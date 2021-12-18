11 советских актеров и актрис, которые даже на вторых ролях умудрялись переиграть всех остальных

Советское кино пестрит разнообразием персонажей. Здесь можно увидеть как злодеев и добряков, так и нейтральных или противоречивых героев. У каждого есть свой колорит и достойная высших похвал актерская игра. Ясное дело, что внимание зрителей привлекают наиболее яркие роли, но далеко не всегда речь идет о героях первого плана.

Мы в AdMe.ru вспомнили случаи, когда второстепенные персонажи советских фильмов затмили собой главных героев.

Кощей, «После дождичка, в четверг...»

«После дождичка, в четверг...» — добрая сказка про царевича Ивана, которого в детстве поменяли местами с подкидышем. Несомненно, предполагалось, что Иван, будучи красавцем и добряком, должен был выступать в главной роли и покорить сердца зрителей. Однако, судя по отзывам, самым обаятельным и к тому же смешным персонажем оказался Кощей Бессмертный. Зрители отмечают, что Кощей Олега Табакова получился нестандартным, цепляющим и был потрясающе сыгран. А реплики персонажа моментально разлетелись на цитаты.

Товарищ Саахов, «Кавказская пленница»

Ни в коем случае не хотим усомниться в значимости всеми любимого Шурика, однако же не только он блистал в фильме. Отдельной похвалы заслуживает персонаж Владимира Этуша — товарищ Саахов. В свое время советский критик вот так отзывался об этом персонаже: «В эксцентрической комедии великолепно здравствует объемный и натуральный характер — не злодей, не Бармалей. Слегка полнеющий, но еще элегантный деятель районного масштаба». В то время как игру Александра Демьяненко один из критиков оценил достаточно сухо. По его словам, актер «мало прибавил» со времен выхода «Операции „Ы“».

Верочка, «Служебный роман»

Сам по себе «Служебный роман» представляет собой кладезь стильных женских персонажей и образов. Но героиня Лии Ахеджаковой Верочка стала настоящим модным вдохновением для многих советских женщин. Чего только стоили ее высказывания на тему того, как правильно быть женственной и привлекательной.

Жорж Милославский, «Иван Васильевич меняет профессию»

В этой картине сложно выделить одного главного персонажа, но будем склоняться к тому, что это был сам Иван Васильевич. Однако же одним из самых узнаваемых героев зрители считают хитрого, но обаятельного Жоржа Милославского. Также многие отмечают, что почти все крылатые фразы из картины, например «Это я удачно зашел!», принадлежат именно Милославскому.

Глеб Жеглов, «Место встречи изменить нельзя»

У многих зрителей культовый детективный фильм ассоциируется именно с персонажем Владимира Высоцкого — Глебом Жегловым. Тот факт, что главным героем все же является Шарапов, часто уходит на второй план. Неудивительно, ведь на момент выхода фильма Высоцкий был неимоверно популярен и захватил большую часть экранного времени. Именно известный бард придает фильму тот самый шарм. Уже посмертно актер получил за роль Жеглова спецдиплом и приз жюри в 1981 году на IX Всесоюзном кинофестивале в Ереване, а в 1987 он был удостоен Государственной премии СССР.

Марфуша, «Морозко»

Настенька — образец кротости, миловидности и красоты. На протяжении фильма девушка ведет себя скромно и мило, а конце сказки жених и богатства достаются именно ей. Но ее протагонистка — капризная и эксцентричная Марфуша в исполнении Инны Чуриковой — куда более яркий персонаж, по мнению некоторых зрителей. Кстати, за эту роль Чурикова удостоилась медали Масарика от чешского посла Ярослава Башты.

Ипполит, «Ирония судьбы, или С легким паром!»

В противовес Лукашину Ипполит задумывался как отрицательный персонаж, но в итоге вызвал у зрителей неоднозначные чувства. С одной стороны, он властный и вспыльчивый, с другой — его ревность и нежелание терять Надю можно понять. Симпатия к персонажу появляется еще и на почве великолепной игры Юрия Яковлева. Ведь невозможно забыть его реплики про «заливную рыбу» и «тепленькую» воду, которые уже давно растащили на цитаты.

Тристан, «Собака на сене»

Конечно, очень сложно затмить «главного Д’Артаньяна страны», то есть Михаила Боярского, но все-таки в фильме «Собака на сене» у него появился какой-никакой конкурент. Здесь у главного персонажа Теодоро есть верный помощник — Тристан, сыгранный Арменом Джигарханяном — который оказывается гораздо хитрее и смекалистее своего хозяина. Зрители отмечают, что без Тристана эту картину невозможно представить, а песни в его исполнении просто незабываемые.

Некадилов, «Карнавальная ночь»

«Карнавальная ночь» — уже довольно старая, но все еще достойная новогодняя комедия про костюмированный бал в Доме культуры. Главным героем считается исполняющий обязанности директора Серафим Иванович Огурцов, который пытается сделать праздник менее веселым и более идейно направленным. Хоть в этой истории докладчик Некадилов играл лишь эпизодическую роль, зрителям он запомнился благодаря своему монологу про жизнь на Марсе. Этот момент считается одним из самых смешных во всем фильме.

Урри, «Приключения Электроника»

В этом детском фильме наравне с юными актерами, которые выступили в роли Сыроежкина и его клона, сыграли многие уже состоявшиеся и любимые артисты того времени. Среди них Николай Караченцов в роли злодея-гангстера. Появись в этой роли кто-либо другой, возможно, она бы не получила такого теплого отклика у зрителей. Как и большинство других персонажей Караченцова, гангстер Урри получился особенно обаятельным и энергичным.

Виктор Цой, «Асса»

Сам по себе фильм «Асса» отдает большую дань уважения русскому року. В нем прозвучали песни многих популярных в советское время музыкантов. Виктор Цой здесь выступает далеко не в главной роли и вообще появляется только в конце фильма. Главным героем считается бандит Андрей Крымов. Но эпизод с участием Цоя заряжен такой энергетикой, что в памяти многих момент выступления группы «Кино» остался одним из самых ярких в фильме.