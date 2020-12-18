11 случаев, когда костюмеры здорово напортачили в известных фильмах, а зрители не заметили

Несмотря на то что над образами киногероев в исторических фильмах трудятся десятки специалистов разного калибра, создателям далеко не всегда удается избежать очевидных ляпов. В итоге зритель видит на экране досадные огрехи в виде слишком современного макияжа или явного несоответствия костюмов заявленной эпохе.

Мы в AdMe.ru не поленились и пересмотрели любимые фильмы, а также покопались в энциклопедиях по истории моды и обнаружили погрешности, допущенные реквизиторами и гримерами в популярных фильмах.

Две королевы

В фильме Мария Стюарт в лице Сирши Ронан носит асимметричные серьги. Хотя они были абсолютно не свойственны для Шотландии XVI века.

Унесенные ветром

Какой бы модницей ни была Скарлетт О’Хара, вряд ли она бы смогла предугадать тренды на десятилетия вперед. Ее знаменитое обтягивающее красное платье, обильно украшенное перьями и стразами, слабо ассоциируется с модой эпохи Гражданской войны, а скорее соответствует духу гламурных 30–40-х.

Юлий Цезарь

В фильме 1953 года большинство героинь носит экстравагантные бюстгальтеры-пули. Несмотря на то что в послевоенное время такая диковинка была в гардеробе чуть ли не каждой модницы, в Древнем Риме, где по сюжету разворачивается действие фильма, ни о каких «пулях» и речи быть не могло. Под одеждой древние римлянки, как правило, носили тунику из мягкой ткани или жилет.

Легенды осени

В попытке создать романтичный образ героя-любовника костюмеры напрочь игнорировали исторические реалии, в которых происходит действие картины. Герой Питта предстает перед зрителями с роскошными длинными прядями и небрежной щетиной, однако эти атрибуты были абсолютно неприемлемы для той эпохи. Тогда все больше мужчин отказывались от бороды в пользу широких усов, а волосы, как правило, были короткими.

Король Артур

Действие фильма происходит в V веке. На экране мы видим рыцарей в тяжелом металлическом снаряжении. Однако вплоть до XI века доспехи изготавливались из дерева и кожи, металлической была лишь кольчуга, но и ее позволить себе могли далеко не все воины.

Храброе сердце

Несмотря на то что большая часть костюмов для фильма выполнена с ювелирной точностью, создатели картины все же не смогли избежать ляпов. Действие фильма начинается в 1280 году, но главным украшением нарядов принцессы в лице Софи Марсо являются металлические пояса, которые дамы начали носить лишь полвека спустя.

Гарри Поттер и Орден Феникса

Фильм повествует о событиях, происходящих в 90-х годах, и, на первый взгляд, одежда героев вполне соответствует эпохе, однако и здесь не обошлось без помех. Так, например, Дадли Дурсль одет в шорты с логотипом G-Unit — бренда, созданного рэпером 50 Cent в 2003 году.

Хелло, Долли!

Сюжет фильма разворачивается в Нью-Йорке в конце XIX века, когда и знать не знали ни о прическе «улей», ни о выразительных стрелках, ни уж тем более о блеске для губ. Но это не помешало ленте получить 3 статуэтки «Оскар» и стать одной из знаковых кинокартин десятилетия.

Королева Марго

На протяжении всего фильма героини щеголяют в роскошных платьях с открытыми плечами. Смотрятся они в них шикарно, спору нет. Однако в XVI веке ни одна женщина не обходилась без нижней рубашки. Нательная одежда защищала от холода, впитывала пот, чем предотвращала загрязнение дорогостоящих туалетов, и, безусловно, ее было намного проще отстирать.

Еще одной вольностью костюмеров являются распущенные прямые пряди главной героини. Судя по немногочисленным сохранившимся портретам Маргариты де Валуа, она имела кудрявые волосы, которые собирала в высокую прическу.

Девушка из Дании

Действие фильма «Девушка из Дании» начинается в 1926 году, однако на протяжении первой половины картины нам показывают героинь в приталенных, подчеркивающих фигуру нарядах, не имеющих ничего общего с модой «ревущих 20-х»: бесформенными силуэтами и платьями-чехлами.

Также не соответствует эпохе показанная в начале ленты устаревшая прическа Герды.

Опасный метод

Та же самая ошибка, что и в фильме «Королева Марго», была допущена создателями картины «Опасный метод». В одной сцене Кира Найтли появляется в кадре в одном лишь корсете, что полностью противоречит правилам ношения этого предмета гардероба. Обязательным атрибутом одежды женщин тех лет была комбинация, поверх которой и зашнуровывался корсет.