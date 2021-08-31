10 знаменитых ретро-красавиц, чьи секреты красоты сейчас покажутся дикостью

Современным женщинам несложно ухаживать за собой, ведь полки наших магазинов ломятся от всевозможных бьюти-средств. А с помощью косметологии и пластической хирургии можно не только омолодиться, но и подправить недостатки внешности. Но звездам времен золотого века Голливуда такие блага были недоступны, поэтому им приходилось прибегать к разным хитростям, от вполне разумных до абсолютно нелепых, чтобы оставаться на высоте.

Мы в AdMe.ru считаем, что эти дамы достойны особого внимания за свою смекалку. Ведь многие их бьюти-лайфхаки ушли в народ, а некоторые остались актуальными даже в наши дни. А в бонусе мы расскажем секрет Мишель Мерсье, который сохранил ее красоту на долгие годы.

Джинджер Роджерс спала на улице

Голливудская актриса, певица и танцовщица Джинджер Роджерс как-то призналась, что она ненавидит салоны красоты. Для сохранения своей молодости она вне работы обходилась совсем без косметики. На ночь наносила на кожу густой крем, а утром умывалась мылом на масляной основе. Также звезда вела здоровый образ жизни, придерживалась простой диеты и играла в теннис минимум 2 раза в неделю. Но главным секретом красоты и сияющей кожи кинодивы был сон на открытом воздухе. Джинджер Роджерс с мужем спали буквально под открытым небом, перебираясь в дом только в сезон дождей.

Джин Харлоу втирала в кожу головы горячее оливковое масло

Джин Харлоу была первой в Голливуде платиновой блондинкой. Ее образом занимался лично Макс Фактор, поэтому актриса была достаточно подкованной в вопросах красоты. Она советовала женщинам не тереть кожу лица, снимая остатки крема, а похлопывать ее. Также Джин утверждала, что зубы необходимо чистить круговыми движениями, а не вверх-вниз. Для роста и блеска волос звезда рекомендовала не реже одного раза в месяц втирать в кожу головы горячее оливковое масло. Ежевечерний массаж головы и расчесывание волос также были среди ее секретов красоты.

Мэрилин Монро рисовала белые треугольники в уголках глаз и использовала красную подводку

Визажист Аллан «Уайти» Снайдер отвечал за образ известной роковой красотки. Он применял один интересный трюк, чтобы глаза Мэрилин Монро казались больше, шире и белее. Во внешних уголках глаз кинодивы Снайдер рисовал маленькие белые треугольники, аккурат между верхними и нижними крыльями подводки. Таким образом взгляд актрисы получался более распахнутым. Кроме того, внутренние уголки глаз Мэрилин он подчеркивал красной подводкой, чтобы они в итоге казались светлее.

Вивьен Ли выходила помадой за пределы нижней губы

Актриса, сыгравшая Скарлетт О’Хару в «Унесенных ветром», считала свои губы недостаточно пухлыми. Еще до того, как это стало мейнстримом, Вивьен красила губы так, чтобы подводка или помада выходили за пределы нижней губы. Кстати, такой бьюти-лайфхак пользовался большой популярностью. В руководстве по макияжу 1940-х годов женщинам рекомендовалось рисовать карандашом контур вне естественной линии губ. Благодаря этому трюку губы выглядели более полными, и никаких тебе «уколов красоты».

Марлен Дитрих использовала лейкопластырь для подтяжки зоны декольте

Настоящая икона стиля, легендарная Марлен Дитрих опередила свое время, когда пластические операции еще не были столь доступны. Она изобрела свой способ косметической подтяжки. При помощи лейкопластыря актриса утягивала стареющую кожу лица и шеи, а также, как утверждают некоторые источники, подтягивала таким образом зону декольте, когда надевала платье без белья. Об этом рассказывала и Мария Рива, дочь кинодивы. С ее слов, Марлен Дитрих использовала широкие полосы лейкопластыря, чтобы визуально подтянуть свои формы в области декольте, которые даже в молодости были далеки от идеала.

Фанни Уорд каждый день висела вверх ногами

Актрису немого кино Фанни Уорд называли вечно юной. Говорят, в свои 55 лет она смогла сыграть 7-летнюю девочку, и все благодаря тому, что кожа ее оставалась свежей и молодой. Фанни утверждала, что секрет ее молодости прост — она каждый день висела вниз головой, зацепившись ногами за дверную коробку. Звезда считала, что таким образом кровь омывает ткани лица, питает их, освежает и восстанавливает силы. Именно благодаря этому, по мнению Фанни Уорд, ее кожа не старела.

Айда Лупино делала солевой пилинг

Актриса и режиссер Айда Лупино признавалась, что для ухода за кожей лица использовала несколько радикальные методы. Она посыпала мочалку солью и легкими круговыми движениями массировала лицо и шею. После такой процедуры девушка наносила на лицо медовую маску на 30 минут, а затем смывала ее водой. Звезда делала такой пилинг дважды в неделю, и стоит признать, что ее метод нельзя назвать лишенным смысла.

Селена Ройл клеила между бровями липкую ленту

Актриса радио, кино и телевидения Селена Ройл в свое время написала статью, в которой рекомендовала всем женщинам клеить между бровями кусочек скотча в форме ромбика. Селена считала, что такой способ поможет женщинам меньше хмуриться и, соответственно, избежать появления морщин. Звезда призывала соотечественниц делать всю работу по дому с этой клейкой лентой на лбу. Она была уверена, что даже в домашних заботах можно сохранять свою красоту.

Кэрол Ломбард использовала синюю тушь для ресниц

Очаровательная актриса Кэрол Ломбард обладала гипнотическим взглядом. Добивалась она этого при помощи простой синей туши для ресниц. Также для выходов в свет она использовала фиолетовые тени, которые подчеркивали синеву ее глаз. В 1930-х годах Кэрол советовала женщинам при нанесении туши на ресницы широко открывать рот. Так лицо максимально напряжено, веки не дрожат и тушь не размазывается. Возможно, именно благодаря этой роскошной блондинке женщины всего мира стали красить глаза с раскрытым ртом.

Бонус: Мишель Мерсье покупала только дешевый крем

Знаменитая своей красотой французская актриса Мишель Мерсье, сыгравшая в фильме «Анжелика — маркиза ангелов», в свое время разбила не одно сердце. Женщины всего мира хотели узнать секреты красоты Мишель, чтобы хоть немного приблизиться к идеалу. От природы актриса имела гладкую и чистую кожу, но даже в этом случае ей были необходимы уход и увлажнение. Мишель Мерсье признавалась, что она никогда не пользовалась дорогой профессиональной косметикой, предпочитая самые простые кремы с натуральным растительным составом.