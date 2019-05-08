National Geographic выбрал лучшие фото 2019 года. Глядя на них, понимаешь, что такой момент больше не повторится

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National Geographic — крупнейший научно-популярный журнал о природе, географии, путешествиях и науке. В своем аккаунте Natgeo в инстаграме в честь грандиозного события — набралось более 100 млн подписчиков — журнал провел конкурс на лучшую фотографию, в котором принимали участие все желающие, поставившие к своим снимкам хештег #natgeo100contest. В нашей статье мы покажем вам работы не только финалистов, но и просто участников, чьи фото не оставят вас равнодушными.

Мы в AdMe.ru предлагаем полюбоваться на очаровательных жирафов, горилл и просто потрясающие пейзажи. Может, и у вас накопились удачные снимки флоры и фауны нашей планеты? Поделитесь ими в комментариях.

Победитель конкурса: «Зебры на водопое в заповеднике Масаи-Мара (Кения)»

Сотрудник заповедника обнимает осиротевшую гориллу в центре Senkwekwe (Конго)

«А вот и солнце»

«Этот день, безусловно, стоил того»

Семья на рассвете

Две башни

Друг панголина

Посмотрите в эти глаза

Никогда не сдавайся!

Еще один день...

Летняя гроза в Большом каньоне

Спасенный таиландский слон

Пляж в Ипанеме (Рио-де-Жанейро)

Китовая акула

Между хаосом и мечтой

Извержение вулкана Тавурвур

Овечка с Фарерских островов

Розовые какаду ищут воду

Ягнята в машине на животноводческом рынке

Черный медведь с добычей

А вы бы хотели поучаствовать в таком конкурсе?