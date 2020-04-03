Российская художница создает игрушечных животных, которые покоряют сердца с первого взгляда

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Приятно иметь хобби, которое тебе нравится, но еще лучше, если оно выделяет тебя из числа прочих. К слову об уникальных увлечениях: Юлия Деревщикова создает из шерсти мини-животных с помощью 2 техник — сухого и мокрого валяния. А благодаря ее потрясающему таланту, эти игрушки, кажется, действительно оживают.