15 странных, но очень милых комиксов, которые обожают в Японии
Capoocat — суперпопулярный японский комикс об очаровательных котике и песике с оригинальным сюжетом, необычным юмором и небольшой чудинкой, которая так нравится фанатам этих иллюстраций. На страничке Capoocat в фейсбуке больше полумиллиона подписчиков, в инстаграме за творчеством художника следят почти 200 тыс. пользователей. В чем же секрет популярности комикса?
AdMe.ru решил разобраться в этом вопросе и выбрал самые популярные комиксы Capoocat. Глядя на них, понимаешь: такая странная милота встречается не часто.
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А вам понравились эти необычные японские комиксы? Делитесь своими впечатлениями в комментариях.
Фото на превью capoocat / facebook