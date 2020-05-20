10 ролей, которые актрисы хотели бы раз и навсегда вычеркнуть из своей фильмографии

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Предсказать, как «выстрелит» тот или иной фильм, можно только в очень редких случаях. И актеры всегда идут на определенный риск, когда соглашаются на съемки. Иногда им приходится отказываться от кассовых проектов в пользу заведомо провальных только потому, что связаны контрактом, заключенным когда-то с кинокомпанией. Например, именно так звезда ленты «Дьявол носит Prada» Эмили Блант лишилась возможности сыграть Черную вдову.

AdMe.ru узнал, какие роли актрисы предпочли бы навсегда стереть из своей фильмографии и из памяти зрителей.

Эмилия Кларк — Сара Коннор, «Терминатор: Генезис»

Эмилия Кларк обошла на кастинге Бри Ларсон и Марго Робби, чтобы стать новой Сарой Коннор. Казалось бы, все складывается как нельзя лучше: культовая роль, мощная франшиза, уже знакомый режиссер Алан Тейлор, с которым приходилось раньше работать над «Игрой престолов». Однако Эмилия призналась, что съемки не задались с самого начала. По ее словам, Тейлор буквально «съедал и пережевывал „Терминатора“». Алан был уже не тем, каким она его помнила. Никому из них процесс работы над картиной явно не доставлял удовольствия. Когда фильм провалился в прокате, Кларк была рада, что ей вряд ли придется сниматься в продолжении.

Гвинет Пэлтроу — стюардесса Донна Дженсон, «Вид сверху лучше»

Гвинет Пэлтроу делит свои фильмы на 2 категории: те, в которых она участвует из любви к искусству, и те, в которых снимается исключительно из-за денег. К первым относится «Сильвия», по ее словам, не имевшая успеха у большой аудитории просто потому, что это картина о поэте, покончившем с собой. И в этом же ряду она упоминает «Семейку Тененбаум» — прекрасное творение Уэса Андерсона. А вот в другую категорию Пэлтроу без всякого сомнения помещает ленту «Вид сверху лучше», называя ее «худшим фильмом из когда-либо снятых». К слову, критики и зрители тоже остались не в восторге от картины.

Эмма Стоун — пилот Эллисон Энжи, «Алоха»

Когда фильм «Алоха» попал в кинотеатры, он был дружно раскритикован: его называли банальным и предсказуемым. Картина не окупилась и получила низкий рейтинг зрителей. Отчасти в этом есть вина кастинга, из-за которого персонажа гавайско-китайско-шведского происхождения играла американка Эмма Стоун. В интервью актриса призналась, что стала объектом множества шуток. Она выступила в защиту съемочной группы, но тут же внесла разъяснения, сказав, что в Голливуде проблема «побелки героев» является довольно распространенной, и об этом надо говорить.

Мишель Пфайффер — Стефани Зинон, «Бриолин-2»

Миллионы фанатов, которые восхищались «Бриолином», были разочарованы тусклым продолжением. Главные звезды 2-й части Максвелл Колфилд и Мишель Пфайффер тоже, мягко говоря, не пришли в восторг от результата. Актриса не сдерживала эмоций и сразу после выхода картины сказала, что ненавидит этот фильм с удвоенной силой и не может поверить, насколько он плох. После такого провала Пфайффер пришлось серьезно постараться, чтобы другой режиссер, Брайан Де Пальма, позволил ей сняться в ленте «Лицо со шрамом» с Аль Пачино. Это спасло ее карьеру.

Руни Мара — Тигровая Лилия, «Пэн: Путешествие в Нетландию»

В 2015 году Руни Мару сильно критиковали за то, что она снялась в роли Тигровой Лилии в фильме «Пэн: Путешествие в Нетландию». Эта героиня в оригинальном издании прописана как коренная американка, поэтому публика сочла выбор актрисы неуместным. Руни Мара попала в неприятную ситуацию: она была согласна с мнением зрителей, но сделать ничего не могла. Артистка говорила, что может понять, почему люди расстроены и разочарованы. Также она уточнила, что не хочет испытать подобное снова.

