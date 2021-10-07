11 второстепенных киноперсонажей, от которых зависело развитие событий. А мы на них даже внимания не обратили

Второстепенные киноперсонажи чаще всего выпадают из поля зрения зрителей. Но ведь их роль в развитии сюжета, а порой даже в судьбе главных героев бывает очень важной. Для особо значимых второстепенных действующих лиц литературоведы даже придумали отдельные названия — девтерагонисты и тритагонисты.

Редакция AdMe.ru вспоминает героев популярных фильмов, которых незаслуженно задвинули на второй план, но которые так или иначе повлияли на ход событий. А в конце статьи вас ждет мимимишный бонус про четырехлапого персонажа.

Нарцисса Малфой — фильмы о Гарри Поттере

Одна из прислужниц Волан-де-Морта считается, естественно, отрицательным персонажем, мешающим протагонисту. Но, если вспомнить, в завершающей картине именно Нарцисса спасает Гарри, когда лжет Волан-де-Морту, что мальчик неживой. Конечно, она делает это из корыстных целей: взамен получает от Поттера информацию о том, что ее сын Драко жив и находится в замке. Таким образом Нарцисса проявляет себя, кстати, как абсолютно нормальная, заботливая мать. И тем самым невольно спасает Гарри.

Джонатан — «Мумия» и «Мумия возвращается»

Забавного брата главной героини Эвелин мы обычно воспринимаем как несерьезного, трусоватого типа. Но ведь он неоднократно демонстрирует свою храбрость и преданную любовь к сестре. Так, в финале 1-й части, когда Эвелин и Рик пытаются дать отпор солдатам ожившего жреца Имхотепа, Джонатан читает заклятие, которое помогает героям одолеть противников. А в конце 2-й части он пытается воскресить сестру и ради этого даже вступает в схватку с возлюбленной Имхотепа.

Эмили — «Дьявол носит Prada»

Старшая помощница Миранды Пристли — одна из немногих сотрудниц, по-настоящему преданных своей работе и четко выполняющих свои обязанности даже во время болезни. А заносчивость Эмили по отношению к Энди компенсируется тем, что она подробно рассказывает новой коллеге о ее рабочих обязанностях. Впоследствии Эмили терпеливо помогает Энди освоиться в редакции, выручая ее в неловких ситуациях (например, подхватывает телефонный звонок).

Розали — сага «Сумерки»

Вампирша из клана Калленов сначала в штыки принимает Беллу, девушку Эдварда. Но в части «Новолуние» Розали объясняет свою холодность по отношению к Белле. По сути, она пытается предостеречь героиню от рокового выбора. В «Рассвете» Розали и вовсе оказывается единственной, в ком беременная героиня смогла найти поддержку. Она до последнего поддерживает непростое решение Беллы рожать, помогает ей в течение беременности и пытается всем объяснить, что рождение ребенка не принесет ничего плохого.

Клифф Бут — «Однажды в... Голливуде»

Харизматичный холостяк Клифф живет в тени полузабытого актера Рика Далтона, которого дублирует на съемках. Бут возит Далтона, куда тот скажет, и выполняет его мелкие поручения. Его значимость кажется минимальной. Но Клифф является персонажем, который не раз демонстрирует честность и порядочность. Например, он пытается восстановить справедливость в доме Джорджа Спана, где без разрешения владельца поселились хиппи. В финале Клифф спасает Рика, когда хиппи врываются в его дом. И это несмотря на то, что Далтон, можно сказать, его уволил.

Ник Каррауэй — «Великий Гэтсби»

В этой картине наше внимание, конечно же, устремлено на Джея Гэтсби. Но если бы не герой-рассказчик Ник, из чьих уст звучит история Джея, мы так ничего и не узнали бы. Более того, мы способны понять Гэтсби лишь потому, что рассматриваем происходящее с позиции Каррауэя, наиболее здравомыслящего персонажа. Только Нику романтик Гэтсби смог довериться. И, в конце концов, именно Каррауэй на протяжении всего фильма поддерживал Джея, начиная с того, что устроил ему свидание с Дэйзи Бьюкенен, и заканчивая организацией прощания с Гэтсби.

Энн Гамильтон — «Дневник памяти»

С замиранием сердца следя за развитием отношений Ноя и Эллисон, мы забываем, что их судьбу и в начале, и в конце фильма решает один человек — мать Элли. Она скрывает от дочери все 365 писем, которые Ной отправляет возлюбленной после ее отъезда. Это приводит к 7-летней разлуке героев. В финале Энн рассказывает Элли историю о мужчине-работяге, которого она якобы любила, но которого не приняли ее родители. Затем она отдает дочери письма Ноя и просит сделать верный выбор. Этот разговор имеет ключевое значение для Элли, когда она решает, с кем ей остаться.

Брок Лаветт — «Титаник»

Основное действие фильма происходит в 1912 году. Однако история затонувшего лайнера и страстной любви Роуз и Джека рассказывается постаревшей Роуз спустя 84 года, на судне Брока Лаветта. По сути, то, что Лаветт организовал экспедицию к месту крушения «Титаника» на поиски голубого бриллианта, и стало завязкой грандиозной трехчасовой эпопеи. Если бы не его страсть к сокровищам, мы не узнали бы душераздирающую историю главной героини.

Мэри — «Вечное сияние чистого разума»

Мэри — секретарь доктора Мерзвияка, стиравшего воспоминания главных героев. Значимость ее роли обнаруживается в финале фильма. Мэри становится живым доказательством главной идеи картины о том, что любовь живет в сердце и одолеть ее не в силах даже наука. Ведь она продолжала любить доктора и после того, как он стер ей память. Мэри также решает судьбу Джоэла и Клементины, рассказывая влюбленным правду о них и о процедуре Мерзвияка.

Мэй Паркер — «Человек-паук»

В трилогии 2000-х годов о Человеке-пауке эта героиня играет важную роль в жизни своего племянника Питера Паркера. Она в определенной степени его мотиватор. Так, во 2-й части ее убежденность в нужности Человека-паука возвращает Питеру былую силу и веру в себя. Еще Мэй постоянно дает герою советы, как вести себя с Мэри Джейн — девушкой, которую он любит. В 3-й части она также наставляет Питера перед помолвкой. Наконец, тетя Мэй мотивирует Человека-паука и в буквальном смысле, дважды становясь жертвой его врагов.

Артур Эббот — «Отпуск по обмену»

Сценарист из Калифорнии Артур Эббот помогает героине Кейт Уинслет — журналистке Айрис, продолжающей любить парня, который ей изменил, — обрести собственное «я». Он предлагает девушке список фильмов, где главные персонажи — сильные женщины. Беря с них пример, Айрис наконец разрывает токсичные отношения. Так что именно благодаря милому, скромному и мудрому старичку запутавшаяся в своих чувствах и желаниях героиня наконец научилась управлять своей жизнью так, как она того хочет.

Бонус: мопс Фрэнк — «Люди в черном»

Образ забавного говорящего песика, чье появление в кадре каждый раз оживляло научно-фантастическую ленту о контроле за инопланетянами, на самом деле имел особое значение. Он был информатором агентов, но иногда помогал и преступникам из страха или жажды наживы. Во 2-й части Фрэнк к тому же стал напарником героя Уилла Смита. А в фильме «Люди в черном: Интернэшнл» мопс охранял вход в штаб-квартиру агентства в Нью-Йорке.