11 ярких злодеек из сериалов, которые внезапно оказались не такими уж и негодяйками

В сериалах, которые очаровывали зрителей в разные годы, часто присутствовала коварная злодейка. Она плела интриги, строила козни и всячески мешала главным героям обрести счастье, тем самым вызывая у нас неприязнь. Однако при тщательном анализе сюжета и отрицательные, и положительные персонажи могут предстать в другом свете.

Мы в AdMe.ru присмотрелись к антагонисткам из любимых сериалов прошлых лет и поняли, что не такие уж они и скверные. И у каждой есть свои достоинства.

Маиза («Клон»)

В те времена, когда сериал впервые транслировался по телевидению, главным объектом антипатий зрителей была Маиза. Мало того, что она соперничала с главной героиней из-за мужчины, так еще и собственной дочери не давала обрести счастье в любви — была против ее союза с шофером. Но этому персонажу не позавидуешь. Пережив смерть возлюбленного, она приняла неверное решение — вышла замуж за его брата-близнеца, ошибочно полагая, что он заменит ей первого. Маиза стремилась стать хорошей женой несмотря ни на что и в течение долгих лет в одностороннем порядке пыталась сохранить семью — буквально тащила все на себе. Недоверие героини к избраннику дочери вполне можно оправдать материнским желанием защитить ребенка, но со временем она осознает, что была неправа. Таким образом, в отличие Жади, которую многие зрители называют безрассудной, Маиза умеет учиться на ошибках, действовать по ситуации и в любых условиях расти как личность. Посмотрев пару серий «Клона», еще больше убеждаюсь в том, что Маиза — самый адекватный персонаж. © karameeal / Twitter

Рания («Клон»)

Вторая противница главной героини сериала «Клон» — это Рания, с которой та была вынуждена делить нелюбимого мужа. Если на начальном этапе отношения героинь складывались весьма недурно, то со временем они испортились, и женщины старались всячески очернить одна другую в глазах общего супруга. Но Рания отнюдь не змея, как называла ее Жади, и вот почему. Не успев переступить порог своего нового дома, наивная девушка тут же стала пешкой в игре Жади. Главная героиня хотела, чтобы вторая жена Саида прикрывала ее действия, рискуя собственным браком. Однако когда Рания осознала, что таким образом может лишиться мужа, которого успела полюбить, и перестала поддаваться манипуляциям, то тут же попала в ранг недругов, настроив против себя и зрителей. Но никто не станет отрицать, что эта героиня — заботливая верная жена, которая никому не желает зла и действует во имя собственной семьи. Рания — неплохая женщина, жаль ее. Она искренняя, любящая, жаль, что судьба такая несправедливая. © Ксения Радько / VK

Наташа («Секс в большом городе»)

Так как зритель все события многосерийной ленты видит глазами Кэрри, то нет ничего удивительного в том, что он не приемлет образ ее соперницы Наташи. Ведь ее невзлюбила сама главная героиня. Причем не за скверный характер или враждебный настрой, а за то, что та в ее глазах была слишком идеальна. Вспомним, какую радость испытала Кэрри, обнаружив грамматическую ошибку на приглашении от Наташи. В том, в чем Кэрри увидела снисходительное отношение к себе, скрывалась лишь доброжелательность хорошо воспитанной девушки. Не по годам мудрая Наташа дипломатично вела себя с бывшей мужа, а когда та вновь закрутила с ним роман, предпочла избежать скандала. Однако Кэрри беспардонно начала преследовать ее, пока Наташа не осадила главную героиню. Но сделала она это с достоинством настоящей леди. Анализ поведения Наташи наталкивает на вывод, что она поступает умнее, чем Кэрри.

Камилли («Земля любви, земля надежды»)

Главные герои сериала «Земля любви, земля надежды» — влюбленные Тони и Мария, которых разлучили обстоятельства. Одним из таких обстоятельств стало появление в жизни парня яркой девушки Камилли. И она не останавливается ни перед чем, чтобы не отпускать Тони к его возлюбленной. Зрители должны бы невзлюбить коварную соперницу главного женского персонажа, но вот что о ней думают некоторые из них. Встреча с Камилли меняет судьбу героя. Да, он поддается порыву, женится на ней. Но тем самым он делает несчастной и ее, и себя. Камилли же явно живет по принципу «что нас не убивает, то делает нас сильнее». Она меняется. Да, ее влюбленность переходит в одержимость. Но при этом она становится выше, она поднимается по социальной лестнице. Она не сидит сложа руки, не мучается в уголке. Она работает. © Надюша / КиноПоиск

Андреа («Дикий ангел»)

Андреа нельзя назвать положительным персонажем, но эта девушка вовсе не драная кошка, как окрестила ее главная героиня сериала. Уж никак не вяжется с такой статной элегантной Андреа это обидное прозвище. В отличие от своей соперницы, она смотрит в будущее и знает, чего хочет от жизни. Героиня работает секретаршей у человека, который не обременен моральными принципами и склонен к авантюрам. То, что девушка не идет у него на поводу и действует согласно собственным интересам, говорит о том, что она обладает проницательным умом и внутренним стержнем.

