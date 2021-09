10+ фильмов и сериалов, в которых вдруг потерялась логика. Зато кое-где появились ляпы, и мы их заметили

1. «Игра престолов»: загадочный иммунитет Дейенерис

2. «Форрест Гамп»: путаница с календарем

3. «Марсианин»: рискованное земледелие и совсем нестрашная буря

4. «Армагеддон»: звуки в космосе и бурильщики-астронавты

5. «Люси»: мозг, который заработал на 100 %

6. «Властелин колец: Возвращение короля»: подросшие к концу фильма хоббиты

7. «Дом странных детей мисс Перегрин»: скука во временной петле и пренебрежение законами физики

8. «Аватар»: тайны эволюции на Пандоре

9. «Чарли и шоколадная фабрика»: непростые семейные отношения и растаявший дворец

10. «Алиса в Стране чудес»: супербыстрый художник и капризное платье

11. «Золушка»: мастерская из будущего

