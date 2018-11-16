Поза, в которой вы спите, расскажет, что вас ждет в любви

Все в нашей жизни взаимосвязано, и даже такая мелочь, как любимый фильм, может повлиять, например, на позу, в которой вы предпочитаете спать. А она, в свою очередь, расскажет кое-что о вашей личной жизни.

AdMe.ru пофантазировал на тему того, как спят фанаты известных фильмов, и попробовал предположить, что могут означать подобные «сонные» позы применительно к отношениям в паре. Посмотрите внимательно — возможно, кто-то из наших героев спит точь-в-точь как вы?

22. Кинг-Конг

  • Ваш путь к любви был долгим и непростым, но теперь, когда вы вместе, вам не страшны условности, стереотипы и даже осуждение окружающих.
  • И как бы ни рычало это чудовище, вы-то знаете, на чьей стороне сила.

21. Рапунцель

  • Отношения в вашей паре похожи на добрую сказку, пока дело не доходит до уборки замка. Эти волосы, пускай и волшебной красоты, но они же повсюду, черт побери!

20. Форрест Гамп

  • Ваша совместная жизнь как коробка шоколадных конфет — полна сюрпризов. И один из самых неожиданных — это когда любимый посреди ночи вдруг начинает куда-то бежать, кого-то звать.
  • Если он часто так делает, попробуйте не сбегать от него в другую комнату, а просто крепко обнять и шепнуть на ушко: «Дерьмо случается».

19. Хатико

  • Вы умеете ценить и беречь свое спокойное счастье: близких, подлинную любовь, верность и преданность.
  • И хватит уже дрыхнуть, сони! Хороший мальчик вас заждался.

18. Мистер и миссис Смит

  • Вы не так давно вместе, но, похоже, оба немного утомились своим браком и иногда хотите друг друга убить.
  • Может, пора просто что-то поменять в жизни? А начните-ка со штор! Вот увидите, наверняка в них все дело!

17. Кунг-фу панда

  • Девиз вашей пары — случайности не случайны, и только вы знаете, что секретного ингредиента любви не существует.
  • Чтобы полюбить кого-то особенного, надо просто получше рассмотреть того, кто рядом, ведь он и есть особенный, даже если это просто чемпион по пельмешкам.

16. Паранормальное явление

  • Ваши отношения не назовешь спокойными и безоблачными, но фантазии вам не занимать — подумать только, видеокамера в спальне!

15. Король Лев

  • «Акуна матата» — в вашей жизни эти два слова решают все проблемы, и вы искренне недоумеваете, о каком таком долге и ответственности твердят вам старшие родственники.

14. Криминальное чтиво

  • Со стороны может показаться, что ваши отношения — это какое-то безумие, но для вас главное то, что вы идеально чувствуете друг друга, что бы это ни значило.

13. Оно

  • Вы живете в вечном страхе оказаться в «клубе неудачников», постоянно бежите от чего-то.
  • Но на самом деле вы бы с радостью обменяли бесконечные шумные тусовки на пару настоящих друзей. И позвольте дать вам совет — всегда, слышите, всегда смывайте на ночь косметику!

12. Аладдин

  • Вам с детства твердили, что выйдете замуж только за представителя знатного рода, но это совсем не помешало по уши втрескаться в простого парня с доброй душой.
  • У вас поистине сказочные отношения, которые длятся уже явно дольше, чем 1001 ночь, но при этом они такие же многогранные и яркие, как рисунок на ковре в вашей спальне.

11. 300 спартанцев

  • С виду вы хрупкая, слабая девушка, которая не сможет за себя постоять, но на самом деле вся ваша жизнь — борьба и в ней нет места слабакам.
  • Ваше личное пространство под мощной охраной, но, если и дальше не будете никого подпускать к себе близко, рискуете оказаться на краю пропасти.

10. Бойцовский клуб

  • Интриги... Хаос... Мыло... Интернет... Игры... Работа... Вы отчаянно пытаетесь вырваться из скучной жизни, которая становится короче каждую минуту.
  • И помните: главное правило бессонницы — никому не писать во время бессонницы.

9. Человек-паук

  • Каждый из вас готов перевернуть свой мир ради любимого человека.
  • А то, что дома слегка не прибрано, — да кого это волнует!

8. Ла-Ла Ленд

  • Вся ваша жизнь — это джаз.
  • Но не забывайте о том, что неоплаченные счета — это не романтично.

7. Чужой

  • Иногда вам кажется, что ваш удел — одиночество, а единственные компаньоны — монстры из вашего прошлого. Но каждый имеет право на счастье — никогда не сдавайтесь!
  • И помните, что самый милый котик станет чудовищем, если его вовремя не покормить.

6. Ледниковый период

  • Отсутствие стабильности и уверенности в завтрашнем дне учит вас по-настоящему ценить тепло и заботу близкого человека.
  • Но второе одеяло все же купите — этот редкий самоотверженный индивид не должен стать жертвой зимы и ЖКХ.

5. Дракула

  • Вы зачитываетесь готическими романами и грезите об опасных незнакомцах, но, возможно, пора дать шанс кому-то из хороших парней, влюбленных в вас?
  • Вокруг и без того достаточно желающих потрепать нервы ближнему — не стоит заводить еще и персонального кровопийцу.

4. Титаник

  • Ничто на земле не сможет разлучить вас — ваша любовь будет длиться, пока стучат ваши сердца или пока не растает последний айсберг...

3. 50 оттенков серого

  • Вы так привыкли подчиняться и уступать — и на работе, и в отношениях с людьми, что не всегда понимаете, чего хотите сами.
  • Стоп-слово — вот что вам нужно! Хватит откладывать свою жизнь ради одобрения окружающих.

2. Третий лишний

  • Ваша пара — средоточие абсурда и хаоса, если что-то невероятное может произойти в принципе, оно произойдет именно с вами.
  • Кого-то подобное положение свело бы с ума, для вас же это спасение от будничной скуки. Жизнь на два города, странные традиции, несъедобная еда — что дальше?

1. Крестный отец

  • Между вами всегда кипят итальянские страсти, но семья для вас — святое.
  • И если вы до сих пор еще не сделали предложение, от которого невозможно отказаться, то, возможно, сейчас самое время.

Конечно же, вы догадались, что это шуточные предсказания, — мы не можем угадать историю вашей жизни и любви только лишь по тому, как вы спите... Или можем? Вы нашли здесь себя? Что думаете о нашем «прогнозе» для вашей пары?

Иллюстратор Inna Grevtseva специально для AdMe.ru

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3 Комментарии
  • 16 ноября 2018
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