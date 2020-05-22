10+ комедий, которые помогут расслабиться после рабочего дня

7 0 58 2k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Хорошее кино не только поднимает настроение, но и заставляет задуматься. И даже в комедии есть место для чего-то серьезного и жизненного. Однако не стоит унывать — лучше просто улыбнуться и расслабиться в конце трудового дня за просмотром крутых фильмов и сериалов из нашей сегодняшней подборки.

Мы в AdMe.ru любим отличный юмор и надеемся, что наша статья поднимет вам настроение.

Собачья жизнь — 2 (A Dog’s Journey), 2019

Рейтинг IMDb — 7,4

В главных ролях: Джош Гад, Деннис Куэйд, Кэтрин Прескотт Пес Бэйли так сильно любит своего хозяина Итана, что не представляет, как может оставить его одного. И когда пришло время расстаться, Бэйли принимает удивительное решение, в результате которого ему придется превратиться в девушку.

10 лет спустя (10 Years), 2011

Рейтинг IMDb — 6,1

В главных ролях: Ченнинг Тейтум, Дженна Дуан Встреча одноклассников через 10 лет после окончания школы вместо мимолетной радости и веселья преподнесла главному герою Джейку сюрприз — столкновение лицом к лицу со своим прошлым в лице первой любви. И хоть сейчас Джейк счастлив в отношениях, нет-нет да и закрадываются сомнения: а правильно ли он поступил когда-то?

Атланта (Atlanta), 2016 — настоящее время

Рейтинг IMDb — 8,6

В главных ролях: Дональд Гловер, Брайан Тайри Генри, Лакит Стэнфилд Сериал, рассказывающий о жизни простого парня Эрна, который живет в Атланте, штат Джорджия. У него есть подруга, ребенок, родители и брат, однако он крупно провинился перед своими родными и сейчас хочет искупить свою вину, ну и попутно жилищные условия.

Starперцы (Last Vegas), 2013

Рейтинг IMDb — 6,6

В главных ролях: Майкл Дуглас, Роберт Де Ниро, Морган Фримен, Кевин Клайн Четверо верных друзей вместе уже более полувека. И когда один из них решает попрощаться со своей холостой жизнью, закадычные товарищи решают напоследок как следует оторваться в Вегасе. Однако они даже во сне не могли себе представить, как сильно изменился Город грехов за последние десятилетия.

Миддлтон (At Middleton), 2013

Рейтинг IMDb — 6,5

В главных ролях: Энди Гарсиа, Вера Фармига Главные герои Джордж Хартман и Эдиф Мартин знакомятся, когда отдают своих детей в колледж. Их первый родительский день в учебном заведении становится поистине романтичным: никогда не знаешь, где найдешь свое счастье, ведь любви все возрасты покорны.

Нянька по вызову (The Rebound), 2009

Рейтинг IMDb — 6,3

В главных ролях: Кэтрин Зета-Джонс, Джастин Барта Простой 25-летний парень Эрам, работник кофейни, знакомится с красоткой Сэнди, которая удивляет его неожиданным предложением — стать няней для ее ребенка. Соглашаясь, главный герой даже не подозревает, чем для него обернется данная вакансия.

Маленькие секреты большой компании (Nous finirons ensemble), 2019

Рейтинг IMDb — 6,4

В главных ролях: Франсуа Клюзе, Марион Котийяр, Жиль Лелуш Бывший миллионер, переживающий непростые времена, принимает решение продать виллу на берегу моря, когда к нему врывается компания его старых друзей, желающих во что бы то ни стало отметить день рождения своего угрюмого друга. Даже вопреки его воле. И крепкая дружба подвергается испытаниям, ведь не так-то просто найти общий язык даже с самыми близкими людьми, когда на душе тяжело.

Двойная жизнь (Doubles vies), 2018

Рейтинг IMDb — 6,5

В главных ролях: Гийом Кане, Жюльет Бинош, Венсан Макен, Криста Тере Лихо закрученный сюжет строится вокруг Алена — преуспевающего главы издательского бизнеса, который пытается справиться с революционными переменами в книжном бизнесе. Помогает ему в этом нелегком деле сотрудница и по совместительству любовница Лаура. Друг Алена, писатель Леонард, очень недоволен решением главного героя не печатать его книгу, и на защиту дружбы встает Селена, жена Алена. Однако у нее в этом деле свой личный интерес.

Новичок (The Rookie), 2018 — настоящее время

Рейтинг IMDb — 8,1

В главных ролях: Нейтан Филлион, Алисса Диас Нелегко что-либо начинать в зрелом возрасте, однако Джон Нолан решает исполнить мечту детства и стать полицейским в Лос-Анджелесе.Будущие коллеги главного героя встречают новичка отнюдь не с распростертыми объятиями, но чувство юмора и оптимизм спасут в любой ситуации.

Любовный менеджмент (Management), 2008

Рейтинг IMDb — 5,8

В главных ролях: Дженнифер Энистон, Стив Зан Убежденная одиночка Сью занимается продажей недорогих предметов искусства. Ее главные клиенты — гостиницы и мотели, по которым и разъезжает главная героиня в надежде продать что-либо из своей коллекции. В одном из отелей в нее влюбляется менеджер Майк, однако наша героиня не намерена давать волю чувствам, и Майку ничего не остается, кроме как начать гоняться за возлюбленной по всем штатам.

Венеция зовет (Venise n’est pas en Italie), 2019

Рейтинг IMDb — 6,1

В главных ролях: Бенуа Пульворд, Валери Боннетон, Эли Тонна Подросток Эмиль живет со своей семьей в фургончике, потому что его отец никак не может достроить дом. Мать тоже не добавляет парню радости в жизни, так как вбила себе в голову, что счастливыми бывают только светловолосые люди, и Эмиль каждый месяц вынужден красить волосы, так как от природы обладает темной шевелюрой. Вся эта веселая семейка увязывается за парнем в Венецию, куда Эмиля пригласила Полина — девушка, в которую он влюблен.

Диета по-итальянски (Ci vuole un fisico), 2018

Рейтинг IMDb — 6,0

В главных ролях: Клаудио Бигальи, Джампаоло Фабрицио Главные герои Анна и Алессандро встретились случайно. Оба они были отвергнуты своими партнерами на романтическом свидании. Поначалу главные герои не слишком симпатизировали друг другу, однако длинная, полная приключений ночь помогла героям лучше понять не только себя, но и друг друга.

Джентльмены (The Gentlemen), 2019

Рейтинг IMDb — 7,9

В главных ролях: Мэттью Макконахи, Чарли Ханнэм, Хью Грант, Колин Фаррелл Кинодраматург с весьма темным прошлым решает снять фильм про реального, очень крутого бизнесмена, который создал свою многомиллионную империю не совсем легальным путем. Вокруг этих людей начинает закручиваться невероятно сложная интрига, и кто знает, чем все это закончится.