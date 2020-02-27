100+ фильмов и сериалов, с которыми вы подтянете свои знания 7 основных языков до уровня носителя

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Нет ничего проще и приятнее, чем интегрироваться в новую языковую среду, просматривая фильмы и сериалы на том языке, который хочется знать в совершенстве. Сидя перед экраном, вы одновременно и практикуетесь, и отдыхаете, а обучение происходит с минимумом усилий с вашей стороны. Если же вы недостаточно уверенно себя чувствуете, то можно включить субтитры. Для вашего удобства мы распределили фильмы по уровням, и вы легко найдете себе кино, соответствующее уровню знаний.

Мы в AdMe.ru перелопатили много проверенных источников, чтобы вы смогли заговорить на английском, немецком, французском, испанском, турецком, китайском и даже шведском языках.

Английский

Для начинающих

Для среднего уровня

Для продвинутого уровня

Немецкий

Для начинающих

Для среднего уровня

Для продвинутого уровня

Французский

Для начинающих

Для среднего уровня

Для продвинутого уровня

Испанский

Для начинающих

Для среднего уровня

Для продвинутого уровня

Китайский

Для начинающих

Для среднего уровня

Для продвинутого уровня

Турецкий

Для начинающих

Для среднего уровня

Для продвинутого уровня

Шведский

Для начинающих

Для среднего уровня

Для продвинутого уровня

Фото на превью Çalikusu / Tim's Productions

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