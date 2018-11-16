Поза, в которой вы спите, расскажет, что вас ждет в любви
Все в нашей жизни взаимосвязано, и даже такая мелочь, как любимый фильм, может повлиять, например, на позу, в которой вы предпочитаете спать. А она, в свою очередь, расскажет кое-что о вашей личной жизни.
AdMe.ru пофантазировал на тему того, как спят фанаты известных фильмов, и попробовал предположить, что могут означать подобные «сонные» позы применительно к отношениям в паре. Посмотрите внимательно — возможно, кто-то из наших героев спит точь-в-точь как вы?
22. Кинг-Конг
- Ваш путь к любви был долгим и непростым, но теперь, когда вы вместе, вам не страшны условности, стереотипы и даже осуждение окружающих.
- И как бы ни рычало это чудовище, вы-то знаете, на чьей стороне сила.
21. Рапунцель
- Отношения в вашей паре похожи на добрую сказку, пока дело не доходит до уборки замка. Эти волосы, пускай и волшебной красоты, но они же повсюду, черт побери!
20. Форрест Гамп
- Ваша совместная жизнь как коробка шоколадных конфет — полна сюрпризов. И один из самых неожиданных — это когда любимый посреди ночи вдруг начинает куда-то бежать, кого-то звать.
- Если он часто так делает, попробуйте не сбегать от него в другую комнату, а просто крепко обнять и шепнуть на ушко: «Дерьмо случается».
19. Хатико
- Вы умеете ценить и беречь свое спокойное счастье: близких, подлинную любовь, верность и преданность.
- И хватит уже дрыхнуть, сони! Хороший мальчик вас заждался.
18. Мистер и миссис Смит
- Вы не так давно вместе, но, похоже, оба немного утомились своим браком и иногда хотите друг друга убить.
- Может, пора просто что-то поменять в жизни? А начните-ка со штор! Вот увидите, наверняка в них все дело!
17. Кунг-фу панда
- Девиз вашей пары — случайности не случайны, и только вы знаете, что секретного ингредиента любви не существует.
- Чтобы полюбить кого-то особенного, надо просто получше рассмотреть того, кто рядом, ведь он и есть особенный, даже если это просто чемпион по пельмешкам.
16. Паранормальное явление
- Ваши отношения не назовешь спокойными и безоблачными, но фантазии вам не занимать — подумать только, видеокамера в спальне!
15. Король Лев
- «Акуна матата» — в вашей жизни эти два слова решают все проблемы, и вы искренне недоумеваете, о каком таком долге и ответственности твердят вам старшие родственники.
14. Криминальное чтиво
- Со стороны может показаться, что ваши отношения — это какое-то безумие, но для вас главное то, что вы идеально чувствуете друг друга, что бы это ни значило.
13. Оно
- Вы живете в вечном страхе оказаться в «клубе неудачников», постоянно бежите от чего-то.
- Но на самом деле вы бы с радостью обменяли бесконечные шумные тусовки на пару настоящих друзей. И позвольте дать вам совет — всегда, слышите, всегда смывайте на ночь косметику!
12. Аладдин
- Вам с детства твердили, что выйдете замуж только за представителя знатного рода, но это совсем не помешало по уши втрескаться в простого парня с доброй душой.
- У вас поистине сказочные отношения, которые длятся уже явно дольше, чем 1001 ночь, но при этом они такие же многогранные и яркие, как рисунок на ковре в вашей спальне.
11. 300 спартанцев
- С виду вы хрупкая, слабая девушка, которая не сможет за себя постоять, но на самом деле вся ваша жизнь — борьба и в ней нет места слабакам.
- Ваше личное пространство под мощной охраной, но, если и дальше не будете никого подпускать к себе близко, рискуете оказаться на краю пропасти.
10. Бойцовский клуб
- Интриги... Хаос... Мыло... Интернет... Игры... Работа... Вы отчаянно пытаетесь вырваться из скучной жизни, которая становится короче каждую минуту.
- И помните: главное правило бессонницы — никому не писать во время бессонницы.
9. Человек-паук
- Каждый из вас готов перевернуть свой мир ради любимого человека.
- А то, что дома слегка не прибрано, — да кого это волнует!
8. Ла-Ла Ленд
- Вся ваша жизнь — это джаз.
- Но не забывайте о том, что неоплаченные счета — это не романтично.
7. Чужой
- Иногда вам кажется, что ваш удел — одиночество, а единственные компаньоны — монстры из вашего прошлого. Но каждый имеет право на счастье — никогда не сдавайтесь!
- И помните, что самый милый котик станет чудовищем, если его вовремя не покормить.
6. Ледниковый период
- Отсутствие стабильности и уверенности в завтрашнем дне учит вас по-настоящему ценить тепло и заботу близкого человека.
- Но второе одеяло все же купите — этот редкий самоотверженный индивид не должен стать жертвой зимы и ЖКХ.
5. Дракула
- Вы зачитываетесь готическими романами и грезите об опасных незнакомцах, но, возможно, пора дать шанс кому-то из хороших парней, влюбленных в вас?
- Вокруг и без того достаточно желающих потрепать нервы ближнему — не стоит заводить еще и персонального кровопийцу.
4. Титаник
- Ничто на земле не сможет разлучить вас — ваша любовь будет длиться, пока стучат ваши сердца или пока не растает последний айсберг...
3. 50 оттенков серого
- Вы так привыкли подчиняться и уступать — и на работе, и в отношениях с людьми, что не всегда понимаете, чего хотите сами.
- Стоп-слово — вот что вам нужно! Хватит откладывать свою жизнь ради одобрения окружающих.
2. Третий лишний
- Ваша пара — средоточие абсурда и хаоса, если что-то невероятное может произойти в принципе, оно произойдет именно с вами.
- Кого-то подобное положение свело бы с ума, для вас же это спасение от будничной скуки. Жизнь на два города, странные традиции, несъедобная еда — что дальше?
1. Крестный отец
- Между вами всегда кипят итальянские страсти, но семья для вас — святое.
- И если вы до сих пор еще не сделали предложение, от которого невозможно отказаться, то, возможно, сейчас самое время.
Конечно же, вы догадались, что это шуточные предсказания, — мы не можем угадать историю вашей жизни и любви только лишь по тому, как вы спите... Или можем? Вы нашли здесь себя? Что думаете о нашем «прогнозе» для вашей пары?
Иллюстратор Inna Grevtseva специально для AdMe.ru