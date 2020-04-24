10+ фильмов, которые так зацепят с первых минут, что не досмотреть их уже не получится

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Обычно кино принято начинать со знакомства с героями, чтобы зрители понимали их мотивы и могли им сопереживать. Иногда это бывает скучновато, потому что действие развивается не сразу. Однако некоторые киноделы считают, что знакомиться с персонажами можно и по мере развития сюжета, а в начале фильма главное — с ходу закрутить интригу.

AdMe.ru составил список фильмов, которые не будут долго разжевывать, куда нужно смотреть, а с первых минут создадут саспенс и увлекут зрителя с головой.

1. Человек-невидимка

Завязка: абьюзивные отношения с богатым ученым заставляют главную героиню дать ему снотворное и сбежать. Вскоре ученый совершает самоубийство, и в жизни героини начинают происходить странные события. Зрителя ждет остросюжетный фантастический триллер с Элизабет Мосс («Рассказ служанки») в главной роли. А учитывая, что сценарист Ли Уоннелл в свое время прославился написанием сценариев для серии хорроров «Пила», можно с уверенностью сказать: скучно не будет. Рейтинг: IMDb — 7,2

«КиноПоиск» — 6,5

2. Жутко громко и запредельно близко

Завязка: действие фильма начинается 11 сентября 2001 года в день трагедии с Башнями-близнецами. Мальчик с синдромом Аспергера приходит домой и обнаруживает сообщения на автоответчике от отца, который находился в самом эпицентре событий во время теракта. Позже парень обнаруживает конверт с надписью «Блэк», внутри которого лежит ключ, а рядом он видит обведенные красным маркером слова: «Не прекращай искать». Это высоко оцененная зрителями детективная приключенческая драма с повышенным вниманием к деталям и старательной режиссурой. Фильм выдвигался на премию «Оскар» в категориях «Лучший фильм» и «Лучшая мужская роль второго плана», на которую был номинирован актер Макс фон Сюдов. Рейтинг: IMDb — 6,9

«КиноПоиск» — 7,6

3. Закатать в асфальт

Завязка: двое полицейских явно ненавидят мир за то, с чем регулярно сталкиваются, и иногда позволяют себе переусердствовать при задержании. Один такой случай попал на видео, и их отстранили на 6 месяцев без содержания. Понимая, что сбережений им не хватит, они решаются на сомнительную авантюру. Дуэт Мела Гибсона и Винса Вона отыграл по полной: характер и настроение персонажей буквально ощущаются через экран. Этот жестокий неонуар не рекомендуется к просмотру как сугубо развлекательное кино, но вдумчивый и внимательный зритель будет вознагражден. Рейтинг: IMDb — 7

«КиноПоиск» — 7

4. Тело Христово

Завязка: первая же сцена доказывает, что колония для малолетних преступников — это далеко не самое приятное место на Земле. Однако уже в следующих кадрах зритель наблюдает, как все эти преступники покорно молятся. После освобождения один из заключенных выдает себя за пастора в церковной общине маленького городка. Картина наглядно продемонстрирует, что люди, по сути, мало чем отличаются друг от друга. А самозванец, едва отбывший срок, может быть не хуже настоящего выпускника семинарии, долгие годы управлявшего паствой. Приятным бонусом этого фильма является главный герой. Выразительная внешность и уверенная игра польского актера Бартоша Белени притягивают взгляд. Рейтинг: IMDb — 7,7

«КиноПоиск» — 7,5

5. Охота

Завязка: действие начинается в самолете, и первая сцена сразу задает тон всему фильму. Состоятельные люди летят куда-то с бедняками, накачанными наркотиками. Причем последние понятия не имеют, что происходит. Один из них просыпается, и это явно не соответствует плану. Зрителя ждет динамичная черная комедия с социальным подтекстом, непредсказуемым сюжетом и едкой иронией в адрес современного общества. Рейтинг: IMDb — 6,4

