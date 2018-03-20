15 странных, но очень милых комиксов, которые обожают в Японии

Capoocat — суперпопулярный японский комикс об очаровательных котике и песике с оригинальным сюжетом, необычным юмором и небольшой чудинкой, которая так нравится фанатам этих иллюстраций. На страничке Capoocat в фейсбуке больше полумиллиона подписчиков, в инстаграме за творчеством художника следят почти 200 тыс. пользователей. В чем же секрет популярности комикса?

AdMe.ru решил разобраться в этом вопросе и выбрал самые популярные комиксы Capoocat. Глядя на них, понимаешь: такая странная милота встречается не часто.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

А вам понравились эти необычные японские комиксы? Делитесь своими впечатлениями в комментариях.

Фото на превью capoocat / facebook

23 На склад!
5 Комментарии
  • 20 марта 2018
  • 5
  • 9847

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!