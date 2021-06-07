Японский художник рисует комиксы, которые без единого слова выкручивают чувства на максимум

Чаще всего важные творческие сообщения хорошо откладываются в голове тогда, когда все понятно и без слов. Именно в таком стиле и работает японский кудожник под ником Avogado6, лаконичные сюжеты которого трогают до глубины души.

Мы в AdMe.ru уже не первый год восхищаемся работами этого художника и хотим, чтобы и вы тоже присоединились к армии его поклонников.

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