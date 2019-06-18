11 легких фильмов, чтобы отвлечься от суеты и забыть о проблемах

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После солнечного и жаркого летнего дня иногда хочется просто расслабиться и посмотреть кино, ни о чем особо не задумываясь и не нервничая. Известные актеры, захватывающий сюжет и позитивное настроение — что еще надо? Лишь немного попкорна и удобный диван.

Мы в AdMe.ru желаем вам приятного просмотра и уверены, что если мы забыли какой-то интересный фильм, то вы нам про это скажете в комментариях.

Искусство обмана (Lying and Stealing), 2019

В ролях: Тео Джеймс, Эмили Ратаковски и другие

Тео Джеймс, Эмили Ратаковски и другие Рейтинг IMDb: 8,4 Молодой удачливый жулик, специализирующийся на краже произведений искусства, решает выйти из опасного бизнеса. Однако на его пути оказывается обаятельная актриса Элиза, финансовое положение которой, увы, оставляет желать лучшего. И тогда главный герой решает провернуть дело, которое поможет сорвать огромный куш. И без помощи Элизы ему никак не обойтись.

Мертвые не умирают (The Dead Don’t Die), 2019

В ролях: Адам Драйвер, Билл Мюррей, Хлоя Севиньи, Тильда Суинтон, Стив Бушеми, Селена Гомес, Дэниел Крэйг, Игги Поп и другие

Адам Драйвер, Билл Мюррей, Хлоя Севиньи, Тильда Суинтон, Стив Бушеми, Селена Гомес, Дэниел Крэйг, Игги Поп и другие Рейтинг IMDb: 5,9 Если днем внезапно наступает ночь, домашние животные сбегают в лес, а местное радио заело на одной-единственной песне, значит, дело приближается к апокалипсису. Жители небольшого американского городка собираются дорого продать свою жизнь, лишь бы не стать очередными жертвами зомби. В новом фильме артхаусного режиссера Джима Джармуша («Выживут только любовники») зритель найдет не только потрясающий актерский состав, но и сатиру на тему зомби-хорроров, от которых не устал разве что только самый преданный фанат.

Рыцарь теней: Между инь и ян (Shen tan pu song ling zhi lan re xian zong), 2019

В ролях: Джеки Чан, Элейн Чжун, Этан Жуань и другие

Джеки Чан, Элейн Чжун, Этан Жуань и другие Рейтинг IMDb: 5,1 Джеки Чан вернулся к нам в роли Пу Сунлина, знаменитого охотника на демонов, а по совместительству писателя. Главному герою поручают расследование пропажи девочки, которое как-то связано с вторжением демонов из параллельных вселенных. Кстати, Пу Сунлин — китайский новеллист, который действительно жил в середине XVII века и специализировался на фантастических рассказах.

Ничего себе каникулы! (Premières vacances), 2018

В ролях: Джонатан Коэн, Камиль Шаму и другие

Джонатан Коэн, Камиль Шаму и другие Рейтинг IMDb: 5,9 Марион и Бен познакомились в Париже и, влюбившись друг в друга, уже на первом свидании решают отправиться в совместный отпуск в Болгарию. А для того чтобы сделать путешествие еще более захватывающим, едут «дикарями». Из-за того что главные герои совершенно друг на друга не похожи, отпуск для обоих обещает стать просто незабываемым.

Паразиты (Gisaengchung), 2019

В ролях: Сон Кан Хо, Ли Сон-гюн, Чо Ёджон и другие

Сон Кан Хо, Ли Сон-гюн, Чо Ёджон и другие Рейтинг IMDb: 8,6 Все четверо членов семьи Ки-тхэка оказываются без работы. Все меняется, когда старший сын Ки-у устраивается на высокооплачиваемую должность вместо своего друга. Подделав документы, главный герой получает доступ в особняк богатого работодателя, бизнесмена мистера Пака, и, произведя на него отличное впечатление, решается на крайне необычную авантюру. Фильм получил высшую награду Каннского фестиваля, а зрители после просмотра устроили продолжительную овацию, выражая свой восторг стоя.

