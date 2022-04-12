10 нарядов из кино, за которые художнику по костюмам нужно выдать «Оскар», да побыстрее

Костюмы героев в кино — отдельный источник смыслов. Они не просто отражают эпоху, они могут раскрыть характер персонажа, его секреты и намерения. Главное — не пропустить знаковые подсказки, которые оставили для зрителя художники по костюмам.

Мы в AdMe.ru обратились к ярким фильмам и сериалам и попытались разобраться, что таят в себе костюмы их героев. В итоге картины заиграли новыми красками.

Смерть на Ниле (2022)

Картина в полной мере раскрыла талант художника по костюмам Пако Дельгадо. Его команда потратила год на изучение моды 1930-х годов, проектирование и изготовление почти 150 костюмов для фильма. Наряды персонажей настолько продуманные, что не просто являются воплощением соблазна и опасности, но и дают зрителям определенные подсказки. Например, в серебристом платье героиня Галь Гадот выглядит как голливудская звезда. Линнет в платье со сложным кроем и маленькими рукавами-крыльями рассекает толпу танцующих и обращает на себя всеобщее внимание.

Чтобы подчеркнуть противоречивый образ Галь Гадот, Дельгадо неожиданно меняет ее наряд уверенной в себе девушки, напоминающий доспехи, на персиковое шифоновое платье с вышивкой в виде белых журавлей. Прозрачные ткани, сквозь которые видна кожа, указывают на хрупкость и уязвимость Линнет.

Аллея кошмаров (2021)

Одежда играет важную роль в нуарном фильме Гильермо дель Торо. Художник по костюмам «Аллеи кошмаров» Луис Секейра сумел скрыть за привлекательным фасадом персонажей весьма темные мотивы. Пример — доктор Лилит Риттер, гламурный психиатр в исполнении Кейт Бланшетт. Ее коллекция стильных платьев и бархатных накидок не только помогла рассказать историю, но и создала непростую личность, роковую женщину. Кожа, шерсть, вышивка определяют характер и делают образ говорящим.

Если у кого-то из героев картины и есть совесть, то этот персонаж Молли в исполнении Руни Мары. Девушка не уверена в зловещем новом мире, в который ее втянул возлюбленный Стэн. Эта нестабильность отражается в ее костюмах: она носит удобную, «уютную» одежду. В отличие от Стэна, который отказался от прошлого и погрузился в роскошную жизнь с головой, Молли не сожгла мосты и сохранила нити, которые связывают ее с прежней жизнью. Хоть ее новые вещи и выглядят дорого, они не сковывают ее, позволяют оставаться юной и немного наивной в мире больших денег.

Спенсер (2021)

Жаклин Дюрран, которая одевала Кристен Стюарт в фильме «Спенсер», решила воссоздать на экране ауру Дианы, а не скопировать ее наряды в точности. Образ Дианы в кино представляет собой смесь отсылок к различным вещам, которые леди Ди носила в своей жизни. Например, в сцене рождественского визита в церковь Диана предстает перед папарацци в черной шляпе, вуали, черном топе и красном пальто. В этом твидовом пальто от Chanel Диана в действительности появлялась на публике в 1988 году. А церковь в 1993 году посетила в другом пальто. Команда Дюрран целенаправленно перепутала пазлы жизни Дианы, использовав красное пальто как символ силы и противостояния принцессы.

И просто так (2021)

Сериал «И просто так» стал новой главой в книге моды «Секс в большом городе». Тональность костюмов поменялась на более зрелую, более сложную. Теперь, когда героиням за 50, они не позволяют себе надевать все, что взбредет им в голову, более сконцентрированы на своем уникальном чувстве стиля и развивают его в соответствии с текущим моментом. Несмотря на то, что стиль Кэрри стал более зрелым, в нем по-прежнему, как и в 90-х, присутствует сочетание разных модных направлений. Героиня выбирает сложные цвета, необычные силуэты и аксессуары. Например, яркое платье она сочетает с брутальным ремнем и ниткой жемчуга. Своим примером Кэрри доказывает: возраст не является поводом загонять себя в рамки, в вопросах моды опыт — это преимущество.

