10+ фильмов и сериалов, в которых вдруг потерялась логика. Зато кое-где появились ляпы, и мы их заметили

Создание фильма или сериала — непростой и растянутый во времени процесс. Вполне естественно, что в течение съемок можно запросто наделать мелких ляпов. Но бывает, что и в самом сюжете получаются весьма оригинальные нестыковки, на которые рано или поздно обратят внимание зрители.

Мы в AdMe.ru с трепетом относимся к творчеству режиссеров и сценаристов. Но если бы нам повезло встретиться с некоторыми работниками киноиндустрии, мы обязательно задали бы им пару-тройку каверзных вопросов.

1. «Игра престолов»: загадочный иммунитет Дейенерис

В середине 5-го сезона Тирион и Джорах случайно сталкиваются с одичавшими каменными людьми. После короткой стычки выясняется, что один из нападавших дотронулся до Джораха и заразил его своей болезнью. Нам четко дают понять, что серая хворь передается через прикосновения. Но спустя несколько серий, когда Джорах помогает Дейенерис спастись из бойцовых ям Миэрина, он спокойно берет свою королеву за руку. В дальнейшем болезнь Джораха начала прогрессировать, а Мать драконов даже ни разу не почесалась.

2. «Форрест Гамп»: путаница с календарем

Один из самых кассовых фильмов Голливуда тоже не обошелся без мелких ляпов. К примеру, в своей трогательной речи у могилы Дженни главный герой говорит, что его возлюбленной не стало утром в субботу. Но если обратить внимание на дату, указанную на памятнике, можно заметить легкое расхождение с реальностью. На самом деле 22 марта 1982 года был понедельник.

3. «Марсианин»: рискованное земледелие и совсем нестрашная буря

Многие из нас с трепетом следили, как Мэтт Деймон в образе застрявшего на Красной планете астронавта выращивает там картошку. Но любой из нас, кто хотя бы раз занимался посадкой этого овоща, точно знает, что клубни нужно не просто положить в борозду и присыпать землей, а закопать на глубину примерно 6–12 см. Иначе под воздействием света в созревающих рядом с поверхностью картофелинах может образовываться вредный для здоровья соланин. Да и по поводу бури, из-за которой астронавт Марк Уотни потерялся на Марсе, у нас тоже есть вопросы. Ученые говорят, что атмосфера на этой планете слишком разреженная для того, чтобы ветер скоростью 100–150 км/ч вызвал такие серьезные разрушения. Он, скорее, ощущался бы как легкий бриз.

4. «Армагеддон»: звуки в космосе и бурильщики-астронавты

Фильм-катастрофу о команде бурильщиков, которые спасли Землю от астероида «размером с Техас», нередко ругают за нереалистичность сюжета. Ближе к концу титров даже можно увидеть отказ консультантов от ответственности: там говорится, что специалисты космической отрасли не одобряют содержание картины. Слишком уж большим оказался астероид и слишком скромной мощность водородной бомбы. Часть несуразностей заметили и сами актеры. Бен Аффлек как-то спросил режиссера, не логичнее ли было научить астронавтов работать с буровыми установками, чем отправлять в космос настоящих бурильщиков. Ответа он так и не получил. Как и мы с вами.

5. «Люси»: мозг, который заработал на 100 %

Возможно, этот фильм следовало отнести к жанру фэнтези, и тогда он вполне мог бы остаться без критических отзывов. Но его создатели, кажется, вполне серьезно решили взять за основу миф о том, что наш мозг работает только на 10 %, а если задействовать его полностью, то можно стать обладателем небывалых интеллектуальных способностей. Более того, Люси даже умудряется модифицировать свое тело, а под конец становится частью Вселенной.

6. «Властелин колец: Возвращение короля»: подросшие к концу фильма хоббиты

В завершающей части саги «Властелин колец» внимательные зрители могут обратить внимание на небольшой ляп в работе режиссера и оператора. Виной всему бросающийся в глаза рисунок на резной двери. Посмотрите сами: когда Арагорн входит в комнату к выздоравливающему Фродо, его голова находится как раз на уровне виньеток. Следом идет гном Гимли, который оказывается чуть выше дверной ручки. И все было хорошо, если бы не хоббиты Мерри и Пиппин, которые врываются в комнату в следующем кадре. Их головы, судя по рисунку на двери, оказываются почти на том же уровне, что и у Арагорна. Получается, что хоббиты почти одного роста с человеком, хотя мы точно знаем, что они должны быть почти вдвое ниже его.

