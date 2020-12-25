11 случаев, когда прически киногероинь значили куда больше, чем мы могли подумать

Вокруг волос издавна сложился мистический ореол. Длинные волосы считались символом могущества и силы, что доказывают истории о Самсоне, который носил 7 кос. В древности женщины покрывали голову, чтобы не казаться порочными и доступными. А влюбленные часто дарили друг другу свои локоны, особенно перед надвигающейся разлукой. Именно поэтому кинематограф часто использует прическу как метафору, чтобы показать развитие характеров своих персонажей.

Мы в AdMe.ru пересмотрели любимые фильмы, сериалы и мультики, пристально отследив то, как смена причесок отражала внутренние переживания героинь. Оказывается, за короткими или распущенными волосами скрывается целое море смыслов.

Эдит Кушинг, «Багровый пик»

Главная героиня фильма не похожа на девушек своего круга. Ей неинтересны балы и развлечения, она мечтает стать писательницей. Ее жизненные цели соответствуют программам суфражисток, во времена которых и происходит действие. И все это отразилось на внешнем виде Эдит: она предпочитает практичную одежду с элементами мужского стиля и убирает волосы в простые прически. Однако Эдит не всегда появляется в кадре с укладкой. В ленте есть эпизод, когда девушку впервые показывают с распущенными волосами. Ее локоны, золотым водопадом ниспадающие на спину, служат прекрасной визуальной метафорой: хотя Эдит и прогрессивная женщина, в душе она романтичная натура. Но эту сторону своей личности персонаж Васиковски прячет от посторонних глаз.

По словам дизайнера, этот образ возник благодаря картинам прерафаэлитов. Для Милле, Россетти, Уотерхауса и остальных художников женщины с длинными волосами считались эталоном красоты и невинности. Эти же черты присущи и Эдит Кушинг.

Бекки Шарп, «Ярмарка тщеславия»

Бекки Шарп шаг за шагом поднимается по социальной лестнице и становится частью британской аристократии. Но это превращает девушку в интриганку и лицемерку. Такую трансформацию создатели подчеркивают в том числе с помощью прически. В начале истории Бекки еще невинна: она носит простые платья и предпочитает распущенные волосы или незамысловатую укладку. Но чем больше она лжет, тем сложнее становятся ее прически. Когда героиня решает соблазнить Родона Кроули, она появляется на экране с волосами, убранными в «узел Аполлона». Высоко поднятые петли из кос и перья делают образ Бекки искусственным: так зрителям показывают, что персонаж становится неискренним и фальшивым.

Томасин, «Ведьма»

События происходят в Новой Англии в 1630-х годах. Перед зрителями открывается жизнь первых британских поселенцев, которые были известны своей религиозностью. В этой общине процветали суеверия: к примеру, женщины были обязаны все время прятать волосы, даже во время сна. Длинные распущенные локоны считались чем-то неприличным, а женщину с непокрытой головой называли сумасшедшей, одержимой или ведьмой. То, что на протяжении киноленты происходит с волосами героини Ани Тейлор-Джой, — это индикатор, который показывает, как девушка постепенно утрачивает приверженность религии и веру в общественные законы. В начале Томасин одета так, как того требуют местные законы. Ее волосы убраны под чепец, и она во всем слушается религиозного фанатика-отца. Но в душе героини зарождается скептицизм, и чем сильнее он проявляется, тем более растрепанной становится ее прическа. К концу ленты Томасин полностью отказывается от прежней жизни и предстает перед зрителем с длинными распущенными волосами.

Ванда Максимофф, серия фильмов «Мстители»

Цвет волос Ванды меняется от черного к рыжему по мере развития характера героини. Если изначально она была антагонистом и боролась против положительных персонажей, то под конец Ванда переходит на сторону добра и становится полноценным членом команды Мстителей.

Эльза, «Холодное сердце» и «Холодное сердце — 2»

В юном возрасте Эльза носила косы. Но после гибели родителей девушка вынуждена взять на себя заботу о сестре и королевстве, поэтому на коронации она появляется с прической как у ее матери Идуны. Новый статус тяготит Эльзу, она выглядит нервной и беспокойной.

Как только Эльза меняет традиционную королевскую прическу на свою обычную косу, заметно, что она сразу же чувствует себя увереннее и свободнее. Именно в таком виде Эльза наконец учится принимать себя такой, какая она есть, и управлять своей магией. Коса настолько нравится девушке, что она не отказывается от нее и в следующей части мультфильма.

Во 2-й части, когда Эльза решает добраться до реки памяти Ахтохаллэн, она распускает косу и собирает волосы в хвост. Так нам показывают, что девушка претерпевает важные изменения и отдаляется как от Эренделла, так и от племени Нортулдра, поскольку никто из них не носит подобной прически. И наконец, когда Эльза достигает Ахтохаллэна и узнает, что она — 5-й элементарный дух, она распускает волосы и становится частью природы. Героиня наконец-то нашла свою истинную сущность.

Примроуз Эвердин, серия фильмов «Голодные игры»

Здесь 2 косы являются олицетворением молодости и невинности. Пит в одном из эпизодов вспоминает, что Китнисс всегда заплетала волосы в 2 косички, когда была маленькой. Но после того как ее отец умер, девочке пришлось взять на себя ответственность за семью. Она повзрослела и стала ходить с одной косой. Подобную визуальную метафору взросления мы видим на примере младшей сестры Китнисс. Прим в 1-м фильме еще ребенок, поэтому она заплетает 2 косички. Но когда Китнисс возвращается с игр, Примроуз начинает убирать волосы в одну косу. Она теперь не маленькая девочка, которую надо оберегать.

Иви, «V — значит вендетта» и Серсея, «Игра престолов»

Чтобы запугать и унизить героиню, в кинематографе часто прибегают к остриганию волос. Так произошло с Иви, когда революционер Ви захотел проверить девушку на прочность. Или с королевой Серсеей, чьи золотые локоны обкромсали, а ее выставили на всеобщее позорище.

Фрида Кало, «Фрида»

Когда героиня бунтует и подчеркнуто отказывается от своей женственности, она тоже хватается за ножницы. Это случилось с персонажем Сальмы Хайек Фридой, которая после развода с мужем-изменником решила кардинально сменить имидж.

Ханна и Оливия Бейкер, «13 причин почему»

Стрижка на языке кинематографа имеет еще одно значение — это попытка справиться с травмой. Так, в сериале «13 причин почему» главная героиня состригает свои длинные локоны после того, как переносит серьезное эмоциональное потрясение. Те же самые изменения внешности происходят во 2-м сезоне и с ее матерью, которой предстоит пройти в одиночку 7 кругов ада.