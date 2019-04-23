10 фактов, которые перевернут ваше представление о мире кино и мультипликации

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Кто бы мог подумать, что Микки-Маус изначально был не таким уж тихоней, а Супермен задумывался как злодей. Многие из привычных нам киногероев имеют свою биографию, и она порой изумляет.

AdMe.ru выяснил предысторию некоторых хрестоматийных, почти классических персонажей и эпизодов. Мы полагаем, что некоторые факты станут для вас полной неожиданностью.

«Догони меня, труба»

Так можно было бы назвать этот сценарный прием в мультфильмах, когда очередной персонаж с трубой на голове пытается кого-либо догнать. Кто бы мог подумать, что эта анекдотическая ситуация не выдумана, а просто списана с реальности. Однажды один из 4 братьев Уорнеров (да-да, тех самых из Warner Bros.) на съемочной площадке пытался догнать другого, надев трубу на голову. А первое появление этого эпизода в мультфильме — просто шутка для своих, то есть для тех, кто знал, о чем речь. Впрочем, бег с трубой на голове знаком большинству из нас не по только по зарубежным мультфильмам: то же самое мы могли видеть в старом добром мультике «Ну, погоди!».

Если в мультфильме кто-то поскользнулся, то будьте уверены, что непременно на банановой кожуре

Почему именно на ней? Да просто во времена создания первых мультфильмов бананы были популярным видом фастфуда в Америке. А о чистоте улиц раньше так не беспокоились, как сегодня. Есть еще версия, что это «политкорректная» замена лошадиного навоза, который в изобилии имелся на американских улицах того периода, а потому периодически многие на нем поскальзывались.

Если вы персонаж мультфильма, всегда остерегайтесь падающей с неба наковальни

Почему именно наковальни чаще всего падают с неба на голову персонажам диснеевских мультфильмов? Это дань старым американским фейерверкам. В городах не всегда были пушки для салюта, а отметить праздник погромче, конечно же, хотелось. Особенно 4 июля, в День независимости США. Вот и пришла идея ставить одну наковальню на другую между, щедро насыпав между ними пороху. Было дело, что взметнувшаяся вверх наковальня падала прямиком в толпу праздных зевак.

Микки-Маус изначально был не таким уж тихоней

В первом мультфильме 1928 года Plane Crazy Микки большей частью занят тем, что во время полета на аэроплане пристает к Минни, принуждая ее к поцелуям. В конце концов на 5-й минуте мультфильма Минни покидает аэроплан с парашютом, не в силах больше терпеть «обезумевшую от страсти мышь».

Потрясающие звуковые эффекты нередко создаются при помощи самых обычных средств

Все помнят тот душераздирающий визг крылатых тварей, на которых летали короли-назгулы в киноэпопее «Властелин колец» в поисках кольца Всевластия? Вы легко можете воспроизвести его, как это сделал звукорежиссер фильма. Он долго не мог сообразить, какой же звук должно издавать такое чудище, пока его не посетила оригинальная идея — потереть одноразовый пластиковый стакан об одноразовую тарелку перед микрофоном.

Знакомьтесь: Супермен

Да-да, именно так он выглядел согласно изначальной задумке авторов комикса: самый первый персонаж со сверхъестественными способностями был отрицательным героем. Авторы создали его лысым злодеем-телепатом по имени Билл Данн. Правда, он не по своей воле стал таким. Злой ученый проводил над ним химические эксперименты, которые привели к развитию у персонажа дара ясновидения, способности читать мысли других людей и контролировать их сознание.

Чтобы снять дождь, в воду на съемках порой добавляют немного молока

Дело в том, что вода слишком прозрачна, чтобы на ее каплях могла сфокусироваться камера. Для этого специалисты по спецэффектам добавляют в воду немного молока, из-за чего она становится чуть мутноватой, но гораздо более фотогеничной. Сценаристы любят использовать дождь, ведь он всегда добавляет ситуации драматизма («Парк юрского периода», «Побег из Шоушенка» и другие). Кроме того, обратите внимание, что «дождливые эпизоды» очень часто происходят ночью. Этому тоже есть вполне техническое объяснение: глубина видимости уменьшается из-за слабого освещения, что затрудняет возможность разглядеть какие-либо детали дальше снимаемых персонажей. Поэтому зрители и не могут определить, что за пределами кадра дождя нет вовсе.

Актеры, убедительно играющие лучших друзей, могут в реальной жизни быть чуть ли не злейшими врагами

Помните ту неразлучную парочку друзей-дроидов из «Звездных войн» — человекоподобного C-3PO и похожего на строительный пылесос R2-D2? Так вот, игравшие их актеры искренне не переваривали друг друга. Более того, Энтони Дэниелс (C-3PO) всегда подтрунивал над карликом Кенни Бейкером (рост 112 см), находившимся внутри R2-D2. «Он действительно унижал меня и заставлял чувствовать себя карликом...» — делился в интервью ныне покойный Кенни Бейкер.

Зайчишка появилась в «Криминальном чтиве» не просто так

Культовая лента Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» начинается со сцены ограбления в забегаловке. А как зовут грабительницу? Правильно, Зайчишка, или, если переводить дословно, Медовый Кролик (Honey Bunny). Сценарий фильма Тарантино написал в Амстердаме, в однокомнатной квартире без телефона и факса, уместив его на 500 черновых тетрадных листах. Текст был написан неразборчивым почерком, с громадным количеством грамматических и синтаксических ошибок. В таком виде сценарий и попал к его знакомой машинистке Линде Чен. Вместе они уже работали на фильмом «Бешеные псы». В этот раз малопригодную для чтения рукопись она про себя назвала «Дневник сумасшедшего», но взялась-таки за работу, поскольку, как она сама выражалась, у нее «синдром влюбленности в талант Квентина», даже несмотря на его ехидные шуточки (например, ее прическу он называл стрижкой Джеки Чана). Согласно уговору, взамен Тарантино должен был присматривать за домашним кроликом своей помощницы. Вот только Тарантино этого не делал, и в результате кролик умер. В качестве извинений Квентин пообещал Линде увековечить имя ее питомца в будущем фильме. Так и появилась Honey Bunny.

19-летняя Кэрри Фишер (принцесса Лея) весь 4-й эпизод «Звездных войн» снималась без бюстгальтера

На съемках Джордж Лукас обманом заставил Кэрри Фишер, исполнительницу роли принцессы Леи, ходить без бюстгальтера: он сказал, что «тела в невесомости расширяются и нижнее белье может задушить человека». Спустя годы в одной из своих книг Кэрри написала, что, когда она умрет, вне зависимости от причины в некрологах следует написать: «Утонула в лунном свете, задушенная собственным лифчиком». К слову, в декабре 2016 года почти каждый некролог о ней действительно содержал эту фразу.