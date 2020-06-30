10 случаев, когда происходящее за кадром оказалось куда увлекательнее того, что мы увидели на экране

Съемки кино — это отдельный мир со своими правилами. Мы редко замечаем спецэффекты там, где нет взрывов или фантастических кадров, и, наоборот, часто не способны разглядеть невероятный трюк и талант человека, если происходящее в кадре нам самим повторить не под силу.

AdMe.ru изучил несколько впечатляющих историй со съемок всем известных кинокартин, которые наверняка воодушевят вас пересмотреть их еще раз.

10. «Паразиты»: сплошная компьютерная графика

Большая часть того, что зритель видит на экране, создана мастерами визуальных эффектов: интерьеры домов, ландшафты, текстура одежды и даже цвет волос героев. Даже дом богатой семьи — это не единое помещение, а просто разные комнаты, снятые по отдельности и соединенные на компьютере. С уличными сценами ситуация похожая.

С помощью синих экранов отсняли также пробег героев по дождливому городу и даже поездки в машине. Получается, что где-то 80 % из того, что вы видите на экране, является компьютерной графикой.

9. «Психо»: в самой страшной сцене фильма душ поливали шоколадным сиропом

Коричневый и красный цвет в черно-белом кино смотрятся одинаково, поэтому для сцены в душе использовали шоколадный сироп: в кадре он прекрасно имитировал кровь. Обратите внимание: на самой героине нет ни капли, мы видим только сгустки темной жидкости в воде. Строгие цензоры, от решения которых зависел выход фильма на экраны, запретили Альфреду Хичкоку добавлять в фильм сцены насилия, поэтому режиссеру пришлось полагаться на всевозможные иллюзии в кадре, игру со звуком и другие психологические приемы.

8. «Джон Уик»: собачьи экскременты в кадре — это спецэффект стоимостью $ 5 000

В фильме есть сцена, где по сюжету щенок должен справить нужду на улице. Но собака на съемках отказывалась это делать. Макеты смотрелись недостаточно реалистично, давать собаке слабительное не разрешили, а цена дополнительного съемочного дня была слишком высокой для такой незначительной детали. Поэтому ради экономии денег экскременты дорисовали на компьютере.

7. «Терминатор-2»: пилоту вертолета на самом деле пришлось лететь под мостом

В фильме использовали самые современные для того времени спецэффекты. Но в сцене с вертолетом нет никакого обмана: это реальный трюк, выполненный опытным пилотом, который просчитал, что для пролета его железной птички под мостом достаточно чуть больше метра свободного пространства снизу и сверху. Съемочная группа опасалась, что вращающиеся лопасти превратятся в мясорубку для тех, кто следовал с камерой за вертолетом. Поэтому рисковать жизнью пришлось самому Джеймсу Кэмерону, который в этой сцене занял место оператора.

6. «Марсианин»: только ради отражения на шлемах пришлось рисовать виртуальную копию всего мира

Сегодня на съемках актеры носят шлемы без визора: проще и дешевле дорисовать стекло, чем с готового изображения удалять отражения съемочной команды с оборудованием и дорисовывать лица актеров, которые теряются за лишними бликами. Но «Марсианин» — это отдельный случай: здесь герой большую часть фильма проводит в шлеме, а значит, в его стекле должны правильно отражаться все действия с учетом того, с какого угла снимает происходящее камера, не говоря уже про свет и тени. В виртуальном виде воссоздали практически все ландшафты Марса, жилой комплекс, космические корабли и роверы. Для некоторых сцен пришлось создать цифровых дублеров астронавтов, которые отражались на визоре согласно заданному алгоритму.

5. «Страх и ненависть в Лас-Вегасе»: прическа Тоби Магуайра — это спецэффект стоимостью $ 15 000

Это не настоящие волосы актера. Но такая «прическа» стоила больше $ 15 000, потому что для этой сцены Тоби Магуайру на голову надели «лысый» парик, а затем с помощью пластического грима и компьютерной графики воссоздали то, что зритель видит на экране.

4. «Чужой: Воскрешение»: Сигурни Уивер с первого дубля забросила мяч из-за спины прямо в корзину

Актриса несколько недель занималась с тренером по баскетболу и уже во время съемки сцены забросила мяч в корзину, находясь достаточно далеко от нее, чем удивила даже режиссера. Неожиданным трюком объясняются выражения лиц и реакции некоторых артистов в кадре.

3. «Звездные войны. Эпизод II: Атака клонов»: Сэмюэл Джексон выбрал пурпурный клинок, чтобы легче находить себя в кадре

Фанаты киносаги многие годы гадали, почему пурпурный клинок достался только Мейсу Винду. Неожиданное объяснение появилось во время интервью Сэмюэла Джексона: он рассказал, что, узнав о сцене, где толпа джедаев сражается, он думал о том, как бы легче опознать себя на экране, и в итоге уговорил режиссера дать ему пурпурный световой меч. Главным аргументом было то, что по сюжету он второй лучший джедай во Вселенной после Йоды, а значит, имеет право на некоторые привилегии. В итоге крупный план не вызывал проблем, но в сценах битв, где в кадре одновременно мелькают десятки персонажей, художникам пришлось тщательно отслеживать Сэмюэла Джексона, чтобы дорисовывать ему пурпурный меч. Хотите почувствовать, как это непросто? Попробуйте сосчитать, сколько раз он мелькает на экране в этом отрывке:

2. «Мачете»: грудь и попу Джессики Альбы дорисовали на компьютере, чтобы актриса не обнажалась перед камерой

Джессика Альба не раз говорила, что готова носить вызывающие наряды в кино, но никогда не разденется перед камерой. А в 2010 году вышел фильм «Мачете», где актриса появляется обнаженной. Позже стало известно, что Джессику Альбу снимали для этой сцены в коротких шортах и топе, а чужую обнаженную грудь и попу наложили с помощью компьютерной графики.

1. «Довод»: вместо создания дорогих спецэффектов режиссер просто арендовал настоящий самолет и протаранил им ангар

В итоге все были только рады, потому что удалось сэкономить бюджетные деньги. Эта сцена казалась слишком сложной и дорогой, если создавать для нее макет самолета или полагаться только на компьютерную графику. Вместо этого съемочная группа взяла в аренду списанный Boeing 747, получила разрешение на его перекраску и протаранила им ангар. Получилось максимально реалистично и дешево. Все как любит Кристофер Нолан.