При этом их наряды будто игнорируют популярные тенденции и остаются вне времени. Много цвета, много странных форм — все это напоминает прежнюю Кэрри и ее подруг. Да, они изменились, но главное осталось нетронутым: Шарлотта, как и раньше, прогуливается по Верхнему Ист-Сайду в идеальном платье с высоким воротником, Миранда достает из шкафа деловой костюм, а Кэрри прекрасна в пышном бальном платье.

Шершни (2021)

По сюжету школьницы из футбольной команды оказываются на необитаемом острове, срывают маски хороших девочек и становятся участницами темных дел. Художники по костюмам сумели зашифровать в нарядах героинь их сущности, которые они до поры до времени скрывали. Причем сигналы зритель может найти сразу в двух временных точках, в которых происходит действие, в 90-х и в 2021 году. Например, в пилотной серии юная Мисти решает не спасать тонущую в бассейне крысу, а, как кошка, наблюдает за своей добычей. Костюмы героини погружаются в кошачий мотив: Мисти-подросток носит толстовки с кошками и гепардами, а взрослая Мисти носит сестринский халат с соответствующим принтом.

Вестсайдская история (2021)

Художник по костюмам Пол Тэзвэлл стремился создать мир, который смог бы правдоподобно отразить 1950-е. И это ему удалось: «Вестсайдская история» сочетает центральные конфликты с нужным количеством киномузыкальной зрелищности. Тэзвэлл тщательно изучил время действия фильма, взяв за источник знаменитые фотографии бруклинских уличных банд 50-х. В картине много хореографии, поэтому ткани для костюмов подбирались с особой тщательностью — они должны были тянуться и не сковывать движения актеров.

Изобретая Анну (2022)

В 2017 году Анна Делви (Сорокина), выдавая себя за богатую наследницу неясного происхождения, провернула аферу с элитой Манхэттена, несколькими бутик-отелями, компанией, занимающейся частными самолетами, и опытными банкирами. Команда костюмеров во главе с Лин Паоло детально воссоздала моменты 10-месячной аферы и последующего суда, ради которого Делви даже наняла для себя стилиста.

Почему женщины убивают — 2 (2021)

2-й сезон сериала отличился не только захватывающим детективным сюжетом, но и эффектными нарядами конца 40-х. В центре внимания зрителей находится Рита Кастильо — темпераментная брюнетка с обширнейшим гардеробом. Дизайнерские платья, голливудские прически, черные стрелки и красная помада делают Риту воплощением ретро-шика. Рита обожает красный цвет, символизирующий любовь, страсть и месть. Она выбирает однотонные струящиеся атласные платья или модели с цветочным принтом как символ ее председательства в клубе садоводов. Образы завершают туфли на высоких каблуках с открытым носком, эффектные украшения и аксессуары, стильные головные уборы и перчатки.

Множественные святые Ньюарка (2021)

Приквел к сериалу «Клан Сопрано» отличается невероятно элегантным и стильным гардеробом его персонажей. Например, молодой Тони Сопрано выглядит просто и эстетично в джинсовой куртке с классическим воротником и застежкой на пуговицы. Куртка снабжена вместительными карманами, посадка не сковывает движения — то, что нужно активному Тони. А его брюки в полоску отсылают зрителя во 60-е.

Блеск (2017–2019)

Для художника по костюмам Бет Морган история о жизни женщин-рестлеров в 1980-х стала проектом мечты. Морган провела сотни часов в работе над костюмами, которые, несмотря на свой показной вид, должны были соответствовать реальности. Использовались материалы журнала Seventeen и каталоги JC Penney и Sears.

При этом сериал не о привычных миру 80-х с неоновыми цветами и яркими принтами, эта история в первую очередь рассказывает о девушках из рабочего класса, которые пытались выглядеть эпатажно, а сами тем временем едва сводили концы с концами.