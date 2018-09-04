Как прошел самый бесшабашный фестиваль на планете — Burning Man 2018

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Каждый год в пустыне Невада проводится один из самых сумасшедших фестивалей на планете — Burning Man. Тысячи людей возводят временный город, где живут на протяжении нескольких дней. Главными принципами фестиваля становятся взаимопомощь, экологичность и отказ от денег, но, что самое важное, здесь царит невероятно творческая атмосфера.

AdMe.ru собрал лучшие снимки с только что завершившегося фестиваля и предлагает окунуться в атмосферу свободы и драйва. Кто знает, быть может, данные кадры однажды вдохновят вас своими глазами увидеть это действо.

В этом году тема фестиваля — «Я, робот» — отсылка к произведениям фантаста Айзека Азимова. Одной из самых впечатляющих инсталляций стала работа дизайнеров из Дании — это 25-меровая надувная сфера под названием ORB. «Это зеркало для всех, кто любит Землю, отражающее дневной свет, эволюцию жизни и другие произведения искусства. Под ним — новая планета. Это ориентир для путешественников и огромный диско-шар», — рассказывает о своем творении Бьярке Ингельс.

Художники со всей планеты создали экспонаты на заданную тему и привезли свои работы на фестиваль, узнать о них больше можно здесь.

Погодные условия в пустыне не из легких: жара, ветер и мелкий белый песок, проникающий абсолютно всюду. Защитить глаза — вот главная задача всех гостей фестиваля. В ход идут маски, очки, платки и даже пластиковые шары на голову. Костюмы для Burning Man — еще один способ самовыражения. И не забыть про фото для Instagram, конечно!

Когда Burning Man подходит к концу, участники обмениваются вещами и подарками, а все, что не нужно, сжигается прямо здесь, в пустыне, вместе с некоторыми инсталляциями и чучелом, подарившим фестивалю название. Уже через несколько дней после мероприятия ничего не напоминает о празднике, сотрясавшем это место. Но спустя год Burning Man вернется снова, чтобы разжечь в сердцах людей огонь и дух свободы.