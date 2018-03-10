11 самых одаренных молодых актеров и актрис, от чьей игры душа уходит в пятки

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Молодые и талантливые актеры и актрисы не заставляют себя ждать и наступают на пятки старой гвардии Голливуда. Кто эти талантливые мальчишки и девчонки, которые уже снимаются у лучших режиссеров и готовы завоевать престижные кинонаграды?

AdMe.ru провел свое небольшое киноисследование и составил список самых перспективных юных дарований Голливуда. А на кого ставите вы?

Тимоти Шаламе, 22 года

Этот очаровательный американец с французскими корнями семимильными шагами движется к статусу главного красавчика и таланта Голливуда. В картине «Зови меня своим именем» он сыграл настолько артистично, что стал самым молодым номинантом на премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» (правда, статуэтка вполне заслуженно досталась Гэри Олдмену). Дела у парня идут в гору: сейчас он снимается в новом фильме Вуди Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке», а также собирается воплотить на экране образ короля Генриха V в драме Netflix «Король» — неплохое начало для головокружительной карьеры. Тимоти, не подведи!

Милли Бобби Браун, 14 лет

Роль в сериале «Очень странные дела», где Молли сыграла подростка с паронормальными способностями, принесла актрисе любовь миллионов фанатов. Игра юной актрисы поразила и зрителей, и критиков: девушка получила за свою работу несколько престижных кинонаград. С тех пор Молли успела сняться в клипе, подписать контракт с брендом модной одежды, покрасоваться на красных ковровых дорожках: уверены, новые и интересные роли также уже не за горами.

Лукас Хеджес, 21 год

Карьера актера на большом экране началась, когда во время школьной постановки его заметил кастинг-директор фильма Уэса Андерсона «Королевство полной луны», где Лукас в итоге сыграл небольшую роль. Список фильмов, в которых Хеджес к настоящему времени успел принять участие, впечатляет: «Отель „Гранд Будапешт“», «Манчестер у моря» (номинация на «Оскар»), «Леди Берд», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Сейчас актер занят в съемках сразу нескольких фильмов, в двух из которых вместе с ним сыграют Николь Кидман и Джулия Робертс. Так что запомните его имя: этот талантливый рыжеволосый парнишка еще задаст жару Голливуду.

Ангури Райс, 17 лет

Начинающая австралийская актриса в юности играла на телевидении, до тех пор пока ее не пригласили на пробы фильма «Славные парни». Ангури подошла как нельзя лучше: роль разносторонней и сообразительной дочери героя Гослинга однозначно ей удалась. Затем последовали съемки у Софии Копполы в «Роковом искушении», а также роль в новом «Человеке-пауке». Одним лишь кинематографом интересы девушки не ограничиваются: Райс также увлекается модой и искусством.

Том Холланд, 21 год

Том Холланд родился в творческой семье: свою карьеру он начал на родине в Великобритании, где играл в мюзикле «Билли Эллиот». Благодаря успеху постановки на актера обратили внимание в Голливуде, а спустя пару лет актер получил возможность попробоваться на роль Человека-паука в очередном перезапуске франшизы и получил-таки заветную роль. Молодой «паучок» полюбился и зрителям, и критикам, к тому же его персонаж наиболее соответствует канону из комиксов. Кстати, за своими плечами Том имеет множество номинаций и наград — больше всего за роль в картине «Невозможное».

Зази Битц, 26 лет

Активно сниматься Зази начала всего лишь пару лет назад. Так, в 2016-м девушка получила роль в сериале «Атланта», а вскоре сыграла в голливудском блокбастере «Геошторм». Всенародная слава этой очаровательной красотке обеспечена: весной выходит картина «Дэдпул-2», где Зази исполнит роль Домино — наемницы со способностью манипулировать удачей.

Тай Шеридан, 21 год

Шеридану везет с самого старта карьеры: его первой работой в кино стала роль Стива в картине «Древо жизни», где он сыграл вместе с самим Брэдом Питтом. Далее последовали картины с Николасом Кейджем и Мэттью Макконахи, приз на кинофестивале в Венеции и съемки в фантистическом боевике «Люди Икс». Но это только начало: сейчас к выходу планируется еще несколько картин с участием Тая, среди которых и фильм Стивена Спилберга, где актер исполнил главную роль.

Билл Скарсгорд, 27 лет

Билл — представитель шведской кинодинастии. Карьеру в Голливуде парень начал с небольшой роли в экранизации «Анны Карениной» Джо Райта, затем ярко заявил о себе в картине «Дивергент». Но, безусловно, весь свой талант ему удалось по-настоящему проявить в роли жуткого клоуна в новой экранизации по роману Стивена Кинга «Оно». Впереди у Билла множество интересных проектов, в числе которых и роль испанского правителя Филиппа II. Ждем с нетерпением!

Зендая Коулман, 21 год

Зендая — девушка разносторонняя: поет, танцует, снимается в рекламе брендов. Большие ставки Коулман делает на актерскую карьеру, и пока что у нее все получается как нельзя лучше: зрители уже запомнили ее по роли в новом «Человеке-пауке», а также влюбились в очаровательную розоволосую артистку цирка Энн, чью роль Зендая исполнила в фильме «Величайший шоумен».

Аня Тейлор-Джой, 21 год

Одна из первых ролей сразу же принесла актрисе успех и заслуженные хвалебные отзывы критиков: Аня исполнила главную роль в фильме ужасов «Ведьма». Новые роли не заставили себя долго ждать, в числе которых оказалась и работа в картине «Сплит». Талант актрисы не остался незамеченным: в 2017 году Аня была номинирована на премию BAFTA в категории «Восходящая звезда» и Премию Лондонского кружка кинокритиков. Кажется, эта девушка еще не раз громко заявит о себе своими работами — будем следить за ее успехами.

Финн Вулфард, 15 лет

Еще одна звезда, засиявшая на голливудском небосклоне благодаря сериалу «Очень странные дела». Работа Финна так понравилась режиссеру Андресу Мускетти, что тот пригласил мальчика сыграть одну из главных ролей в новой экранизации «Оно» Стивена Кинга. Кстати, кроме кинематографа Финн увлекается музыкой и вот уже три года играет в рок-группе Calpurnia. Надеемся, это никак не повлияет на съемочный график Финна: уж слишком здорово он играет.

Бонус: Джейкоб Трамбле, 11 лет