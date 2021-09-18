10 заблуждений и опасных установок, которые подарили нам любимые мультфильмы

Мультфильмы буквально открывают детям двери в большой и сложный мир взрослых. Благодаря им дети узнают, что такое потери, любовь и приключения. Но порой даже самый добрый и хороший мультик содержит опасные установки, из-за которых у детей может сформироваться неверное представление о семье, дружбе, да и в целом о жизни.

Мы в AdMe.ru пересмотрели популярные мультфильмы и проанализировали, какие малоприятные ценности и мысли могут зародить в голове ребенка мультики. А в бонусе расскажем, почему все не так уж плохо и мультики важно и нужно смотреть.

Дикие и опасные животные станут ласковыми питомцами («Как приручить дракона», «Сезон охоты»)

Есть множество мультиков, где воспевается дружба человека и животного, и в этом нет ничего плохого. Например, викинг Иккинг завел дружбу с одним из самых опасных драконов в мире, а Буг жил в гараже как собачка. Но иногда создатели мультиков забывают сказать, что дикие животные могут быть опасны и причинить вред и не стоит ждать, что условный лев с радостью подружится с вами.

У всех воришек и разбойников доброе сердце («Рапунцель: Запутанная история», «Аладдин»)

Некоторые герои вроде Аладдина или Юджина в прямом смысле воры и не стесняются этого. Как же так вышло, что отрицательный герой, который занимается грабежом, стал объектом любви принцессы? Наверняка девушки смогли разглядеть в них добрую душу, но в реальной жизни так случается редко. Злодей он и есть злодей, а у детей может сложиться впечатление, что все преступники — добряки.

Убегать из дома — безопасно и весело («Русалочка», «Семейка Крудс»)

Главные герои детских мультиков постоянно уходят из дома. Таких примеров миллион. Например, Гип из «Семейки Крудс» была готова сбежать с каким-то парнем. Райли из «Головоломки» ушла из дома, потому что ей не хватало внимания родителей, а Симба — потому, что считал себя предателем. А что Русалочка? Она вообще решила бросить семью ради первого встречного. Но побег далеко не выход, ведь как известно, от проблем не убежишь, а на пути может встретиться ой как много опасностей.

Бросать близких ради малознакомых людей — нормальная практика («Питер Пэн»)

Как и уходить из дома, бросать близких ради первых встречных — не самая лучшая идея. Хотя такие поступки мы регулярно видим в детских мультфильмах. Венди, например, и глазом не моргнув сбежала из дома с Питером, совершенно не задумываясь о своих родителях. Аврора из «Спящей красавицы» не хотела общаться с воспитавшими ее феями, потому что они запретили ей общаться с мужчиной, которого она встретила в лесу.

Некрасивые люди — злые люди («101 далматинец»)

Частенько мультфильмы сильно поляризованы в отношении внешности героев. Аккуратные, с правильными чертами лица девушки, несомненно, добрые, славные героини. А вот слишком худые, полные или гротескные герои непременно злодеи. К примеру, в этот список входит Круэлла из «101 далматинца», Урсула из «Русалочки» и даже Шрам из «Короля Льва». Получается, дети с детства видят, что некрасивые люди = злые. Важно объяснить ребенку, что человека не нужно судить по одной лишь внешности, а тем более по особенностям, данным от природы.

Мачехи — злобные и ужасные существа («Золушка»)

Мачехи априори ассоциируются у нас со злым, несправедливым и противным персонажем. И повод для этого есть, ведь в мультфильмах мачех отнюдь не жалуют. Самый яркий пример, безусловно, «Золушка». Строго говоря, мачеха там действительно была не очень, но детям важно объяснить, что всех людей стричь под одну гребенку нельзя.

Выходить замуж за первого встречного — нормально («Дюймовочка», «Золушка»)

Героям мультфильма для любви до гроба достаточно один раз спеть, а то и вовсе просто посмотреть друг на друга. Конечно, никто не отрицает любовь с первого взгляда, но из-за такой быстроты у детей может сложиться представление, что прежде, чем связать с кем-то свою жизнь, достаточно потанцевать с ним. Например, как и Дюймовочка, Золушка вообще вышла замуж за человека, с которым, по сути, почти не была знакома.

Каждой принцессе положен принц («Спящая красавица»)

Старая как мир история: простая и бедная девушка-замухрышка (но, конечно же, эталонная красавица) случайно встречает богатого принца или наследника и тот без памяти в нее влюбляется. Как правило, от девушки даже не требуется каких-либо действий, а просто существовать и быть красивой. К примеру, принцессе Авроре вообще делать ничего не пришлось — безумно влюбленный принц, с которым она была помолвлена с рождения, спас ее от злых чар и подарил «поцелуй истинной любви». Мы желаем каждой девушке, если она этого хочет, найти своего принца, но, скорее всего, для этого придется потрудиться и работать над отношениями.

Место женщины — на кухне («Белоснежка и семь гномов»)

Белоснежка, несомненно, сильный духом, храбрый и добрый персонаж. Но сама сказка отчасти построена на гендерных стереотипах. Без женщины в доме ужасно грязно, гномы не в состоянии позаботиться о себе сами. И только с приходом девушки в домике поселяется чистота и свежесть, а также вкусная еда. Место женщины в этом мультике в прямом и переносном смысле — на кухне.

Если случилась беда, разделиться — хорошая идея («Скуби- Ду»)

Команда друзей сталкивается с призраками, чудовищами или другими сверхъестественными существами, которые терроризируют местное население. В процессе расследования, которое частенько происходит в пугающих и опасных местах, герои решают разделиться и пойти на поиск улик по отдельности и таким образом бросают друзей в опасности. Чаще всего после таких «разделений» кто-то из них попадает в переделку, а остальные спешат ему на помощь. Может, имеет смысл оставаться всем вместе и, наоборот, сплотиться перед лицом опасности?

Бонус: мультфильмы все равно учат детей добру («Райя и последний дракон»)

Студии выпускают и хорошие мультфильмы, которые учат детей добру и правильным взглядам на мир. Например, мультик про Райю — добрую, храбрую девушку.

Объясняйте детям все тонкости и получайте удовольствие от просмотра!