«КиноПоиск» — 6,5

6. Зов предков

Завязка: пса по кличке Бэк похищают, и он становится почтовой собакой, примыкая к стае псов, управляемой злобным вожаком — хаски по кличке Шпиц. Начинается увлекательное приключение, аккуратно перенесенное на экраны из одноименного романа Джека Лондона. Приключенческая семейная драма рассказывает о дружбе собаки и человека и в целом о жизненных ценностях. Потрясающе выглядят мохнатые герои фильма, которые хоть и цифровые, но почти неотличимы от реальных. Рейтинг: IMDb — 6,8

«КиноПоиск» — 7,2

7. Эмма

Завязка: с первых минут мы прекрасно понимаем, что главная героиня Эмма не только обаятельна и остроумна, но и прекрасная интриганка. Она твердо уверена в том, что брак не для нее, и ей интереснее выполнять роль свахи или разлучницы, ведь Эмма считает, что отлично разбирается в людях. Получилась добротная комедийная мелодрама, пропитанная тонкой сатирой на правящий класс Англии XIX века. Фильм высоко оценили и критики, и зрители, отмечая тонкий юмор и уважение к первоисточнику — одноименному роману Джейн Остин. Рейтинг: IMDb — 6,8

«КиноПоиск» — 6,7

8. Танец Дели

Завязка: девушке сообщают, что ее маму не смогли вылечить, однако она не выглядит расстроенной. Наоборот, она начинает с увлечением рассказывать, что совсем ничего не чувствует, хотя была близка с матерью при ее жизни. Уникальный в своем роде фильм, снятый в стиле театральной пьесы. Он разделен на 7 историй, но не спешите делать выводы после каждой из них, ведь в следующей их опровергнут. Только после полного просмотра каждой сцены зрителю откроется общий смысл и мотивы персонажей. Рейтинг: IMDb — 7,1

«КиноПоиск» — 7,5

9. Побег из Претории

Завязка: действие разворачивается в Претории — самой строгой тюрьме Южной Африки. Герой в исполнении Дэниела Рэдклиффа и его напарник долго готовились и вынашивали план побега. Узнать о его деталях и проблемах при реализации нам и предлагают создатели фильма. Лента основана на реальных событиях, описанных в книге Тима Дженкина. В ней он рассказывает о собственном побеге. Зрители отмечают внимание к деталям и напряженные сцены в духе работ Альфреда Хичкока. Рейтинг: IMDb — 6,7

«КиноПоиск» — 6,6

10. Паранойя

Завязка: после драки с учителем испанского главный герой в исполнении Шайи Лабафа попадает под домашний арест. Наблюдая из окна за происходящим на улице, он замечает, что сосед странно себя ведет. Ко всему прочему, известно, что в городе недавно пропали две девушки. Это как раз один из тех триллеров, которые держат высокий градус напряжения от начала и до конца. До наступления развязки невозможно сказать наверняка, паранойя ли это или сосед действительно маньяк. Рейтинг: IMDb — 6,8

«КиноПоиск» — 7,5

11. Плохие парни навсегда

Завязка: осужденная преступница и вдова наркобарона по прозвищу La bruja (Ведьма) сбегает из тюрьмы строгого режима с помощью сына. Они клянутся отомстить всем, кто был причастен к разгрому их картеля. В списке оказывается и детектив, которого сыграл Уилл Смит. Третья часть драйвового комедийного боевика вышла спустя аж 17 лет после второй. Зрители привыкли к провальным попыткам воскресить культовые картины давно минувших лет и на этот раз тоже не верили в успех фильма. Но, судя по многочисленным отзывам, создателям все же удалось вернуть «Плохих парней». Немного постаревших, но все еще готовых к бою. Рейтинг: IMDb — 6,8

«КиноПоиск» — 6,7

Как бы вы оценили фильмы из списка? Сможете посоветовать еще что-нибудь, интригующее с первых минут?