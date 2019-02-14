Съесть сосульку, потерять варежку и еще 13 ситуаций, в которые каждый попадал в детстве зимой

15 5

14

4.4k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Около 50 % людей в мире никогда не видели снега. Жители России относятся к тем счастливчикам, у кого есть это белоснежное богатство, и даже в избытке. Пожалуй, больше всего его ценят дети.

Мы в AdMe.ru поностальгировали и составили список очень важных дел, которые должен сделать каждый ребенок, пока не закончилась зима.

1. Выяснить, что будет, если облизать качели. Не поверить и попробовать снова

2. Получить по лбу, играя в снежки. От обиды уйти домой и простить всех после вкусного обеда из маминых котлеток

3. Внезапно «перерасти» все зимние вещи, даже те, что покупались на вырост. Лучше вырасти сразу после окончания новогодних рапродаж

4. Долго выпрашивать у мамы и папы крутой снегокат и на первой же прогулке забросить его, увидев кривую картонку во дворе

5. Сгрызть пару сосулек, постоять в углу и прийти к выводу, что некоторые вещи вроде конфет и ледышек лучше поедать, пока никто не видит

6. Надевать шерстяной свитер с таким видом, будто попал на костер инквизиции

7. Прокачать умение бурно протестовать против рейтуз и колготок под штаны

8. Заставить родителей лепить снеговика, а самому найти занятие поинтереснее

9. Потерять варежки, несмотря на то что они на резинке, потерять счет забытым на улице шарфам, отгрызать завязки у всех зимних шапок

10. Обрадоваться гололеду так, как не радуешься теплой и солнечной погоде летом

11. Стать фанатом фигурного катания и начать тренироваться на паркете в гостиной

12. Потребовать у папы везти себя на санках по свежеочищенному асфальту. Весело хохотать под звук полозьев и скрежет зубов отца

13. Долго выпрашивать у мамы 3-литровую банку с помидорами, заготовленными с лета. Выловить одну руками, надкусить, заявить, что она невкусная, и начать искать новую

14. Вырезать снежинки и приклеить их на суперклей, чтобы праздник длился дольше

15. Нарисовать на замерзшем стекле в автобусе след от ступни

А вам в детстве нравилась зима? Расскажите нам о своих любимых зимних забавах.