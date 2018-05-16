Карикатуры итальянского художника полны иронии, но оставляют на сердце горький осадок

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В каждой иллюстрации итальянца Давиде Бонацци (Davide Bonazzi) заключена история, которая призывает подумать о том, что происходит с нами и с миром. Остроумные работы художника очень востребованы: Давиде сотрудничает с крупнейшими мировыми изданиями. Свои иллюстрации он также выкладывает на сайте.