Шуточная инструкция по встрече Нового года для тех, кто не хочет ничего напутать

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Новогодняя суета способна так закрутить и завертеть, что забыть можешь даже собственное имя, а не только то, что горошек нужно купить. И так хочется иногда, чтобы был четкий и ясный план боевых дейс... э-э-э... подготовки к празднику, который исключил бы малейшую возможность ошибки.