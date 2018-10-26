10 актеров массовки, которых точно больше никогда не позовут на съемки

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Актер массовки — профессия увлекательная и в то же время относительно несложная. На таком актере не фокусируется камера, у него нет реплик, и, скорее всего, он вообще слит с толпой таких же, как он, статистов. Казалось бы, следуй указаниям режиссера — вот и все дела. Но бывают отдельные личности, которые умудряются провалить и такую работу.

В продолжение поднятой ранее темы мы в AdMe.ru решили выпустить вторую часть похожих казусов актеров малых ролей.

Этот житель «Планеты обезьян» запомнился чересчур апатичной агрессией

Массовка в кадре фильма «Ганнибал — легендарный полководец» должна была изображать жестокую битву. Приглядитесь, что воины делают на самом деле

Для кота из «Живешь только дважды» это явно последняя роль

В фильме «Все путем!» детей попросили спокойно вести себя в кадре, но они слегка переборщили

Солдат из «Дюнкерка» позабыл, что надо изображать страх при приближении вражеской авиации, и изобразил нечто среднее между улыбкой и ожиданием команды режиссера

Мужчина из «Крепкого орешка — 2» решил усилить атмосферу паники спонтанным падением

Русский фильм «Возвращение мушкетеров» прославился благодаря оригинальному статисту (на этом кадре он в шляпе с пером), в котором, кажется, сконцентрировались все высокомерие и эксцентричность этого мира

Немного о телевидении. Когда ты нечаянно попал в кадр на церемонии «Эмми», которая идет в прямом эфире

Или во время выпуска новостей, который также идет в прямом эфире

Перед панорамной камерой австралийского телевидения в прямом эфире прошлась чайка, что сделало этот новостной сюжет инфоповодом для других телеканалов по всему миру.

И самое яркое: актер массовки, которого уволили перед спектаклем, решил, что его последнее выступление в роли льва на заднем плане должны запомнить все

По рассказам, этот инцидент произошел в 2009 году в Татарском театре оперы и балета имени Мусы Джалиля, расположенном в Казани. Партию того самого льва в балете «Шехеразада» исполнял Вадим Яруллин, которого несправедливо (как ему казалось) уволили незадолго до этого представления, однако по контракту он должен был непременно отыграть. Что, собственно, он и сделал (видео танца можно посмотреть здесь).