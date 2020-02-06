Как сложились судьбы детей с картин известных художников

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Детский портрет как жанр появился достаточно поздно, в эпоху Возрождения, и быстро приобрел большую популярность. Заказчики хотели увековечить образ своих детей и щедро платили художникам. Так на свет появились знаменитые «Менины» Диего Веласкеса. Современный зритель, рассматривая очередную картину, даже не догадывается о том, кем были юные натурщики и какая судьба им была уготована.

AdMe.ru узнал, как сложилась жизнь детей, изображенных на известных картинах.

Федор Решетников — «Опять двойка»

«Опять двойка» — вторая часть трилогии Решетникова. Первая часть — «Прибыл на каникулы», а вторая — «Переэкзаменовка». Изначально художник собирался рисовать картину «Опять пятерка». В поисках натурщика он отправился в школу, но после посещения нескольких уроков изменил свое решение.

Густав Клуцис с сыном Эдвардом.

Провинившийся школьник был срисован с Эдварда, сына известного художника Густава Клуциса, который жил с Решетниковым по соседству. Мальчик не подозревал о том, что стал частью истории мировой живописи. Пока он играл на улице в футбол, художник делал наброски. Юноша не знал отца. Густава Клуциса арестовали по сфабрикованной политической статье и расстреляли. Его сын и жена были признаны семьей изменника Родины. Густава реабилитировали спустя 20 лет, в 1956 году. Эдвард Густович посвятил свою жизнь сохранению творческого наследия отца и снялся в нескольких документальных фильмах.

Питер Пауль Рубенс — «Портрет Клары Серены Рубенс»

Питер Пауль Рубенс был человеком семейным. Он женился на Изабелле Брант не по расчету, как было принято в XVII веке, а по любви. В браке у пары родилось 3 детей: Клара, Альберт и Никлас. Художник написал множество картин, посвященных своей семье. Одна из них — портрет старшей дочери Клары. Девочка была любимицей художника. Она родилась в 1611 году, через год после свадьбы. Но, к сожалению, ей не суждено было прожить долгую и счастливую жизнь. Когда девочке было 12, она заболела. Рубенс тяжело переживал болезнь дочери. Он нанял лучших докторов, перевез ее на побережье, но все это оказалось бесполезным: Клара умерла. Незадолго до гибели девочки художник нарисовал ее портрет, который не предназначался для публичных показов.

Виктор Васнецов — «Аленушка»

«Аленушка» никак не связана с русской народной сказкой, ведь по задумке художника она должна была называться иначе. Работу над картиной художник начал в 1880-м, он часто гостил в имении Абрамцево, где собирались представители интеллигенции. Замысел картины зрел у Васнецова давно, но он долгое время не мог найти натурщицу. На одной из прогулок художник встретил молодую крестьянку. Васнецов понял, что это и есть та самая Аленушка. Он увидел в глазах девушки ту самую тоску, с помощью которой он хотел передать трагизм русского народа. Именно крестьянка дала первое название картине — «Дурочка». Дурачками и дурочками раньше называли сирот.

Еще одной натурщицей стала Вера Мамонтова, дочь известного мецената Саввы Мамонтова. Девушка позировала для Врубеля, Серова, Кузнецова, но широкому зрителю она известна как «Девочка с персиками». Вера прожила яркую и недолгую жизнь. Она умерла в 32 года от скоротечной пневмонии.

Огюст Ренуар — «Танец в Буживале»

Огюст Ренуар — один из основоположников импрессионизма. В числе самых известных его картин — «Танец в Буживале». Одной из моделей рыжеволосой танцовщицы была Сюзанна Валандон. Девушка с детства хорошо рисовала, и чтобы прокормить себя, она стала работать натурщицей. Ее писали Анри де Тулуз-Лотрек, Ренуар, Стейлен и другие.

Рисунки Сюзанны высоко ценили Тулуз-Лотрек и Дега. Девушка быстро добилась успеха в живописи. В отличие от своих коллег, она обрела финансовое благополучие при жизни. Валандон стала первой женщиной, которую приняли во французский Союз художников.

Илья Репин — «Стрекоза»

Илья Репин писал много сложных жанровых портретов, но часто рисовал картины для себя. Одной из таких работ был портрет его дочери Веры «Стрекоза». Летом семья художника отдыхала на даче с названием «Пенаты». Там Репин заметил, как Верочка сидела на перекладине и болтала ногами, словно стрекоза на веточке. Так возникла идея картины. Искусствоведы полагают, что рисунок был создан по памяти: яркая фигура девочки контрастирует с серым пасмурным небом.

