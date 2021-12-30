Мы представили 19 наших городов в человеческом облике и не можем налюбоваться на результат

Мы легко можем представить себе, как выглядит город за тысячу километров от нас, просто загуглив фотографии и информацию. А о тех местах, в которых мы живем или бывали в поездках, и так все знаем. Но вряд ли вы задумывались о том, какое у города лицо в прямом смысле. Это-то мы и решили выяснить в нашем эксперименте.

Мы в AdMe.ru захотели пофантазировать, как могут выглядеть города, если попробовать представить их в человеческом облике, а помог нам в этом искусственный интеллект с сайта Artflow.ai. И чтобы описать как можно больше разных городов, мы обратились к сотрудникам редакции.

Москва

О Москве мы подумали как о ярком и живописном, многолюдном и неспящем, красивом и большом городе. С уникальными историей, архитектурой и достопримечательностями.

Казань

Казань — уютный, красивый, колоритный город с богатой историей. В нем смешались культуры и этносы, Европа и Азия. Доброжелательный и гостеприимный — тоже про него.

Сочи

Сочи нам представился как расслабленная, чуть ветреная девушка (как из фильма «Блондинка в законе»), добрая и позитивная. Вечно худеет и вечно не может отказать себе в местной шаурме-сувлаки и хурме.

Санкт-Петербург

О Санкт-Петербурге мы знаем как о красивом городе на Финском заливе, с белыми ночами и разводными мостами. Богатая история и архитектура, европейский шарм и пасмурная погода добавляют ему особое очарование.

Новосибирск

Новосибирск — крупнейший город Сибири, многолюдный, стремительный и динамичный. Отличается большим количеством зданий в стиле конструктивизм и хорошей научной базой.

Екатеринбург

Здесь возникает образ много повидавшего в жизни мужчины из рабочего района, волевого нон-конформиста, у которого на все свое мнение. Добавим, что Екатеринбург — столица Урала, большой город с богатой историей.

Красноярск

Красноярск — сердце Сибири, экономический, индустриальный, образовательный и культурный центр своего края. Самобытный город на Енисее, где природа и комфортная городская среда существуют в гармонии.

Нижний Новгород

Нижний Новгород — стоящий на слиянии рек, со своим собственным Кремлем город. Ярмарочный, неторопливый и старинный.

Норильск

Морозный, северный, заполярный, но душевный — первое, о чем можно подумать, представляя Норильск. Вокруг него раскинулись тундра, горы и ледники. Это город промышленных предприятий.

Волгоград

Этот город представился нам как жаркий, слегка печальный, немного задумчивый и чуть пессимистичный, но как будто не теряющий надежду.

Владивосток

Владивосток — столица Приморья, прохладный и влажный, морской и мультикультурный город с роскошной природой. Крупный торговый порт и ворота в Азию — все это о нем.

Краснодар

Краснодар — историческая столица Кубани, затейливый и спортивный, зеленый, южный и пляжный город, вокруг которого раскинулись реки и долины.

Калининград

Крупный, западный, готический, но при этом уютный и умиротворенный город с красивой природой, песчаными пляжами и хвойными лесами, сохранивший исторические крепости.



Тула

Столица пряников и самоваров. Тула сочетает в гармонии историю, богатырский дух и современность с творчеством.

Самара

Красивый, культурный и современный город на реке Волге. В Самаре развита научная отрасль, космическая и авиационная промышленность, но при этом сохранено историческое и купеческое очарование.

Воронеж

Воронеж — крупный город на берегу реки, старинный, но развитый, город с самобытным шармом. Промышленный, военный и зеленый, сохранивший ансамбль памятников архитектуры.

Иркутск

Старинный, живописный, самобытный и зеленый город, раскинувшийся на реке Ангаре и сохранивший памятники деревянного зодчества. Иркутск сопровождает невероятная природа во главе с озером Байкал.

Уфа

Уфа — город многонациональный, просторный и живописный, зеленый и красочный. Город на холмах, с архитектурой, сочетающей разные стили и традиции.

Омск

Омск — город с богатой историей, доброжелательный и гостеприимный, с засушливым летом и трескучими морозами. Ремесленный и промышленный, научный и культурный — в нем сочетается многое.