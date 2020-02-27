100+ фильмов и сериалов, с которыми вы подтянете свои знания 7 основных языков до уровня носителя
Нет ничего проще и приятнее, чем интегрироваться в новую языковую среду, просматривая фильмы и сериалы на том языке, который хочется знать в совершенстве. Сидя перед экраном, вы одновременно и практикуетесь, и отдыхаете, а обучение происходит с минимумом усилий с вашей стороны. Если же вы недостаточно уверенно себя чувствуете, то можно включить субтитры. Для вашего удобства мы распределили фильмы по уровням, и вы легко найдете себе кино, соответствующее уровню знаний.
Мы в AdMe.ru перелопатили много проверенных источников, чтобы вы смогли заговорить на английском, немецком, французском, испанском, турецком, китайском и даже шведском языках.
Английский
Для начинающих
- Несгибаемая Кимми Шмидт (Unbreakable Kimmy Schmidt)
- Одержимость (Whiplash)
- Джентльмены предпочитают блондинок (Gentlemen Prefer Blondes)
- Ривердэйл (Riverdale)
- Блеск (GLOW)
Для среднего уровня
- Пока не сыграл в ящик (The Bucket List)
- Это случилось однажды ночью (It Happened One Night)
- Начало (Inception)
- Чем дальше в лес... (Into the Woods)
- Остаться в живых (Lost)
Для продвинутого уровня
- Интерстеллар (Interstellar)
- Король говорит! (The King’s Speech)
- Карточный домик (House of Cards)
- В лучшем мире (The Good Place)
- Очень странные дела (Stranger Things)
Немецкий
© Aus dem Nichts / Beauftragter der Bundesregierung für Angelegenheiten der Kultur und der Medien (BKM)
Для начинающих
- Однажды в Германии (Es war einmal in Deutschland...)
- Мед в голове (Honig im Kopf)
- Беги, Лола, беги (Lola rennt)
- Сисси — молодая императрица (Sissi — Die junge Kaiserin)
- Красные браслеты (Club der roten Bänder)
Для среднего уровня
- Последний полицейский (Der letzte Bulle)
- На пределе (Aus dem Nichts)
- Нигде в Африке (Nirgendwo in Afrika)
- Красавчик (Keinohrhasen)
Для продвинутого уровня
- Босиком по мостовой (Barfuss)
- Выдающиеся женщины мировой истории (Frauen, die Geschichte machten)
- Воровка книг (Der Bücherdieb)
- Парфюмер: История одного убийцы (Das Parfum: Die Geschichte eines Mörders)
- Кабаре (Cabaret)
Французский
Для начинающих
- Что такое хорошо, что такое плохо (Fais pas ci, fais pas ça)
- Короче (Bref.)
- Артур и минипуты (Arthur et les Minimoys)
- Ромео и Джульетта (Roméo et Juliette: de la haine à l’amour)
Для среднего уровня
- 2+1 (Demain tout commence)
- Роковая красотка (Hors de prix)
- Семейство Белье (La famille Bélier)
- Маленький Николя (Le petit Nicolas)
- Мой король (Mon roi)
Для продвинутого уровня
- Анонимные романтики (Les émotifs anonymes)
- 8 женщин (8 femmes)
- Не говори никому (Ne le dis à personne)
- Жизнь в розовом цвете (La môme)
- Коко до Шанель (Coco avant Chanel)
Испанский
Для начинающих
- Под подозрением (Bajo sospecha)
- Лабиринт фавна (El laberinto del fauno)
- Другая сторона постели (El Otro lado de la cama)
- Еще три свадьбы (Tres bodas de más)
- Ана и Мануэль (Ana y Manuel)
Для среднего уровня
- Коммуналка (La comunidad)
- Море внутри (Mar adentro)
- Темно-синий, почти черный (Azuloscurocasinegro)
- Восемь баскских фамилий (Ocho apellidos vascos)
Для продвинутого уровня
- Расскажи мне (Cuéntame)
- Всё о моей матери (Todo sobre mi madre)
- Дикие истории (Relatos salvajes)
- Тайна в его глазах (El secreto de sus ojos)
- Кожа, в которой я живу (La piel que habito)
Китайский
Для начинающих
- Ляо Чжай: Странные истории (聊斋志异)
- Всегда с тобой (我可能不會愛你)
- Хрустальные парни (孽子)
- Идущий по линии (使徒行者)
- Набережная Шанхая (新上海滩)
Для среднего уровня
- Крадущийся тигр, затаившийся дракон (臥虎藏龍)
- Герой (英雄)
- Дом летающих кинжалов (面埋伏)
- Императрица Китая (武媚娘传奇)
- Мама — тигрица, папа — кот (胡麻毛坝)
Для продвинутого уровня
- Судмедэксперт Цинь Мин (法医秦明)
- Русалка (美人鱼)
- Так я женился на антифанатке (索依，我和他分享)
- Большой солдат (大兵小將)
- Меч дракона (天将雄狮)
Турецкий
Для начинающих
- Большой человек, маленькая любовь (Büyük adam küçük ask)
- Афера по-турецки (Belalilar)
- Семь мужей для Хурмуз (7 Kocali Hürmüz)
- Завоевание 1453 (Fetih 1453)
- Город кошек (Kedi)
Для среднего уровня
- Безжизненные (Yasamayanlar)
- 7 лиц (7YUZ)
- 20 минут (20 Dakika)
- Бесценное время (Öyle Bir Geçer Zaman ki)
- 1001 ночь (Binbir Gece)
Для продвинутого уровня
- Ты, мой дом (Evim Sensin)
- Прости (Pardon)
- Романтическая комедия (Romantik Komedi)
- Королек — птичка певчая (Çalikusu)
- Запах клубники (Çilek Kokusu)
Шведский
Для начинающих
- Седьмая печать (Det sjunde inseglet)
- Вторая жизнь Уве (En man som heter Ove)
- Девушка, которая играла с огнем (Flickan som lekte med elden)
- Поцелуй меня (Kyss mig)
- Впусти меня (Låt den rätte komma in)
Для среднего уровня
- Девушка, которая взрывала воздушные замки (Luftslottet som sprängdes)
- Девушка с татуировкой дракона (Män som hatar kvinnor)
- Последнее завещание Нобеля (Nobels testamente)
- Шальные деньги (Snabba Cash)
- Тайны Сильверхейда (Jordskott)
Для продвинутого уровня
- Код 100 (The Hundred Code)
- Мост (Bron)
- Валландер (Wallander)
- Убийство (Forbrydelsen)
- Как на небесах (Så som i himmelen)
Фото на превью Çalikusu / Tim's Productions