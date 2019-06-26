Мы представили, как выглядели бы животные из мультфильмов в образе людей

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Героями любимых мультиков нашего детства часто были не люди, а антропоморфные животные. Но в последнее время набирает популярность противоположный тренд под названием «хуманизация», то есть изображение предмета, животного или растения в виде человека.

Мы в AdMe.ru пофантазировали на тему того, как выглядели бы персонажи известных мультфильмов, если бы они были людьми. Причем плодов нашей фантазии хватило не только на целую статью, но и на очень креативный бонус.

Беззубик, «Как приручить дракона»

Норберт и Деггет, «Крутые бобры»

Марлин, Дори и Немо, «В поисках Дори»

Том и Джерри, «Приключения Тома и Джерри»

Кот Леопольд, «Кот Леопольд»

Громбл и Облина, «Настоящие монстры»

Гарфилд и Оди, «Гарфилд»

Гаечка, «Чип и Дейл спешат на помощь»

Пес и Волк, «Жил-был пес»

Абу, «Аладдин»

Зигзаг Маккряк, «Утиные истории»

Сумеречная Искорка, «Дружба — это чудо»

Вольт, «Вольт»

Стич, «Лило и Стич»

Бродяга и Леди, «Леди и Бродяга»

Тоторо, «Мой сосед Тоторо»

Бэмби, «Бэмби»

Скрудж Макдак, «Утиные истории»

Спирит, «Спирит: Душа прерий»

Мартышка, «38 попугаев»

Багира, «Маугли»

Кстати, вы знали, что в оригинальном сюжете Киплинга красавица-пантера — персонаж мужского пола? При переводе на русский язык авторы наделили Багиру женскими чертами, в соответствии с изяществом и утонченностью персонажа, и пантера так и осталась дамой в экранизации творения Киплинга от «Союзмультфильма».

А теперь обещанный бонус. В процессе работы над статьей у наших иллюстраторов возникли альтернативные идеи по поводу того, как могли бы выглядеть наши мультгерои в образе людей. И мы просто не могли не поделиться с вами этими рисунками.

Беззубик

Облина

Норберт и Деггет

Скрудж Макдак

Вольт

Леопольд

Зигзаг Маккряк

Гаечка

А вам понравились очеловеченные герои? Кого из персонажей вы бы хотели увидеть в таких же образах? Напишите в комментариях.