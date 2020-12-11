13 волнующих фильмов, которые не дадут отвлечься от экрана ни на секунду

В некоторых фильмах настолько много драйва и жизненной энергии, что они мгновенно открывают второе дыхание. Хорошим кино можно исправить плохое настроение и вернуть веру в лучшее, даже если опускаются руки. Потому что яркие герои и потрясающие истории способны затронуть самые тонкие грани души каждого зрителя.

Мы в AdMe.ru отыскали 13 будоражащих фильмов, за просмотром которых точно не жаль скоротать вечер. А также нашли несколько совсем свежих волнующих лент: их выход ожидается уже в следующем году.

Фильмы, которые можно посмотреть уже сейчас

Мужчина и женщина: Лучшие годы (2019)

Фильм рассказывает историю великой любви. Прошло много лет, и вот жизнь снова сводит Жана-Луи и Анну. Они стремительно погружаются в прошлое и вспоминают лучшие годы своей жизни. Волнующе сильное и яркое чувство вмиг вырывает героев из холодных оков одиночества. IMDb — 6,9

Верю в любовь (2020)

Джереми знакомится с Мелиссой и тут же понимает, что она та самая девушка, которую он ждал всю жизнь. Но хватит ли у него сил, чтобы побороться за любимую в самой безнадежной ситуации? Фильм наталкивает на размышления о том, что любовь, ворвавшаяся в нашу жизнь, может изменить все. Даже целый мир. IMDb — 6,5

Самый счастливый сезон (2020)

В канун Рождества Эбби сталкивается с вечной проблемой отцов и детей. Стремление быть принятой и понятой старшим поколением вступает в борьбу с желанием остаться верной себе. Герои испытывают весь спектр эмоций, погружаются в бурю специфических ситуаций и стараются сделать все, чтобы не испортить праздник себе и всем остальным. IMDb — 6,8

Фея-крестная (2020)

Начинающая фея Элинор находит письмо 10-летней Маккензи с просьбой исполнить ее заветное желание. Волшебница отправляется в мир людей и готова использовать всю имеющуюся магию, чтобы превратить жизнь девочки в сказку. Вот только вскоре выясняется, что Маккензи давно выросла и теперь она измотанная заботами мать-одиночка, которая разрывается между работой и воспитанием двух дочерей. Но Элинор все равно не спешит отказываться от своей затеи. IMDb — 6,2

Дикая роза (2018)

Роза-Линн Харлан — талантливая и немного взбалмошная певица, мечтающая стать звездой кантри-музыки. Перед ней стоит уйма вещей, мешающих ей добиться заветной цели. Во-первых, она живет в Шотландии. Во-вторых, ей скорее надо думать о детях, нежели переживать из-за карьеры. Но женщина все равно не собирается сдаваться и идет к мечте напролом. IMDb — 7,2

Элегия Хиллбилли (2020)

«Элегия Хиллбилли» — это история о достижении американской мечты, неприступной крепости, о ключе к двери которой мечтает каждый. На протяжении всей картины зрителям предлагается понаблюдать за одной семьей, в которой многие узнают себя и своих близких без лишнего гротеска. IMDb — 6,7

Пара на праздники (2020)

Главные герои устали проводить праздники в одиночестве и договариваются притвориться парой, чтобы никто не доставал их глупыми вопросами. После одной успешной авантюры они решают поддерживать платонические отношения круглый год. Но тут в дело вмешивается ирония судьбы и между партнерами вспыхивают настоящие чувства. IMDb — 6,1

Человеческий голос (2020)

Он ушел, даже не забрав чемоданы, а она замерла в надежде, что он вернется. Она разделяет одиночество с голосом в телефонной трубке и преданным псом, который не понимает, бросил ли его хозяин. Два живых существа застряли в неопределенности мучительного и тягостного ожидания. IMDb — 6,4

Опасный элемент (2019)

Фильм рассказывает поразительную историю Пьера и Марии Кюри. Одержимые страстью к исследованиям, они навсегда изменили мир. Лента заставит задуматься о том, как великие открытия могут привести к страшным катастрофам и необратимым последствиям. IMDb — 6,2

Фильмы, которые выйдут на экраны в следующем году

Респект (2021)

В центре сюжета — история жизни легендарной певицы Ареты Франклин, которой пришлось пройти через тернии к звездам. Благодаря исключительно гибкому и сильному вокалу ее часто называют королевой соула. Арета стала первой женщиной, чье имя было занесено в Зал славы рок-н-ролла. Дата премьеры — 8 апреля 2021-го

Блондинка (2021)

Очередной байопик о жизни легендарной Мэрилин Монро покажет жизнь кинодивы с необычной точки зрения. Лента проиллюстрирует на экране предельно откровенную историю Мэрилин, ее стремительные взлеты и сокрушительные падения, радость и обиды, любовь и страдания. Главную роль в фильме исполнит Ана де Армас, известная по роли в детективной ленте «Достать ножи». Дата премьеры — 2021 год

Небеса подождут (2021)

Штеффи только 16, и для нее жизнь только начинается: первая любовь, выпускной, поездка в Париж. Но внезапно врачи выносят девушке неутешительный диагноз, и теперь ей предстоит серьезное лечение в больнице. Но жизнь, как и молодость, нам дается всего раз. Штеффи хочет попробовать и испытать все, пока есть время. Небеса подождут. Дата премьеры — 14 января 2021-го

Раскопки (2021)

Богатая вдова Эдит Претти подозревает, что на принадлежащих ей владениях спрятаны сокровища. В попытке найти сокрытое она организовывает на своей земле археологические раскопки и нанимает археолога, который вскоре совершает историческое открытие. Дата премьеры — 21 января 2021-го