10 свежих сериалов с огоньком, каждый эпизод которых — маленький шедевр

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Если вы любите сериалы, которые смотрятся на одном дыхании и захватывающий сюжет которых потом еще долго остается в памяти, то эта подборка определенно для вас. Чего бы вам сегодня ни хотелось: пощекотать нервы, погрузиться в мир альтернативной реальности, расследовать загадочные преступления или просто посмеяться от души, — вы все это в ней найдете.

Редакция AdMe.ru обращает внимание читателей на свежие сериалы самых разных жанров и предлагает выбрать историю на свой вкус.

Куколка, 2019

Страна — США

Жанр — комедия

Рейтинг IMDb — 7,4

Джулс пытается прийти в себя после болезненного расставания с парнем, за которого собиралась замуж. Оглядываясь на свою жизнь, она понимает, что ради любимого забросила всех своих подруг и теперь осталась совершенно одна. Заново завоевывая их дружбу и доверие, она осознает, что когда-то многое потеряла.

Убийство на ферме «Уайтхаус», 2020

Страна — Великобритания

Жанр — криминал, детектив, биография

Рейтинг IMDb — 7,3

Сценарий этого бодрого детектива основан на реальных событиях. Действие разворачивается в 1985 году в Эссексе. На уединенной ферме происходит массовое убийство, жертвами которого стали все члены проживающей здесь семьи. Главной подозреваемой поначалу оказывается психически нездоровая дочь, но один из детективов не верит в эту теорию и начинает тщательное расследование. Благодаря своей настойчивости он обнаруживает новые улики.

Охотники, 2020

Страна — США

Жанр — драма, криминал, детектив

Рейтинг IMDb — 7,2

Американский драматический сериал от Amazon, главные роли в котором исполнили Аль Пачино, Логан Лерман и Джош Рэднор. Действие разворачивается в Америке в 70-е годы прошлого столетия. Джон только что окончил университет и временно перебрался к бабушке в Нью-Йорк. Однажды он приходит домой и обнаруживает ее мертвой. Все указывает на то, что это было убийство. Полиция только разводит руками: никаких улик и зацепок нет. Поняв, что помощи от защитников правопорядка не будет, он решает вступить в тайное сообщество, в котором состояла его бабушка, и докопаться до правды самостоятельно.

Джетт, 2019

Страна — США

Жанр — боевик, триллер, драма

Рейтинг IMDb — 7,4

Воровка экстра-класса Дейзи умна, красива и пользуется авторитетом среди бандитов. Она с ловкостью проворачивала хитроумные аферы, пока не попала в тюрьму. Отбыв наказание и пересмотрев всю свою жизнь, девушка решает завязать с уголовным прошлым и посвятить себя воспитанию дочки. Вот только властные преступные боссы не готовы отпускать такого ценного работника.

Послания из другого мира, 2020

Страна — США

Жанр — драма

Рейтинг IMDb — 6,2

«Послания из другого мира» — драматический сериал-антология, который создал Джейсон Сигел. Главные герои этого сериала обожают квесты. Однажды они становятся участниками игры, где им предстоит разгадать главную загадку, исследуя родной город в поисках подсказок. Постепенно до участников доходит, что это вовсе не игра, а за ними всеми кто-то пристально наблюдает. Кажется, некая тайная организация использует их как шпионов.

Расправа, 2019

Страна — США

Жанр — триллер, драма, криминал

Рейтинг IMDb — 7,5

Сериал снят в стиле неонуара: много неона, мрачная атмосфера, роковые красотки и опасные мужчины. В центре истории оказывается Кэтрин Харлоу, чей младший брат связался с опасными людьми. Преступники не только сделали их соучастниками громкого преступления, но заодно и подставили. В результате брат оказывается в тюрьме, а сама Кэтрин чудом выживает. Бандиты и не догадываются, что девушка не только осталась жива, но и готова на все, чтобы отомстить.

Без гражданства, 2020

Страна — Австралия

Жанр — драма

Рейтинг IMDb — 6,5

Несколько незнакомцев оказываются в расположенном посередине австралийской пустыни иммиграционном лагере. Афганский беженец, бюрократ, стюардесса и молодой отец — каждый из них попал сюда по разным причинам, но у всех них одна цель. Впереди их ждут события, которые заставят взглянуть на мир совсем другими глазами.

Необыкновенный плейлист Зои, 2020

Страна — США

Жанр — мюзикл, драма, комедия

Рейтинг IMDb — 7,8

Главной героиней этого комедийно-драматического сериала является разработчик программного обеспечения Зои. Во время обследования в клинике девушка получает способность слышать чужие мысли. Вот только выражаются они через песни. Жизнь Зои и ее общение с друзьями и родственниками сильно осложняются.

Проект «Синяя книга», 2019

Страна — США, Канада

Жанр — фантастика, триллер, драма

Рейтинг IMDb — 7,6

Сюжет сериала основан на существующем проекте «Синяя книга», который был посвящен исследованию НЛО, и наверняка понравится любителям «Секретных материалов». 1950-е годы. Доктор астрофизики и капитан ВВС США пытаются разобраться с необъяснимыми явлениями, которые начали происходить по всей Америке. В процессе они понимают, что правительство скрывает от населения правду и происходящее невозможно объяснить с научной точки зрения.

Лаймтаун, 2019

Страна — США

Жанр — фантастика, триллер, криминал

Рейтинг IMDb — 6,5

Фантастический сериал с элементами триллера и детектива. Более 15 лет назад в городке Лаймтаун бесследно пропали 300 человек. Среди них был и дядя главной героини — журналистки Лии Хэддок. Кажется, она единственная, кого интересует, куда и почему исчезли все эти люди.

Какой сериал вы считаете своим любимым и почему?