Пышка (Dumplin’), 2018

В ролях: Дженнифер Энистон, Одейя Раш, Даниэль Макдональд и другие

Дженнифер Энистон, Одейя Раш, Даниэль Макдональд и другие Рейтинг IMDb: 6,7 Легендарная королева красоты Рози, а по совместительству мама полненькой дочки Уиллоудин курирует конкурсы красоты в небольшом техасском городке. Уиллоудин проявляет бунтарский характер и идет против системы, решив записаться на очередной конкурс, чтобы доказать, что даже те, кто не имеет модельной внешности, должны получить шанс на признание своей уникальности. Фильм основан на одноименном романе Джули Мерфи.

Начни сначала (Second Act), 2018

В ролях: Дженнифер Лопес, Ванесса Хадженс и другие

Дженнифер Лопес, Ванесса Хадженс и другие Рейтинг IMDb: 5,8 У главной героини Майи есть почти все, о чем мечтает большая часть женского населения: муж, дочь, отличная работа. Но в 5 минутах от повышения ей отказывают в должности ее мечты из-за отсутствия высшего образования. Ситуацию спасает крестник-хакер, который волшебным образом прокачал резюме Майи, сделав ее выпускницей Гарварда. Конечно же, такого соискателя замечают в крупнейшей компании города и предлагают главной героине должность, о которой она и мечтать не смела. Казалось бы, жизнь прекрасна, но что-то меняется в самой женщине. И, как известно, шила в мешке не утаишь.

С любовью, Саймон (Love, Simon), 2018

В ролях: Ник Робинсон, Дженнифер Гарнер, Джош Дюамель и другие

Ник Робинсон, Дженнифер Гарнер, Джош Дюамель и другие Рейтинг IMDb: 7,6 Старшеклассник по имени Саймон попадает в непростую ситуацию. Переписываясь с неизвестным человеком, он понимает, что влюбился. Осознавая, что такая новость может шокировать его близких, парень старается скрыть от них свою сексуальную ориентацию. А когда его переписка попадает в руки товарища по школе, ситуация становится почти невыносимой.

Стэн и Олли (Stan & Ollie), 2018

В ролях: Стив Куган, Джон Си Райли, Ширли Хендерсон и другие

Стив Куган, Джон Си Райли, Ширли Хендерсон и другие Рейтинг IMDb: 7,3 В фильме рассказывается история знаменитого комедийного дуэта британца Стэна Лорела и американца Оливера Харди — Стэна и Олли. В довоенные годы они имели бешеный успех, снимались в многочисленных фильмах и купались в славе и признании. Однако в послевоенное время про них начали забывать, и актеры решили отправиться в турне по Британии, надеясь получить крупный контракт. Кинокартина была номинирована на «Золотой глобус» и получила 3 премии BAFTA.

Примадонна (Florence Foster Jenkins), 2016

В ролях: Мерил Стрип, Хью Грант, Саймон Хелберг и другие

Мерил Стрип, Хью Грант, Саймон Хелберг и другие Рейтинг IMDb: 6,8 Биографическая кинолента, повествующая о неординарной личности — Флоренс Фостер Дженкинс, которая всегда мечтала петь оперные арии. Природа наделила главную героиню невероятной целеустремленностью, но забыла дать талант к пению, однако Флоренс это не помешало стать оперной певицей, знаменитой на весь мир. Кстати, Мерил Стрип, сыгравшая главную роль, все вокальные партии исполняла сама, а Саймон Хелберг также самостоятельно играл на музыкальном инструменте.

Последний портрет (Final Portrait), 2016

В ролях: Джеффри Раш, Арми Хаммер, Клеманс Поэзи и другие

Джеффри Раш, Арми Хаммер, Клеманс Поэзи и другие Рейтинг IMDb: 6,2 Стэнли Туччи снял картину об Альберто Джакометти, одном из выдающихся художников ХХ века. Действие ленты разворачивается в Париже в начале 60-х годов. Главный герой пресыщен славой, людьми и рутиной бесконечно похожих друг на друга дней. Однако все меняется, когда ему бросает вызов молодой критик Джеймс Лорд.