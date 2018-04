11 атмосферных фильмов, наполненных магнетическим очарованием

Хороший фильм — это больше, чем лихо закрученный сюжет или красивый кадр. Он погружает нас в параллельную реальность, из которой порой не хочется выныривать, так она притягательна. Если вы хотите отправиться в путешествие по разным мирам не выходя из дома, этот список для вас.

AdMe.ru с любовью собрал для вас красивые фильмы, которые оставляют в сердце глубокий след.

Пальмы в снегу (Palmeras en la nieve), 2015

Перебирая старые бумаги, оставшиеся после недавно умершего отца, молодая женщина Кларенс находит обрывок письма. Из него она узнает, что большую часть молодости отец провел на острове Фернандо-По. Пытаясь разгадать семейную тайну, она отправляется в Экваториальную Гвинею и узнает трагическую историю запретной любви гордого испанца и прекрасной африканки. В фильме гармонично слились непередаваемая красота природы, колониальная экзотика, жестокость и страсть, и смотреть его — одно удовольствие. В ролях: Марио Касас, Адриана Угарте, Макарена Гарсия Рейтинг: IMDb — 7,4; Rotten Tomatoes — 7,7; «КиноПоиск» — 7,3 Трейлер.

Боже, помоги девушке (God Help the Girl), 2014

Ева лежит в больнице, где лечится от эмоциональных проблем, и, чтобы отвлечься, начинает писать песни. Это занятие так увлекает ее, что она решает посвятить свою жизнь музыке. Девушка знакомится с Джеймсом и Кэсси, тоже начинающими музыкантами. Беззаботное лето, взросление, дружба, девичьи мечты и любовный треугольник (без плохого парня тут, конечно, не обошлось) сплелись в сентиментальном инди-мюзикле с отличными песнями. В ролях: Эмили Браунинг, Олли Александер, Ханна Мюррей Рейтинг: IMDb — 6,4; Rotten Tomatoes — 5,8; «КиноПоиск» — 6,7 Трейлер

Призрачная нить (Phantom Thread), 2017

Послевоенный Лондон. Знаменитый кутюрье Рейнольдс Вудкок и его сестра одевают всю лондонскую элиту, включая кинозвезд и королевскую семью. И хотя в жизни Вудкока много женщин, он слывет закоренелым холостяком. Но после встречи со скромной официанткой Альмой теряет голову. Она становится музой кутюрье, принеся в его жизнь и счастье, и сомнения в том, не мешает ли любовь его главной страсти — работе. Красивый видеоряд дополняет прекрасную актерскую игру: для роли Вудкока Дэниел Дэй-Льюис несколько месяцев проработал ассистентом главного костюмера нью-йоркского балета. В ролях: Дэниел Дэй-Льюис, Лесли Мэнвилл, Вики Крипс Рейтинг: IMDb — 7,7; Rotten Tomatoes — 8,5; «КиноПоиск» — 7,2 Трейлер.

Величайший шоумен (The Greatest Showman), 2017

Сын портного Тейлор Барнум работает клерком в судоходной компании, но его увольняют и оттуда. Да, он женился на женщине, которую любил с самой юности, но они с детьми живут скромной жизнью, а он мечтает войти в историю. В конце концов Барнум берет кредит, набирает экзотическую труппу и создает одно из самых ярких цирковых шоу в истории, встречая отторжение и восторг и переживая как великие падения, так и великие взлеты. В ролях: Хью Джекман, Зак Эфрон, Мишель Уильямс Рейтинг: IMDb — 7,8; Rotten Tomatoes — 6,0; «КиноПоиск» — 7,7 Трейлер.

Стеклянный замок (The Glass Castle), 2017

Джанет — журналистка, ее карьера идет в гору, и она собирается замуж за финансового аналитика Дэвида. Но разговоров о прошлом она избегает, а в ресторане просит завернуть с собой остатки еды. Дело в том, что ее детство нельзя назвать обычным — она провела его, скитаясь с безработными родителями с места на место, недоедая и не имея возможности нормально учиться. Родители считали это свободой, и их общей мечтой было построить стеклянный замок для всей семьи. Но Джанет и ее старшая сестра перестали верить в сказку и сбежали в Нью-Йорк, порвав все связи с семьей. Накануне свадьбы девушка пытается восстановить отношения с родителями, но сделать это так же сложно, как примириться с воспоминаниями о детстве. В ролях: Бри Ларсон, Наоми Уоттс, Вуди Харрельсон Рейтинг: IMDb — 7,1; Rotten Tomatoes — 6,0; «КиноПоиск» — 7,0 Трейлер.

