10+ фото, которые свидетельствуют о том, что актеры «Гарри Поттера» поддерживают волшебную дружбу спустя 20 лет

Волшебный мир вселенной Гарри Поттера покорил наши сердца. С момента выхода первого фильма прошло 20 лет, но актеры продолжают дружить до сих пор, и, когда они собираются вместе, кажется, что магия возвращается.

AdMe.ru нашел фотографии со встреч актеров «Гарри Поттера», чтобы вместе с вами порадоваться их дружбе и вызвать немного ностальгии по фильмам о юных волшебниках.

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Гермиона Грейнджер и Драко Малфой, в миру известные как Эмма Уотсон и Том Фелтон, — большие друзья. Они сделали это пляжное селфи в 2018 году. Несмотря на то что их герои враждовали в кино, актеров всегда связывала особая дружба.

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В 2019 году они снова проводили время вместе — Том выложил их совместное фото из Южной Африки. Он поделился этим милым снимком, на котором учит Эмму играть на гитаре.

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Они также до сих пор дружат с Мэттью Льюисом, сыгравшим в фильмах Невилла Долгопупса. Это они широко улыбаются в 2018 году.

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Наша любимая пара — это Гарри и Джинни Уизли. Они встретились в 2016 году, когда Бонни Райт, исполнительница роли Джинни, пришла посмотреть на Дэниела Рэдклиффа в главной роли в пьесе «Конфиденциальность». Нам нравится видеть, как старые друзья поддерживают друг друга спустя годы после съемок.

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Отец и сын — Люциус и Драко Малфои — вновь встретились в 2017 году. С ними были и другие актеры поттерианы — Мэттью Льюис и Уорик Дэвис. Приятно видеть, что Малфои все еще близки после стольких лет.

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Фред, Джордж и Рон Уизли (Джеймс и Оливер Фелпс и Руперт Гринт) отправились в Universal Studios в Орландо в компании Тома Фелтона.

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В 2021 году воссоединились Драко Малфой и семейство Уизли. Том Фелтон оставил такую подпись к этой фотографии: «Драко втайне всегда хотел быть рыжим», доказывая тем самым, что магические узы и фирменные шутки — это на всю жизнь.

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В 2021 году Том Фелтон и Джеймс Фелпс снова собрались вместе, на этот раз чтобы сыграть в гольф и сделать забавное селфи. Несмотря на то что их персонажи часто были на противоположных сторонах, в реальной жизни эти актеры остаются хорошими друзьями.

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Драко Малфой и Невилл Долгопупс (Том Фелтон и Мэттью Льюис) — в реальной жизни хорошие друзья. В 2018 году Том опубликовал эту забавную фотографию, на которой он пытается подарить Мэттью рюкзак с символикой Слизерина. Даже спустя 20 лет актеры отпускают шутки, связанные с «Гарри Поттером».

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Их герои были врагами с самого начала, но вне экрана Дэниел Рэдклифф и Том Фелтон дружат.

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Полумна Лавгуд (в реальной жизни — Эванна Линч) поделилась фотографией в компании своих «сестер» Кэти Льюнг и Скарлетт Хефнер, сыгравших в фильмах Чжоу Чанг и Пэнси Паркинсон.

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Эванна Линч также поделилась этой милой фотографией с Comic-Con, на которой она вновь встретилась с Бонни Райт, а также Джеймсом и Оливером Фелпс. Они были определенно рады видеть друг друга.

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В центре сюжета всех фильмов поттерианы, конечно же, дружба между Гарри, Роном и Гермионой. Эмма Уотсон рассказала, что у актеров есть свой чат для общения в мессенджере. Недавно Дэниел Рэдклифф поздравлял Руперта Гринта с рождением дочери. Несмотря на то что они выросли, эта волшебная дружба все так же крепка.