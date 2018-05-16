Карикатуры итальянского художника полны иронии, но оставляют на сердце горький осадок

В каждой иллюстрации итальянца Давиде Бонацци (Davide Bonazzi) заключена история, которая призывает подумать о том, что происходит с нами и с миром. Остроумные работы художника очень востребованы: Давиде сотрудничает с крупнейшими мировыми изданиями. Свои иллюстрации он также выкладывает на сайте.

Нас в AdMe.ru впечатлило творчество Бонацци. С разрешения автора мы решили поделиться его глубокими и трогательными иллюстрациями с читателями.

1. Образование

2. Налоги

3. Власть денег

4. Поддержка в интернете

5. Быстрый темп развития

6. Прогресс

7. Наблюдение

8. Киберпреступность

9. Отсутствие конфиденциальности

10. Мир и война

11. Возможности

12. Память

13. Безопасность

14. Семья

15. Побег

16. Рабочий класс

17. Привилегии

18. Зона комфорта

19. Век информации

20. Альтруизм

21. Полет

Наверняка, работы Бонацци натолкнули вас на размышления. Какая иллюстрация впечатлила вас больше всего?

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