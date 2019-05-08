National Geographic выбрал лучшие фото 2019 года. Глядя на них, понимаешь, что такой момент больше не повторится
National Geographic — крупнейший научно-популярный журнал о природе, географии, путешествиях и науке. В своем аккаунте Natgeo в инстаграме в честь грандиозного события — набралось более 100 млн подписчиков — журнал провел конкурс на лучшую фотографию, в котором принимали участие все желающие, поставившие к своим снимкам хештег #natgeo100contest. В нашей статье мы покажем вам работы не только финалистов, но и просто участников, чьи фото не оставят вас равнодушными.
Мы в AdMe.ru предлагаем полюбоваться на очаровательных жирафов, горилл и просто потрясающие пейзажи. Может, и у вас накопились удачные снимки флоры и фауны нашей планеты? Поделитесь ими в комментариях.
Победитель конкурса: «Зебры на водопое в заповеднике Масаи-Мара (Кения)»
Сотрудник заповедника обнимает осиротевшую гориллу в центре Senkwekwe (Конго)
«А вот и солнце»
«Этот день, безусловно, стоил того»
Семья на рассвете
Две башни
Друг панголина
Посмотрите в эти глаза
Никогда не сдавайся!
Еще один день...
Летняя гроза в Большом каньоне
Спасенный таиландский слон
Пляж в Ипанеме (Рио-де-Жанейро)
Китовая акула
Между хаосом и мечтой
Извержение вулкана Тавурвур
Овечка с Фарерских островов
Розовые какаду ищут воду
Ягнята в машине на животноводческом рынке
Черный медведь с добычей
А вы бы хотели поучаствовать в таком конкурсе?
Фото на превью fshaluska / instagram