Каждому свое (Everybody Wants Some!), 2016

Первокурсник Джейк приезжает в колледж и сразу окунается в безумство студенческой жизни: спорт, тусовки, травка, рок-музыка и, конечно, любовь. В этом ярком фильме о жизни и взрослении юных студентов-бейсболистов главный герой — все-таки колоритная Америка 80-х, любовно описанная знаменитым режиссером Ричардом Линклейтером. В ролях: Блейк Дженнер, Райан Гузман, Тайлер Хеклин Рейтинг: IMDb — 7,0; Rotten Tomatoes — 7,6; «КиноПоиск» — 6,4 Трейлер.

Невероятное путешествие мистера Спивета (The Young and Prodigious T.S. Spivet), 2013

10-летнего мальчика по имени Текумсе Воробей Спивет родные называют просто Т.В. Он живет вместе с отцом-фермером и матерью-энтомологом, не по годам умен и все время что-то изобретает. Один из знакомых отправляет чертеж вечного двигателя, который нарисовал мальчик, в вашингтонский институт, и Спивет получает приглашение приехать туда, чтобы получить награду за свое изобретение и выступить с докладом. Он сбегает из дома и путешествует через всю страну, чтобы узнать, что жизнь — загадка посложнее вечного двигателя. Атмосферный фильм, который можно посмотреть вместе с детьми. В ролях: Хелена Бонэм Картер, Джуди Дэвис, Каллум Кит Ренни Рейтинг: IMDb — 7,1; Rotten Tomatoes — 6; «КиноПоиск» — 7,4 Трейлер.

Воспитание чувств (An Education), 2009

Отличница Дженни мечтает о поступлении в Оксфорд и учится игре на виолончели. Однажды в дождливый день перед ней останавливается автомобиль и обаятельный 30-летний красавец Дэвид предлагает подвезти до дома. В жизнь девушки входят джаз-клубы, вечеринки, коктейли, болтовня об искусстве и музыке, и поступление в Оксфорд уже не кажется ей таким уж важным. Может быть, все, что с нею происходит, — это и есть любовь? В ролях: Кэри Маллиган, Питер Сарсгаард Рейтинг: IMDb — 7,3; Rotten Tomatoes — 7,9; «КиноПоиск» — 7,4 Трейлер.

Виктория и Абдул (Victoria & Abdul), 2017

Взойдя на престол в 18 лет, Виктория стала королевой Великобритании, Ирландии и императрицей Индии. Прошло много лет, и она чувствует себя уставшей, безразличной ко всему старухой. Но среди ее подданных появляется красавец Абдул Карим, с которым у нее завязывается дружба, и буквально возвращает Викторию к жизни. Вскоре индиец приобретает при дворе огромное влияние и становится объектом зависти и интриг, а их «неподобающие» отношения с королевой встречает в штыки весь двор. Фильм основан на реальных событиях и прекрасно дополнен тщательно воссозданными деталями викторианской эпохи. В ролях: Джуди Денч, Али Фазал Рейтинг: IMDb — 6,8; Rotten Tomatoes — 6,2; «КиноПоиск» — 6,8 Трейлер.

Пена дней (L’ecume des jours), 2013

Колен богат и ведет беззаботную жизнь, у него есть повар Николя, который готовит для него фантастическую еду. Ему не хватает одного — счастья. На вечеринке он знакомится с Хлоей, и его жизнь озаряется — влюбленные катаются на тучках, играют на алкогольном пианино и танцуют на потолке, а в их комнате живет солнце. Но однажды Хлоя заболевает — в ее легких начинает расти кувшинка. Эту трогательную историю любви в фантастическом и абсурдном мире снял Мишель Гондри по одноименному роману Бориса Виана, и это как раз тот случай, когда фильм ни в чем не уступил книге, а возможно, и превзошел ее. В ролях: Ромен Дюрис, Одри Тоту, Омар Си Рейтинг: IMDb — 6,5; Rotten Tomatoes — 6; «КиноПоиск» — 6,9 Трейлер.

Древо жизни (The Tree of Life), 2011

У родителей 11-летнего Джека кардинально разные взгляды на его воспитание. Любящая мать учит его быть добрым и верить в бога, а строгий отец настаивает на том, что он должен учитывать в первую очередь свои интересы и уметь за себя постоять. Джек не знает, к чему прислушиваться, и эта растерянность не проходит с годами, когда он сталкивается с болью и страданиями и жизнь из простой и ясной сказки превращается в мрачный лабиринт. Красивый фильм знаменитого режиссера Терренса Малика, где герой пытается не только разрешить внутренние противоречия, но и разгадать загадку самой жизни. В ролях: Брэд Питт, Шон Пенн, Джессика Честейн Рейтинг: IMDb — 6,8; Rotten Tomatoes — 8,1; «КиноПоиск» — 6,6 Трейлер.

А какое кино вы бы добавили в эту подборку? Делитесь с нами названиями ваших любимых фильмов.