Репин с детьми. Справа — дочь Вера.

Вера была старшей и любимой дочерью художника. В первый год после рождения девочки Репин вместе с семьей отправился в путешествие по Европе. С особой нежностью он описывал в письмах первые шаги Веры и первые слова. Девочка росла активным жизнерадостным ребенком, который легко находил общий язык с друзьями отца. Некоторое время девушка работала актрисой в Александринском театре. В 1922 году Вера перебралась в имение «Пенаты». Она до конца жизни ухаживала за Ильей Ефимовичем. После смерти художника Репина уехала в Хельсинки, где и прожила остаток жизни. Замуж она так и не вышла.

Билл Стоунем — «Руки противятся ему»

Об этой картине ходит множество легенд, кто-то ее называет самой жуткой в истории живописи. А любители мистики придумывают разные истории о том, кто же изображен на рисунке. Но все гораздо проще. На создание пугающего изображения мальчика с куклой Стоунема вдохновила его детская фотография, которую Билл нашел на чердаке. 5-летний мальчик и его соседка позируют на фоне сада.

Билл Стоунем родился в США в 1947 году. Первые 9 месяцев жизни он провел в приюте. Его биологическая мать была художницей и писала портреты. Стоунем окончил художественный колледж и вплотную занялся живописью. Он иллюстрировал книги и писал картины, но известность ему принесла работа «Руки противятся ему», о которой сложили множество городских легенд. Стоунем продолжает писать и по сей день. Он попробовал себя в разных областях искусства. Билл создавал спецэффекты для фильмов, делал графику к компьютерным играм и занимался 3D-моделированием. Художник творит в мастерской вместе с женой Пати.

Михаил Нестеров — «Видение отроку Варфоломею»

Своим лучшим произведением Михаил Нестеров считал картину «Видение отроку Варфоломею». Это первая работа, посвященная Сергию Радонежскому. Для работы над циклом картин художник уехал в Абрамцево. Там он написал несколько эскизов, но долгое время не мог найти натурщика для юноши Варфоломея.

Однажды, гуляя по Абрамцево, художник встретил болезненную девочку лет десяти. Нестеров был очарован ее большими глазами, веснушками и коротко стриженными волосами. У местных жителей он узнал, что это дочь крестьянки Марьи. На следующий день живописец приступил к работе. За 3 дня он нарисовал этюд и вскоре закончил картину.

Меризи де Караваджо — «Лютнист»

Меризи де Караваджо считал «Лютниста» своим лучшим творением. Долгое время ученые полагали, что на картине изображена девушка. Но недавно искусствоведы пришли к выводу, что натурщиком был юноша, друг художника Марио Миннити. Он позировал и для многих картин художника: «Вакх», «Мальчик, укушенный зеленой ящерицей», «Мученичество святого Матфея» и др. Миннити был молодым начинающим живописцем. В поисках денег и признания юноша переехал из Сицилии в Рим, где и познакомился с Караваджо. Долгое время они вместе снимали комнату, а позже переехали во дворец кардинала Дель Монте. В 1600 году друзья поссорились, Миннити уехал на родину в Сицилию, где вскоре женился.

Через 8 лет друзья все же помирились. Караваджо сбежал из мальтийской тюрьмы, и ему ничего не оставалась, как поехать к Миннити на Сицилию. Марио писал письма властям Италии с просьбой о помиловании друга. Но когда помилование пришло, Караваджо скончался. Марио Миннити стал успешным художником на родине. Там он заложил основы своей школы живописи, занимался росписью соборов и преподавал.

Бонус: Пабло Пикассо — «Девочка на шаре»

Одно из самых знаменитых и цитируемых произведений Пикассо относится к «розовому периоду» его творчества. В 1904 году художник перебирается жить на Монмартр. Несколько раз в неделю он посещает цирк Медрано, где его принимали за кочующего акробата. Доподлинно неизвестно, кем на самом деле была юная натурщица. Британский историк и библиограф Пикассо утверждает, что ребенок не мог быть написан с натуры. По его мнению, художника вдохновила статуэтка Йоханнеса Гетце «Мальчик, балансирующий на шаре». И в первых набросках к работе был мальчик, а не девочка.