead, а Хоакин Феникс за роль Джо был признан лучшим актером на фестивале в Каннах.

Рейтинг IMDb — 7,2

Грань будущего (Edge of Tomorrow), 2014

В ролях: Том Круз, Эмили Блант

«День сурка», превращенный в фантастический боевик. Землю атакуют инопланетяне, и майора Уилла Кейджа убивают в первые же минуты битвы. После гибели он попадает во временную петлю и проживает сражение вновь и вновь. Встретив другого солдата, Риту, которая оказалась в таком же положении, он раз за разом возвращается в прошлое, чтобы разорвать замкнутый круг и переломить ход войны, в которой пока побеждает враг.

Рейтинг IMDb — 7,9

Возмездие (The Railway Man), 2013

В ролях: Колин Ферт, Николь Кидман, Стеллан Скарсгорд

Красивая драма о силе духа и примирении с собственными мучителями, основанная на реальных событиях. Одинокая медсестра знакомится в поезде с обаятельным мужчиной по имени Эрик Ломакс и вскоре выходит за него замуж. Однако счастливая семейная жизнь омрачается воспоминаниями, которые мучают Ломакса: во время Второй мировой войны он попал в плен к японцам и строил Тайско-Бирманскую железную дорогу, подвергаясь унижениям и пыткам. И тогда он десятки лет спустя решает встретиться со своим палачом.

Рейтинг IMDb — 7,1

В центре внимания (Spotlight), 2015

В ролях: Марк Руффало, Рэйчел Макадамс, Майкл Китон, Лив Шрайбер

Драма о журналистском расследовании на неудобную тему, которая доказывает, что не все герои носят плащи. Группа репортеров получает информацию о серийном педофиле-священнике, которого покрывает начальство. Несмотря на сопротивление влиятельной католической церкви, им удается разоблачить серию подобных преступлений и глобальный заговор молчания вокруг них. Фильм снят на основе реальных событий: за материал о священниках-педофилах в католической церкви газета The Boston Globe получила Пулитцеровскую премию.

Рейтинг IMDb — 8,1

Тайна 7 сестер (What Happened to Monday), 2017

В ролях: Нуми Рапас, Уиллем Дефо, Гленн Клоуз

Фантастический фильм-антиутопия о перенаселенном мире будущего. Генно-модифицированные продукты будущего привели к тому, что у людей развилось многоплодие, и население Земли каждые 4 дня стало увеличиваться на миллион человек. Теперь планета так перенаселена, что больше 1 ребенка иметь запрещено, а люди обязаны носить идентификационные браслеты. Когда в семье Терренса Сеттмана рождаются 7 близнецов, он решает оставить всех, но каждая из сестер должна появляться на людях только в свой день недели, изображая одну и ту же девочку. Но однажды Понедельник исчезает, и сестрам приходится отправиться на ее поиски.

Рейтинг IMDb — 6,9

Столкновение, 2004

В ролях: Мэтт Диллон, Сандра Буллок, Брендан Фрейзер

8 захватывающих историй, которые заставляют глубоко задуматься. В пригороде Лос-Анджелеса полиция находит убитого чернокожего парня, сразу после этого действие возвращается на сутки назад, и мы видим истории людей, так или иначе связанных с этим преступлением. Ограбления, перестрелки, автомобильные аварии тесно переплетают сюжетные линии между собой, и вот уже на наших глазах добряки превращаются в злодеев, подлецы — в героев, а мексиканский слесарь, иранский торговец, решивший купить себе пистолет, черные подростки, которые ограбили белого, оказываются втянуты в столкновение разных культур, заставляя нас задуматься о сложностях сосуществования не похожих друг на друга людей. Картина получила «Оскар» за лучший фильм и лучший сценарий.

Рейтинг IMDb — 7,8

Перелом (Fracture), 2007

В ролях: Райан Гослинг, Энтони Хопкинс, Розамунд Пайк

Почти «Молчание ягнят», только вместо Джоди Фостер — Райан Гослинг. Молодой и амбициозный помощник окружного прокурора берется за обманчиво легкое дело: муж выстрелил жене в голову из-за измены с другим мужчиной и признал свою вину. Но выясняется, что, кроме признания, никаких доказательств преступления больше нет. Между обвинителем и сильным, умным, хитрым обвиняемым разворачивается настоящий поединок, и засадить преступника за решетку становится для молодого юриста делом чести. Неожиданные повороты сюжета этого детективного триллера держат в напряжении до самого конца.

Рейтинг IMDb — 7,2

Патруль времени (Predestination), 2014

В ролях: Итан Хоук, Сара Снук, Ноа Тейлор, Фрея Стэффорд

Фантастический триллер с головоломным сюжетом и отличными актерами. После изобретения машины времени было создано специальное бюро, которое занимается предотвращением преступлений, совершенных в прошлом. Один из агентов Бюро времени охотится за террористом, устроившим несколько крупных взрывов, но лимит его перемещений во времени подходит к концу. Для продолжения работы он должен завербовать человека, который раньше был женщиной, — Джона (Джейн). Джон хочет вернуться в прошлое, чтобы отомстить человеку, который когда-то бросил Джейн беременной. Фильм не отпускает до самого конца и заставляет поломать голову над загадками лихо закрученного сценария.

Рейтинг IMDb — 7,5

Похищение Фредди Хайнекена (Kidnapping Mr. Heineken), 2015

В ролях: Энтони Хопкинс, Сэм Уортингтон

Авантюрный фильм о дерзком похищении, снятый на основе реальных событий. 5 друзей хотят красивой и легкой жизни, но пока у них есть лишь долги и неприятности. И тогда они решают похитить пивного магната, мистера Хайнекена, чтобы получить за него крупный выкуп в 35 млн голландских гульденов (€ 16 млн). Похищение удается, но идет время, обстановка накаляется, эмоции зашкаливают, а платить за пленника никто не торопится. Прикованный к стене, в нечеловеческих условиях, Хайнекен вступает в психологический поединок с главарем своих тюремщиков и побеждает. Но выиграть схватку характеров и выжить — это не одно и то же.

Рейтинг IMDb — 6,1

Вне / себя (Self / less), 2015

В ролях: Райан Рейнольдс, Бен Кингсли, Мэттью Гуд, Мишель Докери

Фантастический блокбастер о переселении разума в новое тело. Богатый пожилой предприниматель Дэмиан Хейл узнает, что умирает от рака. Но ему предлагают выход — перемещение его сознания в молодое тело, якобы выращенное в пробирке. Пройдя процедуру, Дэмиан недолго наслаждается новой жизнью — воспоминания настоящего «владельца» тела вступают в борьбу с его собственными. Оказывается, у прежнего «хозяина» остались жена и маленькая дочь, и Дэмиан находит их. Такое развитие событий совсем не нравится компании, которая совершила перемещение, и поэтому будьте уверены, что без стрельбы во имя справедливости и семейных ценностей не обойдется.

Рейтинг IMDb — 6,5