Марта («Дикий ангел»)

Отношения главной героини с Мартой не задались с самого начала, потому что вторая предпочитала держаться особняком от товарок и не поддерживала их тайные походы на танцы. Также девушку нервировала ночная болтовня соседок по комнате, а ее недовольство воспринималось ими в штыки. Большая часть конфликтов произошла лишь по той причине, что главная героиня и ее подруги не хотели считаться с интересами Марты. Конечно, записывать эту девушку в сугубо положительные герои было бы опрометчиво, ведь она не единожды шла на подлые поступки. Однако ни один из них она не совершила исходя из собственных убеждений, а действовала под влиянием возлюбленного. Мужчина бессовестно ею манипулировал, зная о желании Марты выйти за него замуж. Но к финалу женский персонаж эволюционировал: она осознала свои ошибки и раскаялась в них.

Иди («Отчаянные домохозяйки»)

Создатели сериала изначально видели в этом женском персонаже противницу главных героинь сериала, которая была призвана вечно портить им жизнь. Но со временем Иди обрела популярность не менее, чем у отчаянных домохозяек первого плана. А за что зрители полюбили ее, несложно догадаться. Несмотря на напускной образ роковой женщины, Иди — травмированный человек, на чью долю выпало немало испытаний в юном возрасте. Все, чего жаждет героиня, это обрести любовь, а ее методы борьбы с соперницами гораздо безобиднее, чем у них. Вспомним, как она конкурировала со Сьюзен за внимание мужчины, прибегая лишь к женским чарам, в то время как вторая шла на подлости. Также Иди отчаянно нуждалась в друзьях и привязалась к одинокой пожилой даме.

Джованна («Тайные истины»)

Джованна — звезда школы, которая с первых же серий невзлюбила главную героиню и пыталась ей всячески насолить. На первый взгляд Джованна кажется избалованной девушкой из очень богатой семьи, но по ходу сюжета становится ясно, что она страдает от безразличия отца. Деспотичный родитель использует деньги как рычаг воздействия на дочь. В отличие от других героев, Джованне чуждо лицемерие. Она ни от кого не скрывает свою настоящую натуру, а также не питает иллюзий относительной людей с безупречным имиджем. С проницательностью сыщика она разгадывает чужие тайны, что позволяет ей видеть окружающих как на ладони и не быть обманутой. Джованна — лучший персонаж в сериале! Раскованная, шикарная, стильная — королева! © Vitor Sonza / YouTube

Алма («Семейные узы»)

С первых же серий зритель проникается негативными чувствами к Алме — тете главного мужского персонажа Эду. Потому что она беспардонно лезет в личную жизнь воспитанника и пытается всячески расстроить его отношения со зрелой женщиной Эленой. Методы тетушки вызывают отторжение и неприязнь. Безусловно, такое поведение не красит Алму, но к финальным сериям становится ясно, что женщина оказалась права: союз Эду и Элены потерпел крах. Тетушка слишком хорошо знала своего племянника, раз предвидела исход событий, и ее советы могли бы уберечь главных героев от многих проблем. Также не будем забывать, что у Алмы большое сердце, ведь она не только с любовью вырастила детей погибшей сестры, но позднее приняла на воспитание еще и отпрысков неверного супруга.

Ирис («Семейные узы»)

Ирис — взбалмошная девушка, которая не остановится ни перед чем, чтобы насолить недругу. Она так сильно тянется к некоторым взрослым персонажам, что не хочет ни с кем делить их внимание. Такую привязанность сложно назвать здоровой, но не будем забывать, что по сюжету Ирис лишается по очереди обоих родителей, а потому отчаянно нуждается во внимании и любви. Пользователи сети отметили, что, несмотря на выходки героини, они ей симпатизируют. В отличие от многих других героев сериала, Ирис могла без лицемерия высказать нечестному человеку все, что о нем думает. А также героиня — однолюб, и она верна избраннику до конца.

Наоми («90210: Новое поколение»)

Богатая и избалованная девушка, которая манипулирует окружающими ради своих целей, — такой видит зритель Наоми с первых же серий. Однако шаблонный образ главной стервы учебного заведения рушится по мере развития сюжета. Становится ясно, что эта девушка предпочитает скрывать свою истинную натуру под напускной беспринципностью. И только самые близкие люди могут видеть ее настоящей: преданной и сочувствующей. Несмотря на всеобщее мнение, что она жуткая злюка, таковой она не является. Она любит и защищает своих близких, пыталась спасти брак своих родителей, до последнего надеялась улучшить свои отношения с сестрой. © MopsKlark / КиноПоиск