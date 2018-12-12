Шуточная инструкция по встрече Нового года для тех, кто не хочет ничего напутать
Новогодняя суета способна так закрутить и завертеть, что забыть можешь даже собственное имя, а не только то, что горошек нужно купить. И так хочется иногда, чтобы был четкий и ясный план боевых дейс... э-э-э... подготовки к празднику, который исключил бы малейшую возможность ошибки.
AdMe.ru составил для вас подробную иллюстрированную инструкцию по встрече Нового года. Не благодарите.
12. Выбираем носок для подарка
11. Гуляем с детьми
10. Покупаем елку
9. Строим планы на будущий год
8. Приглашаем детского аниматора
7. Наряжаем «вкусную» елку
6. Сервируем стол
5. Принимаем подарки
4. Делаем подарки
3. Создаем новогоднее настроение
2. Встречаем Деда Мороза
1. Загадываем желание
А вы готовы к встрече Нового года? Расскажите в комментариях, из каких пунктов состоит ваш список праздничных дел.
Иллюстратор Leonid Khan специально для AdMe.ru