10 знаменитостей, чьи родители тоже когда-то были популярными

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От кого знаменитости наследуют свой талант? Конечно же, от родителей! Как оказалось, звездных семей в Голливуде гораздо больше, чем мы думали, просто далеко не все звезды рассказывают об этом.

AdMe.ru провел собственное расследование и выяснил, что у некоторых известных людей были ничуть не менее известные родители.

1. Нена Турман — мама Умы Турман

Мало кто знает, но мама актрисы когда-то была очень известной и востребованной моделью. Нена родилась в семье аристократов и даже получила титул баронессы. В конце 1950-х девушка перебралась в Лондон, и предложения посыпались на нее одно за другим: съемки для обложек Vogue и других модных журналов, многочисленные съемки в рекламе. Говорят, что Нена даже стала музой Сальвадора Дали. В 1965 году она вышла замуж за Роберта Турмана, весьма необычного человека, ставшего первым американцем, постриженным в буддийские монахи лично далай-ламой. В семье родилось 4 детей, среди которых и дочь Ума. Каждый ребенок получил имя, связанное с буддизмом. Сейчас Нене 78 лет, она работает директором центра тибетской медицины и является довольно известным психотерапевтом. Как считаете, сильно ли Ума похожа на свою маму?

2. Блайт Даннер — мама Гвинет Пэлтроу

Карьеру актрисы Даннер-Пэлтроу начинала с ролей в театре, а потом стала появляться на телевидении: в 1970–1980-е много снималась для сериалов, самым известным из которых был «Коломбо». Также она сыграла в фильме Вуди Аллена «Другая женщина», а современные зрители наверняка запомнили ее по роли в картине «Знакомство с Факерами» и «Знакомство с родителями». Сейчас ей 76, актриса до сих пор появляется в эпизодических ролях в кино и сериалах.

3. Джон Войт — отец Анджелины Джоли

Отец Анджелины Джоли, известный голливудский актер Джон Войт, обладает ничуть не меньшим количеством наград, чем его дочь: в его копилке «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA. Пик его карьеры пришелся на 1970–1980-е годы: он сыграл в таких фильмах, как «Полуночный ковбой», «Возвращение домой», «Схватка» и многих других. Одной из последних работ Войта стала роль в фильме «Фантастические твари и где они обитают», где он сыграл роль Генри Шоу — старшего.

4. Ингрид Бергман — мама Изабеллы Росселлини

Изабелла Росселлини — не только известная актриса, модель и бывшая жена Мартина Скорсезе, но и дочь очень известных людей в мире кино: шведской актрисы Ингрид Бергман и итальянского кинорежиссера Роберто Росселлини. Одной из лучших работ Ингрид стала роль в культовой картине «Касабланка», актриса трижды награждалась «Оскаром» и была в свое время одной из самых успешных актрис и настоящим секс-символом. Когда-то бурный роман Бергман и Росселлини произвел в Голливуде настоящий фурор: на момент знакомства знаменитости состояли в браке. Ингрид много снималась у своего мужа, но эти работы не получили большого успеха у зрителей.

5. Кит Аллен — отец Лили Аллен

Многие фанаты «Игры престолов» наверняка знают, что актер Альфи Аллен, исполнивший в сериале роль Теона Грейджоя, в действительности является родным братом популярной певицы Лили Аллен. Оказывается, вся семья Алленов так или иначе связана с миром кино: их отец Кит Аллен довольно известен в Великобритании как актер, телеведущий, музыкант и комедиант. К примеру, он снимался в ставшем культовым фильме «На игле» 1996 года и сыграл в большом количестве телесериалов. Кит еще не закончил свою актерскую карьеру: из недавних его работ можно отметить роли в фильмах «Эдди „Орёл“» и «Kingsman: Золотое кольцо».

6. Джейн Мэнсфилд — мама Маришки Харгитей

В 1950-е годы, помимо Мэрилин Монро, в Голливуде блистала еще одна сногсшибательная блондинка, и звали ее Джейн Мэнсфилд. Она снималась в кино и играла на Бродвее, не стеснялась примерять откровенные наряды (чем нередко шокировала общественность), снималась для обложек Playboy. У Джейн было 5 детей, среди которых — и Маришка Харгитей. Она тоже стала актрисой и хорошо знакома зрителям по сериалу «Закон и порядок». Увы, жизнь Джейн Мэнсфилд была слишком короткой: в 34 года она погибла в автокатастрофе.

7. Джон Берримор — дедушка Дрю Берримор

Дрю Берримор — представительница настоящей актерской династии. Актерами были ее родители, дядя и бабушка, но наибольшую известность когда-то получил ее дедушка, Джон Берримор. Он родился в театральной семье, играл в шекспировских спектаклях на сцене, снимался в немом и зуковом кино. Дрю о своих корнях не забывает: однажды она выложила снимок с «Аллеи славы» вместе со звездой своего деда.

8. Иоланда Хадид — мама Джиджи и Беллы Хадид

Сестер Хадид наверняка знает даже тот, кто не интересуется модой и шоу-бизнесом: их лица буквально повсюду. Оказывается, их мама, Иоланда Хадид, тоже была довольно успешной моделью. На протяжении 15 лет она снималась для обложек и в рекламе, участвовала в показах и даже успела зацепить эпоху супермоделей в начале 1990-х. В 1994 году она вышла замуж и вскоре родила 3 детей: у Беллы и Джиджи есть родной братишка Анвар, который также работает моделью. В 2012 году у Иоланды обнаружили болезнь Лайма, и она даже написала книгу о своей борьбе с этим недугом. Кстати, такой же болезнью страдают ее дочь Белла и сын. В своем Instagram Иоланда часто делится кадрами с фотосъемок, в которых участвовали ее дети. Вот такая получилась модельная династия.

9. Билли Сайрус — отец Майли Сайрус

Можно не гадать, от кого певица Майли Сайрус унаследовала хороший голос: наверняка от своего отца Билли. Он начал заниматься своей музыкальной карьерой с начала 1990-х и с успехом выступает и по сей день, будучи довольно популярным исполнителем в стиле кантри. Билли Сайрус успел выпустить 13 сольных альбомов, а с начала нулевых занялся и актерской карьерой и иногда появляется в кино. Кстати, братья и сестры Майли также занимаются музыкой: ее сестра Нора выпустила в 2018 году свой мини-альбом и тоже пытается покорить звездный олимп.

10. Мэй Маск — мама Илона Маска

Известного миллионера, инвестора и предпринимателя вырастила удивительная и энергичная женщина по имени Мэй. Когда-то в молодости Мэй стала финалисткой конкурса «Мисс Южная Африка» (семья жила в ЮАР), и вскоре ее модельная карьера пошла в гору: она снялась для множества обложек и рекламы. Женщина снимается и по сей день, а ведь ей 70 лет, и совмещает модельную карьеру с работой диетолога. Благодаря успехам своего сына Илона сейчас Мэй, пожалуй, гораздо известнее, чем когда-либо, но мы не могли не включить ее в свой список: уж слишком она крута и очаровательна! Подробнее о Мэй Маск можно прочитать в этой статье.