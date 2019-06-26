Мы представили, как выглядели бы животные из мультфильмов в образе людей
Героями любимых мультиков нашего детства часто были не люди, а антропоморфные животные. Но в последнее время набирает популярность противоположный тренд под названием «хуманизация», то есть изображение предмета, животного или растения в виде человека.
Мы в AdMe.ru пофантазировали на тему того, как выглядели бы персонажи известных мультфильмов, если бы они были людьми. Причем плодов нашей фантазии хватило не только на целую статью, но и на очень креативный бонус.
Беззубик, «Как приручить дракона»
Норберт и Деггет, «Крутые бобры»
Марлин, Дори и Немо, «В поисках Дори»
Том и Джерри, «Приключения Тома и Джерри»
Кот Леопольд, «Кот Леопольд»
Громбл и Облина, «Настоящие монстры»
Гарфилд и Оди, «Гарфилд»
Гаечка, «Чип и Дейл спешат на помощь»
Пес и Волк, «Жил-был пес»
Абу, «Аладдин»
Зигзаг Маккряк, «Утиные истории»
Сумеречная Искорка, «Дружба — это чудо»
Вольт, «Вольт»
Стич, «Лило и Стич»
Бродяга и Леди, «Леди и Бродяга»
Тоторо, «Мой сосед Тоторо»
Бэмби, «Бэмби»
Скрудж Макдак, «Утиные истории»
Спирит, «Спирит: Душа прерий»
Мартышка, «38 попугаев»
Багира, «Маугли»
Кстати, вы знали, что в оригинальном сюжете Киплинга красавица-пантера — персонаж мужского пола? При переводе на русский язык авторы наделили Багиру женскими чертами, в соответствии с изяществом и утонченностью персонажа, и пантера так и осталась дамой в экранизации творения Киплинга от «Союзмультфильма».
А теперь обещанный бонус. В процессе работы над статьей у наших иллюстраторов возникли альтернативные идеи по поводу того, как могли бы выглядеть наши мультгерои в образе людей. И мы просто не могли не поделиться с вами этими рисунками.
Беззубик
Облина
Норберт и Деггет
Скрудж Макдак
Вольт
Леопольд
Зигзаг Маккряк
Гаечка
А вам понравились очеловеченные герои? Кого из персонажей вы бы хотели увидеть в таких же образах? Напишите в комментариях.
Иллюстраторы Anastasiya Pavlova, Natalia Okuneva-Rarakina специально для AdMe.ru