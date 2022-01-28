11 досадных ляпов, которые проморгали режиссеры, монтажеры и даже продюсеры. А мы заметили

Работая над фильмом или телесериалом, режиссеры стараются уделить внимание каждой детали, чтобы картина выглядела максимально правдоподобной. Порой к съемкам подключаются сотни, а то и тысячи людей. Однако, как показывает практика, даже с многомиллионным бюджетом и большой командой уследить за всем просто невозможно. А после выхода ленты в прокат непременно найдется человек с зорким взглядом, который заметит какую-нибудь оплошность.

Мы в AdMe.ru собрали порцию промахов, которые ускользнули от глаз создателей кино, а внимательные зрители подметили их.

Ведьмак (2019)

Основанный на одноименной серии книг Анджея Сапковского сериал производства Netflix «Ведьмак» сразу снискал любовь зрителей. Однако некоторые детали вызвали у поклонников смешанные эмоции. Например, тот факт, что Цири, девушка из XIII века, по мере взросления чудесным образом обзаводится атрибутами внешности современных женщин. «И когда только она успела сходить на брови и ресницы?» — вопрошали фанаты.

Маленькие женщины (2019)

В одном из эпизодов драмы все внимание с Тимоти Шаламе перетянула на себя виднеющаяся на заднем плане бутылка с водой. А если присмотреться, то можно заметить и вторую, металлическую.

Аббатство Даунтон (2010)

Создатели сериала «Аббатство Даунтон» приложили много усилий для того, чтобы костюмы персонажей максимально соответствовали историческим реалиям. Однако это не уберегло их от небольшой ошибки при подборе нижнего белья для леди Мэри Кроули. Действие драмы разворачивается в эдвардианскую эпоху и охватывает период с 1912 года, когда в моду уже вошли удлиненные корсеты с планшеткой, сидящей ниже на груди. Но в одной из сцен Мишель Докери надевает классическую модель, полностью прикрывающую грудь.

Гладиатор (2000)

В исторических лентах мы то и дело видим костюмы, подогнанные под современные реалии и тренды. Не обошла эта участь и «Гладиатора». Какой бы модницей ни была дочь Марка Аврелия Луцилла, вряд ли у нее был доступ к костяному корсету во II веке до н. э.

Последняя дуэль (2021)

В одной из сцен ленты «Последняя дуэль» главная героиня Маргарита де Карруж гладит щенка бостон-терьера — породы, которая была выведена примерно в 1875 году. Напомним, фильм повествует о событиях 1386 года.

Убийство в «Восточном экспрессе» (2017)

В первую ночь в «Восточном экспрессе» перед сном Пуаро надевает замысловатый «щит» для усов. Однако во вторую ночь мы видим Эркюля лежащим в постели без него. Подобная забывчивость идет вразрез с педантичным характером детектива и больше напоминает оплошность со стороны создателей картины.

Две королевы (2018)

Фильм начинается с возвращения из Франции в Шотландию в 1561 году 19-летней Марии Стюарт и заканчивается ее казнью в 1587 году, охватывая временной промежуток длительностью в 26 лет.

Но на протяжении всей картины внешность королев никаким образом не меняется, за исключением их причесок и следов от перенесенной оспы на лице Елизаветы I в исполнении Марго Робби. Чудеса, да и только.

300 спартанцев (2006)

Даже если наряды героев были продуманы до мелочей, непрофессионализм костюмеров может выдать неправильное нижнее белье. Подобная ошибка была допущена командой «300 спартанцев». Не совсем понятно, откуда в Древней Спарте взялся современный бюстгальтер.

Джуди (2019)

В сцене в ресторане главная героиня в исполнении Рене Зеллвегер ест торт правой рукой. Но истинные фанаты знают: Джуди Гарленд не стала бы так делать, так как она была левшой. Удивительно, что в более ранней сцене, когда героиня раздавала автографы, создатели учли этот момент. Но потом, видимо, расслабились и забыли об этом.

Выживший (2015)

Действие фильма разворачивается в XIX веке на Северо-Западе Америки. Главный герой Хью Гласс оказывается в экстремальных условиях суровой зимы. Ему предстоит в одиночку выбраться из леса и отомстить предателю. И единственное, что есть у Гласса — это фляга для воды: ни ножа, ни лезвия. Но при этом за все время пребывания в диких условиях его усы не отрастают ни на миллиметр.

Тоня против всех (2017)

Когда Тоня участвует в Олимпийских играх 1994 года, во время инцидента с порвавшимся шнурком мы можем увидеть на ее ногах новенькие коньки. Правда в том, что фигуристы на соревнованиях носят те же коньки, что и на тренировках. Поэтому ботинки спортсменки должны были быть заметно потрепанными, как мы можем видеть на архивных видео.