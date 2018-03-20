15 странных, но очень милых комиксов, которые обожают в Японии

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Capoocat — суперпопулярный японский комикс об очаровательных котике и песике с оригинальным сюжетом, необычным юмором и небольшой чудинкой, которая так нравится фанатам этих иллюстраций. На страничке Capoocat в фейсбуке больше полумиллиона подписчиков, в инстаграме за творчеством художника следят почти 200 тыс. пользователей. В чем же секрет популярности комикса?