7. «Дом странных детей мисс Перегрин»: скука во временной петле и пренебрежение законами физики

Несколько детей с необычными способностями спасаются от пустот — невидимых существ — во временной петле и по сути с 1943 года живут в настоящем Дне сурка. Одна девушка ежедневно спасает бельчонка, другая выращивает гигантскую морковку. Но почему за это время опекающая их имбрина не научила своих подопечных защищаться от грозящей им опасности? Когда в 2016 году дети все-таки сталкиваются с пустотами, выясняется, что из оружия на весь дом один арбалет, с которым никто не умеет обращаться. И еще один довольно странный момент: почему Эмма, тело которой легче воздуха, привязывает утяжелители только к ногам? Ведь ее руки тоже должны бесконтрольно парить рядом с телом.

8. «Аватар»: тайны эволюции на Пандоре

После просмотра фильма возникают серьезные вопросы о местной эволюции. Почему-то у большинства животных здесь 6 конечностей. Вспомните, как в начале фильма Джейк убегает от свирепого шестилапого хищника, а затем видит, что народ нави катается на шестиногих скакунах. Но при этом у разумных существ на Пандоре почему-то все как у землян: 2 руки, 2 ноги и никаких намеков на рудиментарные конечности, которые, по идее, у них все-таки должны быть.

9. «Чарли и шоколадная фабрика»: непростые семейные отношения и растаявший дворец

Только посмотрите, какие теплые отношения в семье Бакет! Бабушки и дедушки буквально живут на одной огромной кровати, мать и отец героически борются с бедностью, и все они обожают Чарли — единственного сына и внука. Но при этом все взрослые спят внизу в более-менее теплом помещении, а ребенок ночует под дырявой крышей. И на улице явно не лето. А еще нам всегда было интересно, почему так быстро растаял дворец, который Вилли Вонка выстроил для индийского принца.

Этому сооружению предстояло растечься под солнцем еще на этапе строительства: явно же не за одну ночь его возвели. Но дворец дисциплинированно дождался, пока все работы будут закончены, и только потом растаял, как большая шоколадка.

10. «Алиса в Стране чудес»: супербыстрый художник и капризное платье

Сцена, где Алисе предлагают выйти замуж, в фильме длилась считанные минуты. Причем нам показали, что персонажи сначала гуляли в саду, и только потом вошли в беседку. Так когда же художник успел нарисовать почти половину картины, изображающей этот момент? Ощущение, что персонажи простояли в одном положении чуть ли не полчаса. Интересно себя ведет и платье Алисы. Например, в этом случае оно не подчиняется законам гравитации и плотно лежит на полу.

Платье кажется странным и в других ситуациях. Оно то отказывается уменьшаться после знакомых всем экспериментов с едой и падает на главную героиню грудой ткани, то растет вместе с Алисой и превращается в кокетливое мини.

11. «Золушка»: мастерская из будущего

Возможно, мы придираемся и новую версию «Золушки» стоит рассматривать как этакий вневременной мюзикл, который отражает проблемы современных женщин. Но все-таки в классической сказке Шарля Перро, увидевшей свет в 1697 году, в каморке обычной девушки вряд ли могли присутствовать манекены для одежды и швейная машинка марки Singer. И кстати, откуда у бедной замарашки деньги на все эти отрезы явно недешевой ткани и роскошные кружева?

12. «Веном»: лаборатория — проходной двор

Странные дела творятся в исследовательском центре, где проходят эксперименты с внеземным разумом. После пропажи Венома главный злодей начинает опрашивать сотрудников, не видели ли они, кто проник в лабораторию. Складывается ощущение, что на секретном объекте напряженка с системами наблюдения. Неужели, пока герой Тома Харди бегал по коридорам, его лицо ни разу не засветилось ни на одной из камер? Спокойно проходит в лабораторию и девочка, в которой уже обитает злобный симбиот Райот. Пусть даже она нейтрализовывала охрану пачками, но почему-то нигде не сработала сигнализация и никто не успел доложить о постороннем по внутренней связи. Получилось как в анекдоте:

— Девочка, ты куда? Это же секретный объект.

— Я к маме на работу.

— А, ну тогда проходи.