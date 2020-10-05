10 отечественных фильмов, которые собрали больше $ 1 млн в мировом прокате
Большинство российских фильмов не добираются до иностранного проката и остаются востребованными только на родине. Но бывают и исключения. Некоторые картины с интересом смотрят и за рубежом. Например, мировые кассовые сборы «Монгола», «Ночного дозора» и «Сталинграда» перевалили за $ 15 миллионов.
Мы в AdMe.ru решили рассказать и о других успешных отечественных лентах, которые понравились людям за пределами России.
Дневной дозор
Сборы за пределами России: $ 42,4 млн
«Дневной дозор» — продолжение «Ночного дозора», фантастический фильм, снятый Тимуром Бекмамбетовым по серии романов Сергея Лукьяненко.
Картина рассказывает о борьбе Светлых и Темных сил. Недавно они подписали мирный договор, но из-за происшедшего убийства все рушится. За расследование преступления берется Антон Городецкий. Но, оказывается, он же становится одним из главных подозреваемых.
Ирония судьбы. Продолжение
Сборы за пределами России: $ 5,6 млн
События фильма разворачиваются через 30 лет после легендарной «Иронии судьбы, или С легким паром!» Женя и Надя не поженились, а вернулись каждый к своей жизни. Теперь главными героями истории становятся их дети — Костя и Надя. Им суждено встретиться точно так же, как и их родителям.
Премия MTV Russia Movie Awards назвала продолжение «Иронии судьбы» лучшим фильмом 2007 года.
Притяжение
Сборы за пределами России: $ 1,4 млн
Это российский фантастический фильм Федора Бондарчука, который рассказывает о первом контакте землян с инопланетянами. События разворачиваются в Москве. К общению с гостями из космоса готовится специальная комиссия, за которой повсюду ходят журналисты. В это время с обычными жителями города начинают происходить странные вещи.
Высоцкий. Спасибо, что живой
Сборы за пределами России: $ 3 млн
Над сценарием биографического фильма об известном поэте и музыканте работал его сын — Никита Высоцкий. Он рассказал о нескольких днях из жизни своего отца. Лента переносит зрителей в 1979 год. Владимир Высоцкий вместе с небольшой командой летит на гастроли в Узбекистан. Перед вылетом музыканту становится плохо, но он все же решается пуститься в дорогу и выйти на сцену. Это приводит к трагическим последствиям.
Самый лучший фильм
Сборы за пределами России: $ 2,9 млн
Эта комедия пародирует многие картины отечественного и зарубежного кинематографа: «Ночной дозор», «Бригаду», «Брюса Всемогущего», «Матрицу», «Звездные войны», «Пиратов Карибского моря» и другие. Главную роль в фильме сыграл Гарик Харламов.
В центре сюжета оказывается молодой человек по имени Вадик, который вспоминает все события своей жизни.
Адмиралъ
Сборы за пределами России: $ 4,6 млн
«Адмиралъ» — историко-художественный фильм, который рассказывает о жизни боевого офицера военно-морского флота, впоследствии адмирала и руководителя Белого движения Александра Васильевича Колчака. События разворачиваются в 1915–20 годах на фоне Первой мировой войны. Колчак изображен как опытный полководец и стратег, который не устоял перед красотой Анны Тимиревой.
Дылда
Сборы за пределами России: $ 1,1 млн
«Дылда» — фильм о двух женщинах-фронтовичках, которые возвращаются в родной город и пытаются заново построить свою жизнь. Вскоре героини осознают, что это не так просто, как казалось вначале.
Картина получила приз ФИПРЕССИ и награду за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале в 2019 году.
Метро
Сборы за пределами России: $ 3 млн
«Метро» — российский фильм-катастрофа, снятый по мотивам романа Дмитрия Сафонова.
Из-за строительства в центре Москвы в одном из туннелей метро образуется трещина. Эту трещину начинает заполнять вода из Москвы-реки. Люди, которые в это время находились в поезде, оказываются в опасности. Теперь им предстоит бороться за выживание.
Вий
Сборы за пределами России: $ 4,7 млн
«Вий» — самый кассовый российский фильм 2014 года. Эта лента снята по мотивам одноименной повести Николая Гоголя.
События картины разворачиваются в XVIII веке. Картограф Джонатан Грин отправляется на Восток и по дороге находит затерянную среди леса деревушку. Главный герой даже не подозревает, с какой мистикой ему предстоит столкнуться в этом месте.
Белка и Стрелка. Звездные собаки
Сборы за пределами России: $ 2,3 млн
«Белка и Стрелка. Звездные собаки» — первый российский анимационный фильм в формате 3D. Он повествует о двух самых известных собаках в мире — Белке и Стрелке, которые в 1960 году совершили космический полет на корабле «Спутник-5». Мультфильм будет интересен как детям, которые смогут узнать историю этих животных, так и их родителям.
Какие российские фильмы понравились вам?