Шейлин Вудли — Эми, «Втайне от родителей»

Сериал «Втайне от родителей» сделал Шейлин Вудли популярной, ее заметили и начали предлагать серьезные роли в полнометражном кино. Актриса благодарна телевизионному опыту длиной в 5 лет, но утверждает, что были моменты, когда сниматься не хотелось совсем. Шейлин говорит, что ей было трудно приходить на работу каждый день, зная, что миллионам людей будут показаны модели поведения, которые она не поддерживала с моральной точки зрения. Но поделать с этим актриса ничего не могла, потому что «когда связан жестким контрактом, приходится терпеть».

Мила Кунис — Юпитер Джонс, «Восхождение Юпитер»

В 2015 году Вачовски, которые подарили миру «Матрицу», выпустили другой фантастический фильм — «Восхождение Юпитер». Но в этот раз ожидания поклонников разбились вдребезги. Что это было, до сих пор непонятно. На сайте Rotten Tomatoes критики и зрители единогласно сходятся во мнении, что лента не стоит даже капли внимания публики. Главная роль досталась Миле Кунис. Принимая участие в «Очень позднем шоу с Джеймсом Корденом», она не смогла ответить на элементарный вопрос ведущего. Он попросил объяснить сюжет «Восхождения Юпитер» и назвать причину, по которой актриса в нем снялась. Но ответов у Кунис так и не нашлось.

Мэрайя Кэри — певица Билли Франк, «Блеск»

Легендарная карьера Мэрайи Кэри видела больше взлетов, чем падений. Но когда ее спрашивают о самом большом сожалении, ответ всегда одинаков: «Блеск». Это была первая попытка певицы стать профессиональной актрисой. Однако отзывы были настолько разгромными, что Мэрайя ушла в тень на долгое время. Вернувшись на сцену, она сразу предупредила, что никто не должен упоминать слово «блеск» в ее присутствии. Певица отметила, что это были ужасные 2 года, после которых пришлось восстанавливать популярность, чтобы заставить всех забыть о прошлом провале.

Эмили Блант — принцесса Мэри, «Путешествия Гулливера»

Эмили Блант стала знаменитой после выхода фильма «Дьявол носит Prada», выпущенного 20th Century Fox. Успех был феноменальный, и ее пригласили сыграть роль Черной вдовы в новом проекте Marvel. Естественно, отказываться от такой возможности было бы глупо, но вмешались обстоятельства. Перед съемками ленты «Дьявол носит Prada» киностудия Fox заключила с Блант контракт, в котором был пункт, обязывающий ее сняться в еще одном релизе компании. Пришло время выполнять обязательства: актрисе выделили роль в фильме «Путешествия Гулливера». Как потом вспоминала Блант, ей было «очень жаль, что нельзя сняться сразу в двух проектах». Она должна была «отключить свой здравый смысл», чтобы потерять роль Черной вдовы.

Джулия Робертс — журналистка Сабрина Петерсон, «Я люблю неприятности»

Еще до выхода картины «Я люблю неприятности» пресса пронюхала о нездоровой атмосфере на съемочной площадке. Между главными актерами, Джулией Робертс и Ником Нолти, были натянутые отношения. И если Нолти и пиар-менеджеры ленты пытались как-то контролировать слухи и не затрагивали лишний раз эту щекотливую тему, то Робертс сдерживать себя не стала. В интервью изданию The New York Times она довольно резко высказалась о своем партнере по съемкам, сказав, что с того момента, как произошло знакомство, они «давили друг на друга и действовали на нервы». Робертс также упомянула, что Нолти может быть «очаровательным и очень милым, но он также совершенно отвратителен». В конце актриса добавила: «Он возненавидит меня за эти слова, но, похоже, он изо всех сил старается отталкивать людей».

Мнение какой из актрис удивило вас больше всего? Какие роли известных артистов вы не можете вспоминать без содрогания?