Как понять, какой художник написал картину, даже если вы не разбираетесь в искусстве

История изобразительного искусства — тема очень увлекательная и довольно сложная. Одним учебником пробел в знаниях не заполнишь. Чтобы понять все нюансы и скрытый символизм картин, искусствоведы годами изучают биографии и творчество великих живописцев. Но обывателям тоже иногда хочется зайти в какую-нибудь картинную галерею, мимоходом взглянуть на полотно и небрежно ляпнуть что-нибудь в духе: «Ох, Дега в своем репертуаре!»

AdMe.ru любит выполнять желания. Поэтому подготовил шпаргалку для своих читателей, которая поможет стать ближе к прекрасному и назвать имя художника, лишь взглянув одним глазом на картину.

Марк Шагал

На творчество художника-авангардиста Марка Шагала повлияло сразу 3 направления: фовизм, кубизм и сюрреализм, что в конечном счете позволило ему создать свой уникальный стиль. Именно поэтому картины Шагала чем-то напоминают коллаж: все детали как будто вырезаны из разных журналов, их сочетание не поддается логике, а центральные персонажи на полотнах всегда имеют угловатые фигуры и парят в невесомости.

Рембрандт

Опознать работы великого голландского живописца по каким-то признакам сложно, ведь в своем наследии он оставил около 400 картин совершенно разной тематики: обнаженная женская натура, библейские сюжеты, военные эпизоды. Но одним из ключевых жанров, в которых творил Рембрандт, является портрет. Мастер очень часто писал головы стариков в чепчиках или более дорогих головных уборах. Цвет же предпочитал коричневый, густой, с легким сиянием, мягко переходящий с фигуры человека на фон.

Иероним Босх

Работы этого нидерландского художника отличаются обилием мелких деталей и психоделических персонажей: людей с лицами котов и слонов, летающих китов и рыб-кораблей. Некоторые искусствоведы даже называют Босха сюрреалистом XV века, который извлекал невиданные образы из глубин своего подсознания. Однако Босх очень хорошо разбирался в религии, астрологии, алхимии и голландских пословицах и часто объединял символизм этих областей знаний в своих картинах. Именно поэтому скрытый смысл его полотен пытаются разгадать до сих пор.

Эдгар Дега

Если на полотне вы видите много балерин, то это точно Дега. Танцующие девушки на репетициях и во время выступления являются визитной карточкой французского художника, которого неспроста называют живописцем танцовщиц. Мастер просто обожал изображать человеческое тело в движении.

Клод Моне

У Клода Моне была катаракта, в связи с чем окружающие его объекты он видел не яркими, а как будто сквозь желтый фильтр. Именно поэтому цвета на его полотнах приглушенные и слегка размытые. Еще одной отличительной чертой творчества французского живописца являются многочисленные пейзажи и цветы, в частности кувшинки, растущие в его усадьбе в Живерни. Моне предпочитал создавать циклы произведений, объединенные одной темой: «Нимфеи, пейзажи воды» (25 полотен), «Тополя» (11 картин) и т. д.

Эдуард Мане

Мане писал пейзажи, портреты и натюрморты, но основной темой его творчества считаются сцены из парижской жизни. Персонажи на его полотнах никогда не улыбаются и, кажется, поглощены своими печальными раздумьями. Поэтому если вы видите на картине грустного и уставшего от жизни человека в мягких оттенках света, будьте уверены — это Мане.

Пьер Огюст Ренуар

Творческое наследие Ренуара включает натюрморты, пейзажи, картины, изображающие веселящихся людей и обнаженную женскую натуру. Однако многие искусствоведы считают, что особенно хорошо у художника получались дети. Своих маленьких моделей он старался писать быстро, чтобы они не успели устать. Ренуар рисовал детей в нежных оттенках, со светлой фарфоровой кожей.

Иван Шишкин

Русскому художнику нравилась пейзажная живопись, особенно лесные виды. Его кисти были присущи своеобразная простота и сдержанность без кричащих, ярких цветов. Шишкину удавалось играть с перепадами лучей света между деревьев и искусно менять оттенки листвы, стволов деревьев.

Поль Гоген

Французский живописец всегда испытывал тягу к экзотическим местам нашей планеты, и это не могло не отразиться в его творчестве. Определенный период жизни Поль Гоген провел на Таити, где наблюдал за бытом местных жителей и написал целых 80 картин. Главными героинями этих полотен стали племенные женщины со смуглой кожей и длинными черными волосами на фоне ярких, красочных пейзажей.

Густав Климт

Если вы видите женщину в окружении золота и ярких цветовых пятен, перед вами Климт. Австрийский художник предпочитал изображать именно женские фигуры, а если на картине появлялся мужчина, то его лицо чаще всего было прикрыто или спрятано.