10 документальных фильмов, которые перевернут ваши устоявшиеся взгляды на мир

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В документальных фильмах нет взрывов, спецэффектов, дорогих актеров, их редко показывают в кинотеатрах. Потому что цель документального фильма — не собирать миллионы долларов, а шокировать людей правдой, открывать глаза, менять жизнь и делать нас еще умнее.

AdMe.ru собрал для вас некоторые из лучших документальных фильмов, которые позволяют расширить кругозор и открыть для себя реальность с новых сторон.

Океаны (Oceans), 2009

Мальчик спрашивает у отца, что такое океан. Ответом на детский вопрос стал целый фильм, который предлагает настоящее путешествие в ту часть океанов, которая еще не изведана. Тут практически нет человека, но все выглядит так, будто каждому герою дали сценарий, ведь у каждого своя мини-история. Поэтому во время просмотра возникает вполне логичный вопрос: «Как, черт возьми, они это сняли?!» Фильм снимался более 4 лет в 54 таинственных уголках нашей планеты. «Это фильм, каких мало. Настоящий шедевр», — говорят критики.

Независимая игра: кино (Indie Game: The Movie), 2012

Этот фильм рассказывает истории четырех разработчиков компьютерных игр, которые мечтали создать нестандартный, но по-настоящему успешный и любимый продукт. Даже если вы не играли в Super Meat Boy, PAX East, Fez и Braid или вообще не играете в игры, вас этот фильм все равно увлечет. Ведь он показывает, через что проходит настоящий творец, который мечтает создать шедевр. «Нашей целью было сделать игру, суперфанатами которой смогли бы стать 13-летние мы. Я хочу, чтобы эта игра стала той, от которой дети сходят с ума, о которой они спорят в школе».

Создавая убийцу (Making a Murderer), 2015

Документальный фильм от Netflix, который создавался целых 10 лет и сразу стал хитом. Это история про дело Стивена Эйвери, которого обвинили сначала в изнасиловании, а потом в убийстве. Здесь показаны вся судебная система без прикрас, подтасовка результатов, эмоции и цели всех людей, вовлеченных в судебный процесс. И конечно, очень сложная судьба главного героя, который пошел против системы.

Комната 237 (Room 237), 2012

© Room 237 / @Rodney Ascher

Фильм «Комната 237» рассказывает о деталях, секретах, скрытых темах, тайных знаках, зашифрованных посланиях, ребусах и безумных теориях, которые вы могли не заметить в фильме «Сияние» Стэнли Кубрика. Картина состоит из девяти частей, каждая из которых посвящена отдельному промежутку времени фильма. Финальный вывод потрясает воображение: «Сияние» — грандиозное откровение Кубрика, в котором он признается, что высадку «Аполлона-11» на Луну на самом деле снял он.

Генезис 2.0 (Genesis 2.0), 2018

На далеких северных широтах охотники за трофеями находят настоящего мамонта, кости которого ценятся очень высоко на черном рынке и являются «белым золотом». А в это же время в самых современных лабораториях Южной Кореи начинают клонирование древнего зверя, чтобы возродить его к жизни.

Малыши (Babies), 2010

Слоган этого фильма: «Каждую секунду в мире рождаются четыре малыша. Познакомьтесь с ними». Фильм позволит взглянуть на мир глазами четырех малышей из разных стран мира с момента их рождения, первых шагов и слов. Вам предстоит заново пережить рождение и открыть мир вместе с Мари из Японии, Байярджаргал из Монголии, Хетти из США и Понихао из Намибии. Кстати, не забудьте посмотреть не попавшие в фильм кадры, которые идут во время титров.

Восхождение биткойна (The Rise and Rise of Bitcoin), 2014

© Rise and Rise of Bitcoin

Фильм самыми простыми словами расскажет о том, что такое криптовалюта, блокчейн и как с этим жить. Вы узнаете, как возникло это революционное явление, которое стало альтернативой банкам, и к чему готовиться дальше. Даже если вам уже надоели все эти разговоры про биткойны, фильм все равно стоит посмотреть.

Дом. История путешествия (Home), 2009

Во время работы над фильмом были посещены 53 страны. В Китае и Саудовской Аравии было отказано в проведении съемок, в Индии половину материала изъяли, а в Аргентине съемочной группе пришлось провести неделю в тюрьме. В фильме показаны красота планеты, последствия деятельности человека, шрамы от войн, катастроф и работы промышленных предприятий. Фильм полностью снят с высоты птичьего полета. Почему? Можно ответить на этот вопрос словами автора: «Когда перемещаешься по воздуху, все обычное становится иным, новым. Многое из того, что незаметно на земле, становится заметным с неба...» Кинолента показывает правду, неудивительно, что она запрещена в 36 странах мира.

Как я дружил в социальной сети (Catfish), 2010

Редактор из Нью-Йорка по имени Нев познакомился в сети с девочкой-вундеркиндом, которая пишет картины, ее мамой и старшей сестрой Меган. Нев и Меган сильно сблизились, и парень влюбляется. Но вскоре узнает, что девушка выдает чужие песни за свои, а здание, в котором находится галерея ее младшей сестры, пустует уже четыре года. Тогда Нев решил перейти из онлайна в реальность, взял своих друзей и отправился узнавать правду.

Кастинг (Casting By), 2012

Фильм о творцах кино. О тех, кто не упомянут в титрах. О тех, кто ищет гениальных актеров в толпе обычных мечтателей, и о тех, кому обязаны многие легендарные голливудские звезды. Вы узнаете, кто такие директора по кастингу и как на самом деле попадают в кино.