100+ фильмов и сериалов, с которыми вы подтянете свои знания 7 основных языков до уровня носителя

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Нет ничего проще и приятнее, чем интегрироваться в новую языковую среду, просматривая фильмы и сериалы на том языке, который хочется знать в совершенстве. Сидя перед экраном, вы одновременно и практикуетесь, и отдыхаете, а обучение происходит с минимумом усилий с вашей стороны. Если же вы недостаточно уверенно себя чувствуете, то можно включить субтитры. Для вашего удобства мы распределили фильмы по уровням, и вы легко найдете себе кино, соответствующее уровню знаний.