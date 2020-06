10 случаев, когда происходящее за кадром оказалось куда увлекательнее того, что мы увидели на экране

10. «Паразиты»: сплошная компьютерная графика

9. «Психо»: в самой страшной сцене фильма душ поливали шоколадным сиропом

8. «Джон Уик»: собачьи экскременты в кадре — это спецэффект стоимостью $ 5 000

7. «Терминатор-2»: пилоту вертолета на самом деле пришлось лететь под мостом

6. «Марсианин»: только ради отражения на шлемах пришлось рисовать виртуальную копию всего мира

5. «Страх и ненависть в Лас-Вегасе»: прическа Тоби Магуайра — это спецэффект стоимостью $ 15 000

4. «Чужой: Воскрешение»: Сигурни Уивер с первого дубля забросила мяч из-за спины прямо в корзину

3. «Звездные войны. Эпизод II: Атака клонов»: Сэмюэл Джексон выбрал пурпурный клинок, чтобы легче находить себя в кадре

2. «Мачете»: грудь и попу Джессики Альбы дорисовали на компьютере, чтобы актриса не обнажалась перед камерой

1. «Довод»: вместо создания дорогих спецэффектов режиссер просто арендовал настоящий самолет и протаранил им ангар

Фото на превью Fear and Loathing in Las Vegas / Fear and Loathing LLC