10 отечественных фильмов, которые собрали больше $ 1 млн в мировом прокате

Большинство российских фильмов не добираются до иностранного проката и остаются востребованными только на родине. Но бывают и исключения. Некоторые картины с интересом смотрят и за рубежом. Например, мировые кассовые сборы «Монгола», «Ночного дозора» и «Сталинграда» перевалили за $ 15 миллионов.

Мы в AdMe.ru решили рассказать и о других успешных отечественных лентах, которые понравились людям за пределами России.

Дневной дозор

Сборы за пределами России: $ 42,4 млн «Дневной дозор» — продолжение «Ночного дозора», фантастический фильм, снятый Тимуром Бекмамбетовым по серии романов Сергея Лукьяненко. Картина рассказывает о борьбе Светлых и Темных сил. Недавно они подписали мирный договор, но из-за происшедшего убийства все рушится. За расследование преступления берется Антон Городецкий. Но, оказывается, он же становится одним из главных подозреваемых.

Ирония судьбы. Продолжение

Сборы за пределами России: $ 5,6 млн События фильма разворачиваются через 30 лет после легендарной «Иронии судьбы, или С легким паром!» Женя и Надя не поженились, а вернулись каждый к своей жизни. Теперь главными героями истории становятся их дети — Костя и Надя. Им суждено встретиться точно так же, как и их родителям. Премия MTV Russia Movie Awards назвала продолжение «Иронии судьбы» лучшим фильмом 2007 года.

Притяжение

Сборы за пределами России: $ 1,4 млн Это российский фантастический фильм Федора Бондарчука, который рассказывает о первом контакте землян с инопланетянами. События разворачиваются в Москве. К общению с гостями из космоса готовится специальная комиссия, за которой повсюду ходят журналисты. В это время с обычными жителями города начинают происходить странные вещи.

Высоцкий. Спасибо, что живой

Сборы за пределами России: $ 3 млн Над сценарием биографического фильма об известном поэте и музыканте работал его сын — Никита Высоцкий. Он рассказал о нескольких днях из жизни своего отца. Лента переносит зрителей в 1979 год. Владимир Высоцкий вместе с небольшой командой летит на гастроли в Узбекистан. Перед вылетом музыканту становится плохо, но он все же решается пуститься в дорогу и выйти на сцену. Это приводит к трагическим последствиям.

Самый лучший фильм

Сборы за пределами России: $ 2,9 млн Эта комедия пародирует многие картины отечественного и зарубежного кинематографа: «Ночной дозор», «Бригаду», «Брюса Всемогущего», «Матрицу», «Звездные войны», «Пиратов Карибского моря» и другие. Главную роль в фильме сыграл Гарик Харламов. В центре сюжета оказывается молодой человек по имени Вадик, который вспоминает все события своей жизни.

Адмиралъ

Сборы за пределами России: $ 4,6 млн «Адмиралъ» — историко-художественный фильм, который рассказывает о жизни боевого офицера военно-морского флота, впоследствии адмирала и руководителя Белого движения Александра Васильевича Колчака. События разворачиваются в 1915–20 годах на фоне Первой мировой войны. Колчак изображен как опытный полководец и стратег, который не устоял перед красотой Анны Тимиревой.

Дылда

Сборы за пределами России: $ 1,1 млн «Дылда» — фильм о двух женщинах-фронтовичках, которые возвращаются в родной город и пытаются заново построить свою жизнь. Вскоре героини осознают, что это не так просто, как казалось вначале. Картина получила приз ФИПРЕССИ и награду за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале в 2019 году.

Метро

Сборы за пределами России: $ 3 млн «Метро» — российский фильм-катастрофа, снятый по мотивам романа Дмитрия Сафонова. Из-за строительства в центре Москвы в одном из туннелей метро образуется трещина. Эту трещину начинает заполнять вода из Москвы-реки. Люди, которые в это время находились в поезде, оказываются в опасности. Теперь им предстоит бороться за выживание.

Вий

Сборы за пределами России: $ 4,7 млн «Вий» — самый кассовый российский фильм 2014 года. Эта лента снята по мотивам одноименной повести Николая Гоголя. События картины разворачиваются в XVIII веке. Картограф Джонатан Грин отправляется на Восток и по дороге находит затерянную среди леса деревушку. Главный герой даже не подозревает, с какой мистикой ему предстоит столкнуться в этом месте.

Белка и Стрелка. Звездные собаки

Сборы за пределами России: $ 2,3 млн «Белка и Стрелка. Звездные собаки» — первый российский анимационный фильм в формате 3D. Он повествует о двух самых известных собаках в мире — Белке и Стрелке, которые в 1960 году совершили космический полет на корабле «Спутник-5». Мультфильм будет интересен как детям, которые смогут узнать историю этих животных, так и их родителям.