10 звезд, которые начали карьеру, снявшись в низкопробных ужастиках

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Фильмы ужасов находятся на 6-м по популярности месте у зрителей. Одна из причин такого невысокого рейтинга, скорее всего, заключается в том, что этот жанр, как правило, не пестрит известными лицами. Ведь создателям хорроров нечасто удается привлечь в свои ленты звезд мировой величины. Особенно если кино планируется малобюджетное. Однако это не означает, что из актеров, которым приходится кричать на камеру и изображать изощренных маньяков, не вырастут голливудские знаменитости, талантом которых будут восхищаться зрители по всему миру.

AdMe.ru известно как минимум 10 примеров актерского роста, который начинался именно со съемок ужастиков (многие из них, кстати, были весьма странными).

Мэттью Макконахи

Техасская резня бензопилой — 4: Новое поколение, 1994 (IMDb: 3,3/10) Помните психопата из оригинального фильма «Техасская резня бензопилой»? Так вот, в ленте 1994 года это уже не один маньяк, а целый клан людей, помешанных на крови и жестокости. Вот такого жуткого головореза и сыграл в этом фильме Мэттью Макконахи. Роль безумного Уилмера стала одной из первых крупных работ актера.

Эми Адамс

Пляжный психоз, 2000 (IMDb: 6,2/10) Это не совсем фильм ужасов, скорее, пародия на ужастик. Лента повествует о Флоренс Форрест, увлекающейся серфингом, которая была бы очень милой, если бы не ее злобное второе «я», жаждущее кромсать всех вокруг. Эми Адамс сыграла в фильме Энн Марвел, одну из девушек, попавшую в кровавую заварушку на пляже серфингистов.

Кевин Бейкон

Пятница 13-е, 1980 (IMDb: 6,5/10) Действие фильма происходит в загородном детском лагере «Хрустальное озеро», куда приехали вожатые, чтобы подготовиться к открытию смены. Правда, никто из этих молодых людей не ожидал, что с ними затеет жестокую игру странный незнакомец. Одним из вожатых, попавших в эту страшную западню, является Джек Баррелл в исполнении Кевина Бейкона.

Джордж Клуни

Возвращение помидоров-убийц, 1988 (IMDb: 5,2/10) Фильм рассказывает о злобных деяниях гениального профессора Мортимера Гангрина. При помощи музыки и токсичных отходов он учится превращать томаты в людей, которые сеют смерть и разрушения. Ученому противостоит парень по имени Чэд Финлеттер, влюбленный в девушку по имени Тэра. Она, кстати, тоже является бывшим помидором, сбежавшим из лаборатории. Джордж Клуни в этом странном фильме исполнил роль соседа по комнате Чэда — Мэтта Стивенса, знаменитого ловеласа.

Джерард Батлер

Мумия: Принц Египта, 1998 (IMDb: 3,9/10) В фильме говорится о злобном духе фараона Талоса. В свое время этот человек прославился чрезмерной жестокостью, из-за чего был казнен и похоронен в гробнице, на которую наложили проклятие. Археологи нашли последнее пристанище правителя и перевезли гробницу в музей. Во время парада планет дух вырывается из своего заточения, и только детектив Райли и археолог Саманта могут его остановить. В этой ленте Джерард Батлер исполнил роль Берка — мужа Саманты.

Джессика Альба

Рука-убийца, 1999 (IMDb: 6,2/10) Этот хоррор с огромным количеством черного юмора рассказывает о подростке Энтони, во время Хеллоуина обнаружившем, что в его правую руку вселился злой дух и начал убивать людей. Вместе с друзьями Энтони пытается спасти ситуацию или хотя бы не погибнуть от действий собственной конечности. Джессика Альба сыграла в этом фильме девушку по имени Молли, соседку главного персонажа.

Бен Аффлек

Баффи — истребительница вампиров, 1992 (IMDb: 5,6/10) Речь идет вовсе не о популярном одноименном сериала, а о фильме, снятом в 90-е. Он тоже повествует о молодой девушке по имени Баффи, призванной защищать людей от мрачных кровопийц. В этой ленте в эпизодической роли баскетболиста можно увидеть 18-летнего Бена Аффлека, который на тот момент еще не был знаком широкой публике.

Хилари Суэнк

Баффи — истребительница вампиров, 1992 (IMDb: 5,6/10) В этом же фильме можно увидеть и обладательницу двух статуэток «Оскар» Хилари Суэнк. Ей досталась роль стервозной и глуповатой школьницы по имени Кимберли.

Кейт Бекинсейл

Дом призраков, 1995 (IMDb: 6,2/10) В ленте рассказывается о журналисте по имени Дэвид, который специализируется на разоблачении медиумов. Однажды он получает письмо из поместья семьи Мэриэлл. В послании говорится, что дом населен терроризирующими людей духами. Дэвид отправляется на помощь, но вскоре понимает, что разоблачающей статьи на этот раз может не получиться. Обворожительная Кейт Бекинсейл сыграла в фильме Кристину Мэриэлл, в которую Дэвид постепенно влюбляется.

Джим Керри

Однажды укушенный, 1985 (IMDb: 5,5/10) Все мы знаем о комедийном таланте Джима Керри. Многие уже осведомлены и о том, как он справляется со сложными драматическими ролями. А вот как актера фильмов ужасов мы его почему-то не помним. А ведь одной из первых работ Джима был именно ужастик. В картине «Однажды укушенный» он играет «последнего девственника Америки» по имени Марк, которого укусила графиня-вампир.